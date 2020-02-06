 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Амеры утверждают, что ликвидировали Касема ар-Райми - лидера "аравийской группировки Аль-Каеды"
10:22 07.02.2020

ИноСМИ, Россия

США провели в Йемене операцию, в ходе которой был ликвидирован главарь террористической группировки Аль-Каида (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове Касем ар-Райми. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в четверг, 6 февраля. Американская разведка в течение нескольких месяцев устанавливала его местоположение.

The White House (США): Белый дом подтвердил ликвидацию главаря Аль-Каиды в Йемене
Касем ар-Райми был убит во время контртеррористической операции, которая проводилась по указанию президента США

США провели в Йемене операцию, в ходе которой был ликвидирован главарь террористической группировки Аль-Каида (террористическая группировка, запрещена на территории РФ. - прим. ред.) на Аравийском полуострове Касем ар-Райми. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в четверг, 6 февраля.
"По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой был успешно ликвидирован Касем ар-Райми, основатель и главарь Аль-Каиды на Аравийском полуострове, который был помощником главаря Аль-Каиды Аймана аз-Завахири", - указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы США нанесли удар по позициям Аль-Каиды (запрещена в РФ. - прим. ред.) в Йемене, целью которого был аль-Райми.

По данным СМИ, американская разведка в течение нескольких месяцев устанавливала его местоположение.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ИноСМИ
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