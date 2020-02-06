 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.02.2020
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Национальную борьбу "казах курес" включают в программу школ Казахстана (вместо химика и арихметика?)
10:26 07.02.2020

Национальную борьбу начнут преподавать в школах Нур-Султана
На сегодняшний день подготовлена 100-часовая учебная программа.

Национальную борьбу казах курес начнут преподавать детям в школах Нур-Султана, об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил министр информации и общественного развития РК, президент федерации Qazaq kuresi Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

Как вы знаете, в октябре прошлого года я был избран в качестве президента федерации. В течение этого времени, изучив деятельность, мы систематизировали все мероприятия, которые были должны проводиться. В этой связи мы планируем реализовать комплексные планы. Планируем ввести казах курес в школьную программу, - сообщил Абаев.

По его словам, сейчас подготовлена 100-часовая учебная программа, которая включает методику обучения от начального до спортивного уровня борьбы.

В качестве пилотного проекта в пяти школах Нур-Султана будут включены в физкультуры с сентября 2020 года. Чтобы казах курес обучался во всех школах страны, нужно вовлечь специалистов. Поэтому, в целях подготовки специалистов мы планируем открыть академию казах куреси. Академия не только будет обучать специалистов, но и займется повышением квалификации, также изучением национального куреса с научно-практической точки зрения. Как и все спортивные виды спорта, мы должны научно относиться к казах курес, - объяснил президент федерации.

Он добавил, что работа будет проводиться системно, поэтому в федерации надеются на хороший результат от такой практики.

Мы не хотим прийти и сказать, что теперь вместо физкультуры будем преподавать казах курес. Мы понимаем все сложности, что необходима учебная программа, но мы всю эту работу проделали. Все процедуры, все будем делать системно, поэтому, думаю, будет хороший результат. В целом, практика показывает, что во многих странах мира свои национальные виды спорта как раз преподают в школах в обязательном порядке. Будут все эти вопросы прорабатываться, но первоначально все будет в вариативном формате, как факультатив, - заключил Абаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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