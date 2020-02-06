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АмерСенаторы сами поднимают вопрос о возвращении Аляски в "родную гавань", - П.Акопов
10:37 07.02.2020

Демократы США заговорили о возврате Аляски России

6 февраля 2020, Петр Акопов

Безнадежная попытка вынести импичмент Дональду Трампу заставляет его противников делать все более абсурдные заявления. Никого уже не удивить тем, что демократы на полном серьезе говорят о том, что Трамп боится Путина, зависит от него и чуть ли не работает на Кремль. Но теперь президента США заподозрили в намерении отдать России Аляску.

В среду (в Москве уже будет ночь четверга) американский Сенат отклонит импичмент президента Трампа. Но на последних прениях по импичменту в верхней палате парламента США, проходивших в понедельник, главный обвинитель от Палаты представителей Адам Шифф превзошел сам себя. Понимая неизбежность оправдания Трампа, которого обвиняли по двум статьям ("злоупотребление властью" и "препятствование Конгрессу"), Шифф, возглавляющий комитет по разведке нижней палаты, нарисовал перед сенаторами и американцами ужасающую картину последствий отказа от импичмента.

Если признать действия Трампа в отношении Украины законными (а его обвиняли в попытке надавить на Киев с целью получения компромата на Байдена, бывшего вице-президента и потенциального соперника Трампа на выборах-2020), сказал Шифф, то это создаст опасный прецедент. Если президент будет признан невиновным, это будет только подталкивать его к дальнейшим "неприемлемым" действиям:

"Трамп мог бы предложить Аляску русским в обмен на поддержку во время следующих выборов. Или он мог бы переехать в Мар-а-Лаго, а Джареду Кушнеру (зятю Трампа – прим. ВЗГЛЯД) поручить управление страной, делегировав ему право принять решение о вступлении в войну...
Мы знали с самого того дня, когда были выдвинуты эти обвинения, что минимум голосов, необходимый для осуждения президента, запретительно высок – за импичмент должно быть подано не менее двух третей голосов. Но какая у нас была альтернатива? Президентство без тормозов и нация, чьи выборы, а с ними и судьба попадали бы в руки того, кто даст больше".
То есть Шифф выставляет Трампа беспринципным предателем, готовым торговать Родиной. Продаст, а то и отдаст Путину Аляску – и бровью не поведет. Конгрессмена от Калифорнии (часть которой, кстати, тоже была русским владением), не только главного обвинителя от Палаты представителей, но и юриста по образованию, не смущает то, что по американским законам президент США не имеет никаких полномочий по изменению территориальной целостности США.

Не только отдать Аляску, но и принять, например, Чукотку в состав США, никакой президент США не может в принципе.

Это не в его компетенции – вопрос приема новых штатов решается Конгрессом. Даже изменение статуса, например, перевод из "неинкорпорированной организованной территории" (то есть владения США), каковым является, в частности, Пуэрто-Рико, зависит от Конгресса. Знает ли об этом Шифф? Естественно – он в Конгрессе уже почти два десятилетия. Но тем не менее пугает именно гипотетической возможностью того, что Трамп пойдет на разбазаривание территорий, не смущаясь того, что даже карикатурный злодей, которого уже четыре года лепят из Трампа демократы, не смог бы ничего сделать с Аляской.
Только Конгресс мог бы принять решение об отделении от США того или иного штата – и о последующей передаче его другой стране. При этом у американских юристов нет единого мнения на тему того, могут ли сами штаты требовать отделения. Хотя 6-я статья конституции говорит о праве "на свободу и независимость" штатов (а также запрещает Конгрессу вмешиваться в территориальное устройство штатов без их согласия), попытка 11 штатов в 1861 году выйти из союза привела к гражданской войне. Спустя четыре года после ее окончания, в 1869 году, Верховный суд США, разбирая дело "штат Техас против Уайта", сформулировал новую конституционную доктрину американского федерализма, охарактеризовав отношения между всеми штатами как "нерасторжимые" и "окончательные". Но признав при этом, что отделение возможно в результате революции или с согласия штатов.
То есть или решение штата (процедура которого при этом не прописана – то есть нет запрета на отделение, но нет и разрешения) и последующее согласие на него Конгресса. Или восстание народа (право на которое признается той же конституцией). Никак по-другому американская территория измениться не может. Не может она потерять и такой дорогой для Адама Шиффа штат Аляска, в 1867 году купленный Америкой у России.

Кстати, Аляска почти сто лет после этого прожила без статуса штата и стала им только в 1959-м

(предпоследней на сегодняшний день). До этого она была сначала округом Аляска в подчинении военного министерства, потом (с 1912 года) получила статус "территории", и только в 1958 году был проведен референдум, по итогам которого Конгресс признал ее 59-м штатом США. И этот референдум до сих пор вызывает недовольство у части населения северного штата – местные сепаратисты называют его незаконным и считают нарушением международного права. В том числе и потому, что многие местные индейцы и алеуты были неграмотными и поэтому даже не получили бюллетеней для голосования, в то время как расквартированные на Аляске американские военные участвовали в референдуме.
Сейчас Партия независимости Аляски (одна из самых заметных сепаратистских организаций во всей Америке) выступает за отделение от США, настаивая на проведении нового референдума, на который, в отличие от 1958 года, будет вынесен и вопрос о независимости. Шансов на его проведение, впрочем, нет. В том числе и потому, что американские суды рассматривают все сепаратистские движении как антиконституционные.
Если же все-таки представить себе, что Аляска рано или поздно добьется независимости от США – хотя единственным более-менее реалистичным вариантом этого представляется ее уход в процессе общего развала США, то есть разделения их на несколько государств – то и тогда ее присоединение к России не предрешено.
В апреле 2014-го, спустя месяц после возвращения Крыма в Россию, Владимиру Путину в ходе "Прямой линии" зачитали вопрос из письма пенсионерки Фаины Ивановны:
"Есть ли в планах присоединение Аляски к России? Были бы очень рады".
Один из телеведущих тут же отреагировал: "Модная шутка – Аляску называют сейчас Айс-Крым". Путин поддержал шутливый тон:
"Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска? Аляска была продана в 19-м что ли веке американским США. Тысячи километров квадратных были проданы за 7,2 миллиона долларов. Правда, золотом. Но недорого. У нас северная страна, 70 процентов нашей территории относится к северу. Там тоже холодно. Давайте не будем горячиться. Придется им там северные платить, надо посчитать бюджетные расходы".
Шесть лет назад никому в голову не могло прийти, что кто-то в США может на полном серьезе думать о наличии у России территориальных претензий к Америке или планов на присоединение Аляски. Но начавшаяся буквально через пару лет истерия по поводу "русских связей" Трампа показала, что нет тех вершин абсурда, которые не могли бы взять взбесившиеся борцы с Дональдом. Вот и до Аляски добрались.
При этом сам Адам Шифф еще до своих слов про Аляску удостоился звания "полезного идиота России", после того, как выступая на слушаниях по импичменту в Сенате заявил, что в ноябре Трамп "вновь может одержать нечестную победу". Заявление Шиффа вызвало гнев даже у CNN. Их обозреватель написал, что когда "член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, еще до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными", это удовлетворяет имеющемуся у России желанию "сеять раздор и недоверие":
"Будь я злобным комментатором, я бы теперь поспешно пришел к выводу о том, что Шифф – агент России. Но это неправда, и нам всем следовало бы вести себя поаккуратнее и не лепить на соотечественников подобные ярлыки... Шифф выступает в качестве "полезного идиота" России и пляшет под ее дудку".
Вот так вот – куда не пойдет Шифф, всюду русские агенты, включая его самого. Неудивительно, что пранкеры Вован и Лексус еще два года назад разыграли конгрессмена. Если бы сами пранкеры не дали понять, что они не те, за кого себя выдают (а разговор вел якобы спикер украинской Рады Парубий), Шифф до сих пор ждал бы из Киева обещанные ему фотографии голого Трампа с Ольгой Бузовой, сделанные в 2013 году в Москве. Или все-таки на Аляске?

Петр Акопов

Источник - vz.ru
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