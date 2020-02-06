Пловом клянись... Мирзиеев приказал срочно найти "патриотичных кандидатов" для учебы за границей

10:47 07.02.2020

Президент попросил выбрать "патриотичных" кандидатов для учебы за рубежом

Шавкат Мирзиеев заявил о готовности отправить дополнительно 200 человек для учебы за границей по четырем направлениям - математике, химии, биологии и геологии. Президент попросил выбрать "патриотичных" кандидатов.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 января посетил Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, где провел встречу с учеными, представителями производственной сферы и руководителями научно-исследовательских учреждений. Корреспондент "Газеты.uz" присутствовал на собрании.

Глава государства напомнил о приоритетных направлениях 2020 года, который объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. В текущем году решено развивать математику, химию, биологию и геологию.

Шавкат Мирзиеев отметил, что в 2020 году по линии фонда "Эл-юрт умиди" при Кабинете Министров за рубеж будут направлены более 700 ученых и преподавателей для проведения научных исследований и повышения квалификации. Эта цифра в дальнейшем будет увеличена в два раза.



При этом президент заявил о готовности направить дополнительно еще 200 человек, отличившихся в математике, химии, биологии и геологии.

"Если необходимо, по каждому из четырех направлений мы отправим на учебу за границу 50 специалистов, включая ученых, студентов, преподавателей, независимо от возраста… Если вы посчитаете нужным, я найду средства. Сами выберете, где они будут учиться", - сказал он.

Шавкат Мирзиеев указал, что нужно выбирать патриотичных кандидатов, которые после обучения вернутся и будут развивать Узбекистан.

"Мы приглашаем выпускников фонда „Умид". В свое время этот фонд был создан из благих помыслов. Почему я пригласил руководителя центра духовности и просветительства? Вы выберете патриотичных кандидатов, мне не нужен человек, который завтра скажет: „Мне понравились условия [за границей], я останусь здесь". Мне нужны исследователи, докторанты, молодые ученые, которые хотят развивать Узбекистан", - подчеркнул он.

По словам президента, руководитель Республиканского центра духовности и просветительства Минхажидин Ходжиматов будет проводить аттестацию кандидатов, исходя из знаний по истории, языку и другим критериям.

Шавкат Мирзиеев признал, что многие соотечественники, работающие и обучающиеся за рубежом, не соглашаются приезжать в Узбекистан.

Глава государства отметил, что нельзя совершать поспешных и необдуманных шагов в реформе образования и науки, а подходить к этому вопросу тщательно и поэтапно.

"Если мы возведем фундамент знаний, изменится среда в обществе, экономика станет стабильной, никто не должен в этом сомневаться. Я верю в это. Но не нужно спешить в этом вопросе, нужно делать это поэтапно", - сказал президент.

Шавкат Мирзиеев также подчеркнул, что для подготовки высококвалифицированного специалиста нужно усовершенствовать образование на всех уровнях: дошкольном, среднем и высшем.