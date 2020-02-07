Готовность к худшему. Взгляд на вирус изнутри Китая, - А.Габуев

11:30 07.02.2020

Готовность к худшему

Александр Габуев о взгляде на вирус изнутри Китая



Мировые рынки продолжает штормить из-за волн новостей о китайском коронавирусе, внимание приковано не только к медицинской, но и к экономической стороне проблемы. До начала эпидемии консенсус-прогноз давал рост ВВП Китая на уровне 6% на 2020 год. Сейчас аналитики полагают, что после провального первого квартала экономика КНР начнет восстанавливаться и рост составит 4–5,5%. Эти оценки основаны на допущениях, что карантин продержится максимум до середины февраля и власти страны смогут эффективно контролировать ситуацию. Но оба тезиса спорны. Судя по отголоскам дискуссий в китайском правительстве, там внимание приковано к негативным сценариям.



Главный фактор, осложняющий прогнозы,- неясность медицинской картины. Уже понятно, что вирус распространяется быстрее, чем атипичная пневмония в 2002–2003 годах. И достаточно низкая смертность в 2,1% не успокаивает. В центре эпидемии городе Ухане только официальный уровень смертельности превышает 5%. А реальные цифры могут быть еще выше. Вывод, к которому сейчас пришло высшее руководство КНР: сдержать распространение вируса помогает в первую очередь жесткий карантин. То есть на первый план выходит сценарий, при котором карантин будут ужесточать и продлевать.

Что это может означать для китайской экономики? Помимо падения объема внутренних перевозок (уже обвалились почти на 20%) и сокращения спроса на нефть, дополнительные недели карантина станут огромным ударом по бизнесам и домохозяйствам. Сейчас новогодние каникулы продлены до 10 февраля, но могут затянуться вместе с карантином. Фрагментарные опросы показывают, что подушка ликвидности у китайского среднего бизнеса дает возможность платить сотрудникам максимум один-два месяца, и это средняя температура по больнице. Некоторые компании уже отправляют персонал в неоплачиваемый отпуск. Чтобы избежать социальных волнений, от государства может потребоваться беспрецедентная адресная помощь на всех уровнях.



Пока основные действия в этом направлении сконцентрированы на финансовом рынке. Народный банк Китая объявил о вливании $174 млрд в банковский сектор, который должен поддержать бизнес. Предприняты шаги для стабилизации фондового рынка - например, запрет шортить любые активы. Введен мораторий на повышение налогов и прочих платежей для бизнеса региональными властями. Обсуждается возможность общего снижения налогового бремени на 2020 год, а это риск дефицита консолидированного бюджета. Судя по тому, что на совещании по борьбе с вирусом у премьера Ли Кэцяна 5 февраля были не только руководители ведомств, отвечающих за здравоохранение и общественный порядок, но и ключевые чиновники макроэкономического блока, Пекин готовится к самым негативным сценариям. Насколько оправдаются эти ожидания, станет понятно в ближайшие пару недель.



№22 от 07.02.2020, стр. 7