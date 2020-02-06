"Меценатом года" в России стал узб-казахский олигарх Патох Шодиев. Спонсировал гастроли Кабуки (кому оно надо?)

11:44 07.02.2020

Патох Каюмович Шодиев стал "Меценатом года"

Бизнесмен из Узбекистана Фаттах Шодиев давно прославился благодаря благотворительной деятельности



Дмитрий Мезенцев, pskov.kp.ru, 5 февраля



Более двух десятилетий он занимается благотворительностью в России, в своей родной стране Узбекистане и других государствах. Минувший год принес ему звание "Меценат года".



Патох Шодиев назван "Меценатом года" в Санкт-Петербурге

VIII Санкт-Петербургский международный форум прошел осенью прошлого года. Фаттах Шодиев был награжден в середине ноября министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским двумя знаками отличия: "За благодеяние" и дипломом "Меценат Года". Кроме этого правительство Российской Федерации высказало предпринимателю благодарность за беспрецедентную по масштабам благотворительную деятельность.

Награждался Патох Шодиев в Белоколонном зале, который находится в одном из залов Музея Фаберже. Бизнесмен удостоился звания "Меценат года" за весомое финансирование гастролей в РФ традиционного японского театра Кабуки.

Труппа "Сетику Гранд Кабуки-Тикмацу-дза" гастролировала осенью 2018 года в столице федерации, а также в Санкт-Петербурге.

Это культурное событие вызвало большой резонанс среди ценителей театрального искусства в России, поскольку этот японский театр очень редко гастролирует за пределами своей родной страны. Спектакли Кабуки посетили более 10 000 зрителей. Это были не только настоящие ценители японской культуры, а и те, для кого подобные, традиционные для Японии, представления были в новинку.

После награждения Фаттах Шодиев прокомментировал это событие. Сказал, что он и его благотворительный фонд работают ради того, чтобы были сделаны конкретные полезные дела. А награды, которые сопутствуют этой деятельности, интересуют Патоха и его помощников в последнюю очередь. Но бизнесмен выразил благодарность за высокую оценку его вклада в развитие культурных взаимоотношений между двумя странами в виде престижной премии "Меценат года".



Фаттах Шодиев - особенности благотворительной деятельности

Фаттах Шодиев постоянно финансирует и поддерживает студентов, детей и творческих личностей с 1996 года. Именно тогда он создал Международный благотворительный фонд Шодиева. К приоритетам деятельности фонда можно отнести финансирование образовательных программ, поддержке международных культурных отношений и помощь талантливым детям.

Патох Шодиев постоянно укрепляет дружественные российско-японские отношения в культурной и образовательной сферах. Это - один из приоритетов его меценатской деятельности. Перекрестный год Японии и России в 2018-2019 годах благотворительным Фондом были реализовано много масштабных проектов культурного характера, позволяющих гражданам Федерации и "страны восходящего солнца" приобщиться к культуре друг друга.

Одно из значимых событий ушедшего года - премьера документальной киноленты "На пути к доверию: русские в Японии". Фильм сняли за счет финансирования благотворительного Фонда. Сюжет картины знакомит зрителей с историей международных отношений между двумя странами. Центральное место в ленте отведено людям, которые на протяжении последних 200 лет предпринимали непростые попытки сблизить народы России и Японии. А также сделать доступной и понятной другому народу культуру своей родины, минимизировать политические конфликты и недоразумения.

Впервые киноленту продемонстрировали в конце июня 2019 года, в столице России, в Центре документального кино. А в середине сентября прошлого года фильм продемонстрировали в рамках специального показа во Владивостоке, в МКФ "Меридианы Тихого".

Фаттах Шодиев и его благотворительный Фонд 10 лет подряд выступают в качестве главного мецената фестиваля J-FEST, который представляет современную японскую культуру в России. Проходил он в третьей декаде июля прошлого года в столичном ЦПКиО им. М.Горького. Каждый год на площадках фестиваля можно ознакомиться с творчеством актеров, музыкальных исполнителей, танцовщиц и других деятелей японского искусства. Кроме этого, россияне могут увидеть современные японские киноленты. В прошлом году J-FEST посетили не меньше 150 000 коренных жителей Москвы и ее гостей.

Четыре года Патох Шодиев в лице своего фонда оказывает финансовую поддержку самому крупному Фестивалю российской культуры в стране восходящего солнца. Фестиваль посетили почти 5 000 000 японцев по всей стране. В нем приняли участие более 6 сотен представителей деятелей искусства из России.

Почетное звание "Меценат года" присваивают масштабным благотворительным деятелям за весомый денежный вклад в проекты, созданные с целью сбережения культурного фонда России. А также за финансирование музеев, театров, выставочных центров и прочих культурных объектов. С момента возникновения этой награды ее удостаивались видные политические, культурные деятели, а также предприниматели: Алишер Усманов, Сергей Адоньев.



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Шодиев Патох Каюмович: награды и благодарности

veved.ru, 5 февраля



Фаттах Шодиев – казахский бизнесмен, благотворительный деятель, доктор политических наук, миллиардер и тот человек, на которого сегодня равняется молодежь. Его путь начался в многодетной семье, где ему привили любовь к ближнему, сострадание, понимание.

Успешно закончив МГИМО в 70-х, он получает первую свою награду за отличное завершение учебы. Уже тогда в стенах alma mater Фаттах Шодиев стал известен своей любовью к японской культуре. Он был непоколебим в своих решениях и шел четко к своим целям. А за свое упорство в любимом деле, а также за благотворительную деятельность Фаттах Шодиев заслуженно получал награды и благодарности.



О наградах Фаттаха Шодиева

Первую свою награду Фаттах Шодиев получил еще в начале нулевых годов, а именно в 2005 году. Это была Медаль Авраама Линкольна, которая дается за развитие демократии. Эта награда также присуждается за развитие экономических свобод. В этом году бизнесмен был награжден еще и орденом Почета РК "Курмет". Его Фаттах Шодиев получил за заслуги перед государством, за развитие страны в культурной и социально-экономической сфере.

В 2011 году в Казахстане меценат получает Орден Барыс 3 степени. Говоря про награду следует отметить, что она выдается исключительно за особые заслуги в Казахстане. Например, за укрепление сотрудничества между народами, обеспечение мира или укрепления государственности и суверенности Казахстана. Этот орден имеет 3-й степени. Высшая по градации из них – 1-я степень. Награду можно получить последовательно.

А вот за вклад в развитие отношений между Францией и Казахстаном в 2012 году бизнесмен получает в свой арсенал французскую медаль – орден Почетного легиона.

В 2016 году Патоха Шодиева избрали почетным председателем Ассоциации японоведов в России.

В конце 2019 года в России оценили заслуги Фаттаха в области культуры и искусства, а также его многолетний труд. В результате был награжден еще одним почетным орденом – Орден Дружбы.



О благодарностях Патоху Шодиеву

За проведение фестивалей в Японии о российской культуре была выказана благодарность в 2018 году ООО Общество "Россия-Япония".

Совсем недавно, в ноябре 2019 года, бизнесмена признали меценатом года за его благотворительную деятельность. Награждение прошло в Белококонном зале Музея Фаберже.

В феврале 2019 года Патох Шодиев получает еще одну благодарность. На этот раз это от Международного театра фестиваля им А.П. Чехова. В своем письме генеральный директор театра Кабуки поблагодарил за поддержку гастролей театра. В письме отмечается, что за время гастролей свыше 10 тысяч человек смогли посетить спектакли.

В сентябре этого же года Патох Шодиев, а точнее его фонд, получает благодарность в виде почетной грамоты. Награду принимает из рук министра Тосимице Мотэги за вклад развития отношений между Японией и Россией. В свое время филантроп пришел на помощь уникальной коллекции театра Кубота, который должен был распасться. Фонд Шодиева способствовал не только восстановлению театра, но и узнаваемости этого театра в России.

Также за оказанную помощь театру филантроп и бизнесмен получает благодарность от Посольства в Японии, в которой говориться о весомом вкладе во взаимоотношения между Японией и Россией. Такую благодарность Патох Шодиев получил несколько раз.

В 2019 году директором АНО "Центра японской культуры J-FEST" Юкико КАСЭ была представлена благодарность за то, что делает японскую культуру популярной в большой стране Россие.

За вклад в научную деятельность Патох Шодиев получил благодарность от МОО "Ассоциация Японоведов". Тогда меценат поддержал научную работу не только в организационных, но и финансовых вопросах. Аналогичную благодарность Патох получит в честь 25-летием Ассоциации.

Патох Шодиев не оставляет без финансового внимания и помощь детям. Ярким пример является помощь фонду "Детский хоспис", который находится в Санкт-Петербурге. За это получает благодарность в первый месяц 2020 года.

Фонд Шодиева продолжает свою работу более 20 лет по нескольким направлениям – образование, помощь детям и развитие российско-японских отношений. Во всех этих направления филантроп, бизнесмен и меценат регулярно получает награды и благодарности за весомый вклад и неоценимую помощь. А работает фонд более чем в 20 странах мира, а при его поддержке было реализовано более 1000 проектов.