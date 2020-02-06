МинТаджтруда: Зарплата в Таджикистане выросла на 9%, задолженности по ней – на 92% (no commеnt)

11:50 07.02.2020

Сайфиддин Караев,



В Таджикистане средняя зарплата увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом и составила 1323,9 сомони. Между тем, выросли задолженности по ним почти в 2 раза.

Об этом сообщили в пресс-конференции Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Минтруда в итогах своей деятельности за 2019 год отмечает, заработная плата в Таджикистане ежегодно растет.



В реальном секторе экономики страны наибольшая заработная плата зафиксирована в горно-обогатительной промышленности – 2577 сомони, строительстве – 2 395 сомони, энерго-и водоснабжении – 2002 сомони.

В сфере обслуживания отраслей экономики самую высокую зарплату получают работники финансового посредничества и страхования – 3330 сомони ($345), информации и связи – 2548 сомони.

Минимальная зарплата в стране составляет 400 сомони ($41).

Вместе с тем и растет размер задолженностей по зарплате. Общая сумма задолженности по заработной плате в республике с учетом прошлых лет к началу этого года составила более 50 млн сомони, что на 92% больше чем в 2018 году.

Самые высокие показатели по задолженности в РРП (16,3 млн или 32,4% от общего размера задолженностей по зарплате), Согдийской области (15,2 млн или 30,2%) и Душанбе (11,8 млн или 23,5%).

Среди отраслей самые большие задолженности отмечены в горно-обогатительной промышленности – 19,8 млн сомони или 39,4% от общего размера задолженностей по всей республике и строительстве – 12,8 млн сомони (25,4%).



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Зарплату своевременно не дают, в основном, внебюджетные предприятия и учреждения. Самые высокие показатели у таких компаний, как "Таджик Эйр" – 11,8 млн, "ГОК Адрасман" – 10,3 млн, Рогунская ГЭС – более 6,9 млн, "Сохтмони асоси"-3,1 млн, "Тамохуш" – более 2,5 млн, "Таджиказот"–2,5 млн, "Талко Кемикал" – более 1,6 млн и др.

Как отметили в Минтруда, в республике во всех районах и городах созданы 68 штабов по устранению задолженностей. На заседаниях рабочих групп определяются причины возникновения задолженностей и пути их устранения, задолженностей предприятий и учреждений перед бюджетом, увеличение задолженностей по зарплате и порядок их погашения, учреждение резервного фонда зарплаты, вопросы оплаты труда в ночное время, в дни праздников и выходных, составление трудовых и коллективных договоров.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200207/mintruda-zarplata-virosla-na-9-zadolzhennosti-po-nim-na-92