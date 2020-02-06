Мирзиеев отменил визит в Москву из-за сомнений по ЕАЭС

12:07 07.02.2020

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отменил визит в Москву, намеченный на 5 февраля. Об этом журналу "Компания" сообщили источники, близкие к правительству страны.

Источник в МИД России подтвердил, что в графике на февраль визита нет. Источники издания в Ташкенте заявили о переносе визита на лето.



Причиной отказа от визита, говорится в статье, стали сомнения Ташкента в необходимости вступления в Евразийский экономический союз. "Формальной причиной переноса визита, скорее всего, будет объявлено его совмещение с саммитом ШОС, который пройдет в Санкт-Петербурге 21-23 июля. Реальной - отсутствие договоренностей о вступлении Узбекистана в ЕАЭС", - пишет издание.

О том, что визит в Россию Шавката Мирзиеева состоится в феврале 2020 года, в октябре прошлого года заявлял первый зампредседателя Сената Узбекистана Садык Сафаев. Сообщение прозвучало в ходе визита в Ташкент спикера Совфеда Валентины Матвиенко, впервые объявившей о намерении Узбекистана вступить в ЕАЭС. 26 декабря первый замминистра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов уточнил, что визит запланирован ориентировочно на 5 февраля.

Ранее Мирзиеев, говоря о ЕАЭС, подчеркнул, что если депутаты парламента страны решат, что это неприемлемо для национальных интересов, то вступления не будет. 2 февраля министр иностранных дел Абдулазиз Камилов заметил, что "по ЕАЭС много вопросов".

В понедельник, 3 февраля, в Ташкент с официальным визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео.



Между тем, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визита президента Узбекистана в Москву 5 февраля в планах не было. "На 5 февраля его и не было в планах. Нет, таких планов и не было, поэтому нечего откладывать. Это неправильная информация", - сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос о том, отложен ли визит Мирзиеева в Москву, запланированный на 5 февраля.