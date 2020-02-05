 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У нефти глаза велики. ОПЕК пытается лечить рынок от китайской паники, - В.Ядуха
12:09 07.02.2020

Спекуляции на теме эпидемии в Китае опустили баррель ниже 55 $, что вызывает беспокойство у нефтяных монархий. Но эксперты сомневаются, что спрос на нефть в Китае действительно падает и что Россия поддержит реальное снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+
Рынок ждет встречи ОПЕК
3 февраля король Саудовской Аравии позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить координацию действий по сделке ОПЕК+, предполагающей совместное снижение добычи нефти в случае критического снижения ее мировой цены. Поводом могло стать падение цены ниже 55 $ за баррель из-за падения спроса в Китае, охваченном эпидемией коронавируса. Анонимные источники Bloomberg утверждают, что он упал на 20 %, а Moody’s из-за эпидемии ждет нового глобального кризиса.
Соглашение о дополнительном сокращении добычи нефти в первом квартале 2020 года страны ОПЕК+ приняли в декабре. Квота России с 1 января составила 300 тыс. баррелей в сутки. Соглашение истекает в марте, но участники не исключали его продления до конца 2020 года. Кроме того, текущая ситуация на рынке может побудить ОПЕК и Россию еще больше ограничить добычу нефти для поддержания цен.
По сведениям "Интерфакса", внеочередное заседание технического комитета ОПЕК перенесли с марта на 4-5 февраля. С 6 марта на период с 8 по 15 февраля может быть перенесена и встреча министров стран организации.
А было ли падение спроса?
Однако проблема не только в падении спроса на нефть, которое Китай официально не подтверждает. Снижение цены на нефть может быть выгодно США, которые планируют нарастить поставки своей нефти в Китай в рамках соглашения с Пекином по итогам торговой войны.
Американцы действительно заинтересованы в снижении цен на нефть и оказывают информационное давление на рынок, отмечает партнер Rusenergy Михаил Крутихин. Хотя США сами являются крупным экспортером нефти, в целом падение цен их диверсифицированной экономике выгодно. Кроме того, низкие цены помогают американцам выдавливать с китайского рынка конкурентов.
"Есть версия о согласованной игре Саудовской Аравии и США на нефтяном рынке, - напоминает Крутихин. - Когда нефть отрастает выше 64 $ за баррель, американцы своими заявлениями тянут ее вниз. А как только нефть падает ниже 50 $, саудовцы грозят снизить добычу. Версия конспирологическая, но довольно стройная: слишком дорогая нефть стимулирует развитие альтернативных источников энергии, а слишком дешевую не выдержит даже саудовский бюджет. И состояние рынка в 2016–19 годах эту версию в целом подтверждает".
Опрошенные журналом "Компания" эксперты не считают 20%-ное падение спроса на нефть в Китае доказанным фактом, а рост ее поставок из США и снижение добычи в ОПЕК - гарантированными.
Годовые обязательства Китая о закупках нефти в Соединенных Штатах не настолько жесткие, чтобы Пекин не мог их нарушить, отмечает ведущий эксперт института "Центр развития" ВШЭ Сергей Пухов. "Если это будет выгодно, китайцы купят нефть там, где сочтут нужным", - уверен он. Китайские власти уже заявили, что будут поддерживать свою промышленность, напоминает Михаил Крутихин. Так что, возможно, падения спроса на нефть в Китае вообще не будет.
Война заявлений
WSJ сообщает о требовании Саудовской Аравии к странам ОПЕК временно сократить добычу нефти минимум на 500 тыс. баррелей в сутки. Сергей Пухов считает подобное сокращение опасным. По его словам, сегодня тревогу внушают перспективы воздействия эпидемии на мировой рынок в целом: если вакцина будет готова через несколько месяцев, коронавирус может выйти далеко за пределы Китая.
"Сейчас мир, наоборот, должен помогать Китаю в борьбе с новым вирусом, в том числе и путем поддержки его экономики, - уверен сотрудник "Центра развития". - ОПЕК было бы достаточно дать понять, что она контролирует ситуацию, и не допустить падения цен до 20–30 $. А нынешние 50–60 $ за баррель - это выше себестоимости практически во всех добывающих странах".
Но Михаил Крутихин не уверен в решимости нефтедобывающих стран на самом деле сократить экспорт. "Пока мы видим только панические заявления ОПЕК, которые тянут цены наверх, - сомневается партнер Rusenergy. - Кроме того, не факт, что Россия будет соблюдать ограничения по добыче нефти в рамках ОПЕК+. Она и раньше их не особенно соблюдала, ограничиваясь устными интервенциями. Россия скорее снимет с себя обязательства, чтобы сохранить объемы экспорта".
Между тем цены на нефть растут в ожидании действий стран ОПЕК+, сообщает "Интерфакс". Утром стоимость апрельских фьючерсов на Brent в Лондоне поднялась на полпроцента до 54,75 $ за баррель.
05.02.2020
Виктор Ядуха

Источник - журнал "Компания"
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