 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.02.2020
16:08  Донецкую Народную Республику возглавит россиянин экс вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков
15:56  Турция захватила сирийский аэропорт Тафтаназ
15:13  Бюджет-2020. На что тратятся миллионы, скрытые в госбюджете Таджикистана? - В.Касымбекова
15:10  Врач-первооткрыватель коронавируса Ли Вэньлян умер от коронавируса
15:06  Американский гамбит: демократы начинают и проигрывают, - А.Халдей
15:02  Золотой ход конем: Россия должна сказать нет "хозяевам денег", - В.Катасонов
15:00  Материализация распада Украины, - А.Запольскис

14:56  "Сделка века" Трамп-Евреям умирает, не начав жить, но оставляет зубы дракона, - Д.Седов
13:45  Коронавирус и Китай – стресс-тест для государства и общества, - В.Пироженко
13:44  Эпидемия коронавируса перерастает в инфодемию, - Д.Седов
13:25  Ученые "расшифровали" раковые клетки и обещают революцию в лечении, - ВВС
12:09  У нефти глаза велики. ОПЕК пытается лечить рынок от китайской паники, - В.Ядуха
12:07  Мирзиеев отменил визит в Москву из-за сомнений по ЕАЭС
11:50  МинТаджтруда: Зарплата в Таджикистане выросла на 9%, задолженности по ней – на 92% (no commеnt)
11:44  "Меценатом года" в России стал узб-казахский олигарх Патох Шодиев. Спонсировал гастроли Кабуки (кому оно надо?)
11:30  Готовность к худшему. Взгляд на вирус изнутри Китая, - А.Габуев
11:25  Многопаспортийная система. Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного
10:47  Пловом клянись... Мирзиеев приказал срочно найти "патриотичных кандидатов" для учебы за границей
10:39  Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию, - Д.Бавырин
10:37  АмерСенаторы сами поднимают вопрос о возвращении Аляски в "родную гавань", - П.Акопов
10:26  Национальную борьбу "казах курес" включают в программу школ Казахстана (вместо химика и арихметика?)
10:22  Амеры утверждают, что ликвидировали Касема ар-Райми - лидера "аравийской группировки Аль-Каеды"
09:34  Мирзиеев приказал искоренить коррупцию на узб-таможне
09:16  В Казахстане новый верховный муфтий - Наурызбай кажы Таганулы (в миру Утпенов)
09:14  Немецкие крайне правые прорвались в большую политику. "Альтернативы для Германии" нет, Зиг...
08:33  Дело об импичменте закрыто. . . открываем новое? - В.Овчинский
07:35  "Мемориал" призвал власти Кыргызстана расследовать случаи фальсификации материалов в отношении правозащитников
07:28  Science: Космогония. Может ли обитаемая планета вращаться вокруг черной дыры?
01:01  Загон улицы: кто успокоит митингующих в Ираке
00:26  Покоритель Хивы и первый начальник Джизакского уезда полковник Виктор Рыбушкин. Забытые солдаты Империи-15
00:16  Пекин и Вашингтон обвиняют друг друга в создании коронавируса
00:11  Зачем Дмитрий Донской ставил свое клеймо на монетах Золотой Орды
00:05  Эрдоган перехитрил "Газпром": "Турецкий поток" постигла судьба "Северного потока-2", - "СП"
00:03  Россия блокирует новое сокращение нефтедобычи. Участники соглашения ОПЕК+ занялись перетягиванием каната
00:02  В драке на сессии УкрРады до кровавой юшки уделали Юлю Тимошенко
00:01  Либерализм с нечеловеческим лицом, - М.Хазин
00:00  Иранцев готовят к смене верховного лидера. Усиление "ястребов" связали с транзитом власти, - И.Субботин
Четверг, 06.02.2020
23:38  Талибы похитили американского правительственного подрядчика в провинции Хост
23:04  В КырПравительстве новые назначения: вице-премьер Э.Асрандиев и МЧС - З.Аскаров
21:53  В коронавирусный карантин в стационарах Кыргызстана посажены 154 человека
21:27  Братья-черкизонщики Исмаиловы осуждены за групповое убийство. Звериное мурло рос-олигархата
19:22  Умер 104 летний сын Могилевского крестьянина Изя Данилович (он же - "оскароносец" Кирк Дуглас)
19:17  Военком Западного Казахстана Есенов погорел на взятке
18:59  Замакима Атырауской области Сайлауова присела на 2 года за взятки вместе с бандой подчиненных
18:44  В Туркменистане мужчинам-сотрудникам госучреждений запретили после 40 лет красить седые волосы
15:33  Американцы намерены добить "упавший" "Северный поток-2"
15:29  Корона жмет: 2019-nCoV грозит замедлить экономику России на 0,11 п.п
15:25  Каким был таджикистанский генерал Тимофей Шапкин? - Г.Шерматов
15:23  Путин может договориться с Эрдоганом по Идлибу. Но…, - С.Тарасов
15:21  Трохи гарный янычар. Эрдоган как мог наукраинился, - "Къ"
15:16  Фарма отказа: почему КНР до сих пор не передала России штамм 2019-nCoV
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ученые "расшифровали" раковые клетки и обещают революцию в лечении, - ВВС
13:25 07.02.2020

Ученые "расшифровали" раковые клетки и обещают революцию в лечении. Суть открытия в 100 и 500 словах

Международная команда ученых впервые полностью расшифровала генетическую информацию 38 видов раковых клеток, составив исчерпывающий каталог мутаций ДНК, приводящих к развитию онкологических заболеваний.
Беспрецедентное по масштабу исследование "Анализ полного генома всех видов рака" (PCAWG) заняло более 10 лет. В работе приняли участие около 1300 генетиков из 37 стран, а ее результаты были опубликованы в четверг сразу в двух десятках научных журналов.

По словам самих ученых, причины возникновения рака можно сравнить с пазлом, состоящим из 100 тысяч кусочков. До сегодняшнего дня мы пытались собрать общую картину, имея на руках лишь каждый сотый фрагмент, и лишь теперь можем взглянуть на нее целиком.

Я, мой брат, наш рак и наши фотографии
Угроза рака, о которой мужчины раньше не задумывались
"С помощью собранной информации о происхождении и развитии опухолей мы можем разработать новые способы ранней диагностики рака, более направленные методы терапии - и лечить пациентов с большим успехом", - заявил член координационного комитета PCAWG Линкольн Стайн.
Русская служба Би-би-си коротко (в 100 словах) и чуть подробнее (в 500 словах) объясняет, в чем суть этой беспрецедентной работы и как она может произвести революции в онкологии.

Причина любого рака - мутации в ДНК. Однако ученым мало известно о том, где именно и почему происходит поломка генетического кода, ведущая к возникновению раковой опухоли.
Участники проекта PCAWG полностью расшифровали генетическую информацию раковых клеток почти 2800 пациентов, страдающих от 38 разных видов онкологических заболеваний.

В результате было сделано несколько десятков открытий - от количества и точного расположения так называемых драйверных мутаций (то есть ведущих к развитию опухоли) до неожиданных генетических совпадений у раковых клеток различных тканей.
В том числе выяснилось, что предрасположенность к некоторым видам рака может сформироваться за несколько десятилетий до постановки диагноза - иногда в детском возрасте.

Рак - это не одно заболевание, возникающее в разных органах, а общее название для двух сотен различных болезней, протекающих по одной и той же схеме. Одна из клеток ткани мутирует - и начинает быстро и бесконтрольно делиться, формируя опухоль.
Поломка происходит на генном уровне, но до сегодняшнего дня, пытаясь понять ее возможные причины, ученые в основном анализировали лишь "полезную ДНК" - ту часть генома, в которой закодированы белки и которая составляет лишь около 2% всей наследственной информации.
Оставшаяся часть генетического кода, известная как "мусорная ДНК", не вызывала особого интереса, поскольку заключенная в ней информация не отвечает за производство белков - строительных материалов клетки - и вообще долгое время считалась рудиментарной (то есть накопившейся в процессе эволюции, но утратившей полезные функции).

Термин "мусорная ДНК" был введен около 50 лет назад и позже признан не вполне корректным, когда обнаружилось, что некоторые фрагменты "бесполезного" генома выполняют другие важнейшие функции для поддержания жизни клетки.
Было решено расшифровать генетическую информацию раковых клеток целиком, чтобы отследить и изменения в некодирующих генах.

В результате ученые обнаружили тысячи генетических мутаций и описали более 80 процессов, ведущих к поломке генетического кода. Одни из них вызваны возрастными изменениями, другие передаются по наследству, третьи могут быть связаны с вредными привычками или диетой.
Одно из главных открытий состоит в том, что один и тот же вид рака могут вызывать абсолютно разные наборы мутаций. В клетках рака легких было обнаружено до 100 тысяч мутировавших генов, а в некоторых образцах детского рака мутации можно было пересчитать по пальцам.
"Самое удивительное открытие - это то, насколько сильно раковый геном одного пациента отличается от генома раковых клеток другого", - заявил член координационного комитета PCAWG Питер Кэмпбелл.

Однако были выявлены и неожиданные совпадения - например, одна и та же драйверная мутация может привести к развитию рака груди у женщин или рака простаты у мужчин. А значит, методы лечения, разработанные для рака груди могут оказаться эффективными и в лечении рака простаты.

Некоторые сделанные открытия дают возможность значительно более ранней диагностики заболевания - в частности, выяснилось, что некоторые виды рака начинают формироваться на генетическом уровне задолго до развития опухоли, иногда за несколько лет или даже десятилетий.
"Это показывает, что у нас есть намного больше возможностей раннего вмешательства [в ситуацию], чем мы думали раньше", - уверяет Кэмпбелл.
Кроме того, составленный по итогам исследования каталог мутаций поможет избежать постановки неверного диагноза, что иногда случается из-за совпадения симптомов разных видов заболевания.

Однако в 5% образцов раковых клеток вообще не было выявлено драйверных мутаций - а это значит, что точное место критической поломки генетического кода еще предстоит установить.
"Если мы поймем, что происходит с нашими здоровыми органами по мере старения, что заставляет мутации накапливаться, почему некоторые клоны бесконечно размножаются, а некоторые угасают, как на этот баланс влияет образ жизни - тогда мы сможем придумать способы раннего вмешательства, чтобы предотвратить или замедлить развитие неизлечимых видов рака", - заключает профессор Кэмпбелл.

Николай Воронин
Корреспондент по вопросам науки

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581071100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Правительству необходимо поставить во главу угла своей работы вопросы модернизации инфраструктуры
- Нурлан Нигматулин принял посла Греции в Казахстане Адам-Георгиоса Адамидиса
- Кадровые перестановки
- Законодательные поправки по противодействию коррупции презентованы в Мажилисе
- О реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на защиту прав потребителей
- В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы
- В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы по разработке подходов по переходу к концепции "Слышащего государства"
- Контрабандные товары на 1 млрд 700 млн тенге конфискованы в доход государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  