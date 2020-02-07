Эпидемия коронавируса перерастает в инфодемию, - Д.Седов

13:44 07.02.2020

Дмитрий СЕДОВ | 07.02.2020



Для кого важно отследить мобилизационные мероприятия Пекина по защите от эпидемии и сдвиги во внутриполитической ситуации в КНР

30 января чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел заседание, на котором ситуация вокруг эпидемии коронавируса 2019-nCo признана серьезной, а прогноз развития неблагоприятным. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус принял решение объявить чрезвычайную международную ситуацию в области общественного здравоохранения. Следующем шагом может стать объявление пандемии, то есть общемировой опасности. Отсчет процесса пошел 31 декабря 2019 года, когда китайские власти объявили о вспышке эпидемии 2019-nCo в городе Ухань. По их данным, заразилось 20 704 человек, 427 человек погибли, 727 вылечились. Между тем коронавирус уже перешагнул границы Китая.



Вирус 2019-nCo не является абсолютно новым возбудителем, он происходит из ряда ему подобных, вызвавших эпидемии респираторного синдрома Sars в 2002 г. и Mers в 2009 г. Тогда погибли соответственно 774 и 858 человек. Однако коронавирус отличается от предшественников тем, что становится заразным еще в период инкубации, и для медиков самая большая проблема – выявление заболевших на той стадии, когда они сами о своем заболевании не подозревают.



Сообщения о новой эпидемии породили в социальных сетях информационную волну, которую в ВОЗ назвали "инфодемией". Информационные сообщения несут в себе массу противоречивых, недостоверных, преднамеренно искаженных сведений. Мутный информационный поток мешает разобраться в ситуации. Генеральный директор ВОЗ Т. А. Гебрейесус официально предупредил об опасности слухов.

Большинство ложных сведений касается количества заболевших и погибших в ходе эпидемии. Появляются вбросы о десятках, даже сотнях тысяч жертв вируса и дикие вымыслы о том, что китайские власти "сжигают трупы на мусоросжигательных заводах". Растут объемы закупаемых медикаментов. Наиболее красноречивым примером является спрос на маски, которые не защищают от заражения вирусом 2019-nCo. Цены на эти маски в ряде стран многократно подскочили, маски стали дефицитом. То же самое можно сказать о растущем спросе на противовирусные препараты. Нет сомнения, что за таким ажиотажем стоят интересы крупных фармацевтических компаний.



В связи с нарастающим потоком дезинформации ВОЗ начала большую разъяснительную кампанию, рекомендуя государствам подготовиться к быстрому, прозрачному и надежному общению с населением. Проводится работа с Google, Twitter, Facebook, Tencent und Tiktok в плане противодействия ложным новостям. Twitter блокирует сообщения, в которых распространяется информация об искусственном происхождении 2019-nCo. Например, такой блокировке подвергся сайт Zero Hedge, утверждавший, что коронавирус является биологическим оружием.

Не всегда просто отделить достоверную информацию от измышлений. Так, Би-би-си, утверждая, что коронавирус переходит от человека к человеку и обладает высокой способностью к репродукции, распространяет мнение, что эта эпидемия не закончится сама по себе, что ее можно прекратить только изоляцией крупных китайских городов. Однако в истории еще не было эпидемий или пандемий, которые продолжались бы бесконечно. Даже грипп "испанка", унесший около 5% населения Земли в начале ХХ века, закончился сам по себе. Видимо, у Би-би-си здесь специфические цели. Судя по тому, что Гонконг принимает самые жесткие меры по ограничению потоков людей и товаров из КНР, у Лондона зародилась надежда вернуться в свою бывшую колонию. Вот и мерещится "бесконечной эпидемия".



Нет оснований доверять и спекуляциям о том, что власти КНР якобы преувеличивают опасность коронавируса, чтобы снизить курс юаня. Есть другая зависимость: чем больше паники распространяется вокруг Китая, тем сложнее стране справиться с возникшими проблемами.

В то же время нет оснований игнорировать суждения об искусственном происхождении коронавируса как одного из видов биологического оружия. В 2001 г. США вышли из протокола по КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия и об их уничтожении) и неоднократно отказывались допускать наблюдателей на производства, которые могут иметь отношение к созданию биологического оружия. Если иметь в виду, что Куба в 2011 году обвинила США в том, что они стояли за распространением на острове лихорадки денге, унесшей жизни около 200 человек, а грузинские власти не в состоянии объяснить смерти своих граждан на сверхсекретной американской биологической лаборатории близ Тбилиси, то есть о чем задуматься.

Например, о том, что для ЦРУ важно отследить и оценить систему мобилизационных мероприятий, проводимых властями КНР в связи с эпидемией вируса. Отсюда и всевозможные предположения о том, что американская разведка смоделировала нападение на КНР с помощью биологического оружия и наблюдает за мероприятиями Пекина по защите от него.



Не менее важной для ЦРУ является оценка внутриполитической ситуации в КНР, которая в результате эпидемии пришла в движение. Проявляющаяся оппозиция центральному правительству в ряде китайских провинций может привести к изменению сил в верхних эшелонах власти. В Вашингтоне очень заинтересованы в усилении китайских западников в противовес председателю КНР Си Цзиньпину.