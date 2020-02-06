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Коронавирус и Китай – стресс-тест для государства и общества, - В.Пироженко
13:45 07.02.2020

Виктор ПИРОЖЕНКО | 06.02.2020 |

Народная война
Чрезвычайные меры руководства КНР, принятые в связи с распространением коронавируса, мобилизовали все китайское общество. Врачи записываются добровольцами на командировки в Ухань и иные очаги заболеваний, местные водители в Ухане бесплатно развозят врачей и медсестер между их домами и больницами, добровольцы помогают следить за соблюдением карантина в жилых комплексах. В соцсетях, в СМИ публикуются слова поддержки заболевшим и всем, кто борется с распространением коронавируса. Борьба с инфекцией стала народной войной.

В рамках жестких мер по предотвращению распространения эпидемии местные власти наложили беспрецедентные ограничения на передвижение населения. Ряд городов первого уровня, в том числе Пекин и Шанхай, приостановили движение некоторых видов общественного транспорта. Создаются контрольные точки, сдерживающие входящий и исходящий потоки населения. На карантин по всему Китаю закрываются школы, вузы, детские сады, некритические производства.

Эти чрезвычайные меры могут показаться перестраховкой в условиях относительно малого количества заболевших по отношению к общему количеству населения КНР и относительно невысокой смертности. Тем более что сейчас случаи выздоровления превысили летальные исходы, и этот разрыв увеличивается.
Кажущаяся непропорциональность масштаба заболевания и мер противодействия послужили основанием для поиска скрытых причин обостренной реакции китайских властей. Появляются конспирологические гипотезы со множеством сложных, неочевидных и запутанных допущений. Тем более что принимаемые властями меры ведут к замедлению экономического роста, и здесь появляется соблазн найти связь с торговым конфликтом между КНР и США, с геополитическими противоречиями держав и т. п.
Однако не будем умножать сущности сверх меры.
Новый вирус отличается от уже известных, и пока против него нет вакцины. Смертность от него выше, чем от гриппа, но главное – неопределенность в отношении того, как меняется его воздействие при передаче от человека к человеку. Вполне вероятно, что смертельная опасность в результате мутаций со временем возрастет, если не сейчас, то при новой вспышке заболеваний. Так было с вирусом испанки (SC18), которая благодаря двум мутациям превратилась в смертельное заболевание и стала причиной гибели на Земле около 100 миллионов человек. Нельзя также признать нормой историю с эпидемией гриппа H1N1 в 2009 году, когда 50 миллионов американцев были инфицированы и 10 000 человек умерли. Система здравоохранения США, видимо, не была тогда готова к эпидемии.
Память об эпидемии испанки, предположения о ее возможном происхождении из Азии, высокая плотность населения в Китае, а также природно-климатические особенности Восточной Азии и наличие диких животных, способных стать источником эпидемий, являются достаточным основанием для чрезвычайных мер.
Сейчас американские и китайские ученые указывают на необходимость следить за самым известным из современных видов гриппа – птичьим гриппом H5N1. Возникновение у него таких же мутаций, как у испанки, может привести к еще более тяжелым последствиям, поскольку распространение вируса может занять считаные дни. Каждая новая вспышка подобных вирусных заболеваний может оказаться по своим последствиям второй испанкой.
И распространение коронавируса в КНР показывает, как это может произойти. Ухань – эпицентр вспышки вируса, является административным центром провинции Хубэй в центральном Китае. Это самый густонаселенный регион и один из важнейших транспортных узлов страны. Вдобавок распространение вируса 2019-nCoV совпало с китайским лунным Новым годом, когда пассажиропоток во всех направлениях по Китаю возрастает одновременно до десятков миллионов человек, которые разъезжаются на длительные каникулы к родственникам в другие города и села, по туристическим маршрутам, едут на отдых за пределы КНР. Всякие сравнения китайских мер с возможной более спокойной реакцией других стран в подобной ситуации неприемлемы.
Ситуация в КНР с противодействием коронавирусу показала в целом безотказную работу государственной машины и высокую организованность населения в выполнении рекомендаций и распоряжений властей. Директор Института политических наук Китайской академии общественных наук Чжан Шухуа пишет: "Национальная система Китая способна преодолеть ограничения различных ведомств, агентств и местной бюрократии... В рамках этой системы Китай может сконцентрироваться на выполнении основных задач... и эффективно бороться с любой чрезвычайной ситуацией". Подтверждением тому стало сооружение в Ухане в 10-дневный срок больницы Huoshenshan (Гора бога огня) на 1000 мест для зараженных коронавирусом.
Вместе с тем организация карантинных мер выявила проблемы в государственном управлении, пробелы в законодательстве, несовершенство правоприменительной практики. Сейчас власти подробно изучают эти данные.
На днях председатель КНР Си Цзиньпин обратил особое внимание на поддержание социальной стабильности, предотвращение незаконного повышения цен на медикаменты и товары первой необходимости, а также на противодействие распространению панических слухов. Были случаи, когда люди скрывали свою историю поездок в город Ухань или провинцию Хубэй, избегали карантинных мер и заражали других. Сейчас приняты нормативные акты, согласно которым отказ от сотрудничества в подобных ситуациях считается уголовно наказуемым.
Уже понятно, что чрезвычайная ситуация с коронавирусом будет иметь негативные последствия для экономики КНР. По прогнозам китайских экспертов, темпы роста ВВП в I квартале текущего года снизятся до 5%; из-за карантина пострадают ряд производств и сфера обслуживания. Есть опасения, что инвесторы, не желая терпеть убытки от простоя в период карантина, начнут вывод капитала из КНР. Однако китайское правительство рассчитывает восполнить замедление экономики в I квартале ускоренным ростом в следующих трех кварталах года. Для этого Народный банк Китая, Минфин и ряд других ведомств планируют обеспечить необходимую ликвидность на внутреннем рынке и поддерживать стабильность валютных процентных ставок посредством антициклического регулирования.
Монетарные власти учредят специальный фонд повторного кредитования объемом в 300 млрд. юаней (43 млрд. долл.) для крупных национальных и некоторых провинциальных банков. Власти стимулируют финансовые учреждения снижать ставки по кредитам, чтобы увеличить среднесрочное и долгосрочное кредитование, помочь в льготном кредитовании малому бизнесу и микропредприятиям.
На сегодняшний день ряд крупных городов Китая объявили об отсрочке платежей по социальному обеспечению и снижению процентных ставок по кредитам для пострадавших предприятий. Объявлено также о серии мер по поддержке малых и средних предприятий, включая освобождение от платы за аренду, поддержку кредитных линий и субсидий на исследования и разработки.
Еще одна проблема экономики – острая нехватка рабочей силы в городах первого уровня. Миллионы рабочих-мигрантов, уехавшие в свои родные города на новогодние каникулы, оказались заблокированными там из-за карантинных мер. Пока не ясно, сколько из 288 миллионов внутренних мигрантов (это треть всей рабочей силы Китая) остаются в таком положении. Проблема нехватки рабочей силы, видимо, обострится в крупных китайских городах, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Согласно данным, опубликованным 4 февраля транспортным управлением Пекина, из 10 миллионов человек, которые покинули столицу в преддверии праздников Весеннего фестиваля (лунный новый год), 8 миллионов до сих пор не вернулись.
Эксперты считают, что сохраняющаяся нехватка рабочей силы может заблокировать инвестиции в инфраструктурные проекты, а это главные двигатели экономического роста в крупных городах. В то же время основные обрабатывающие производства данной проблемой затронуты, видимо, не будут.
В Китае с благодарностью отмечают разнообразную помощь и поддержку отдельных стран в борьбе с распространением коронавируса.
Обратили в КНР внимание и на циничные комментарии высокопоставленных представителей администрации США о том, что КНР стала распространителем вируса, что эпидемия в Китае создает дополнительные рабочие места в США.
В условиях беспрецедентной открытости китайских властей и предпринимаемых ими чрезвычайных усилий по ликвидации заболевания остается выразить слова поддержки дружественному Китаю и уверенность в его победе над опасным заболеванием.

Источник - fondsk.ru
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