"Сделка века" Трамп-Евреям умирает, не начав жить, но оставляет зубы дракона, - Д.Седов

14:56 07.02.2020

"Сделка века" умирает, не начав жить, но оставляет зубы дракона

Сопротивление плану Трампа/Нетаньяху будет становиться все более жестким



ДМИТРИЙ МИНИН



Трудно припомнить второе подобное международное событие, которое бы началось с таким шумом и так быстро сошло на нет, как "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию. Складывается впечатление, что кроме авторов и протагонистов в лице Д. Трампа и Б. Нетаньяху данный план не поддержал никто в мире. А основного его разработчика – зятя американского президента Джареда Кушнера – экспертное сообщество обвиняет в вопиющем непрофессионализме и заведомо невозможной попытке сыграть в "игру с нулевой суммой". Израильская арабистка Ксения Светлова пишет об этой сделке: "Не совсем понятно, зачем Гринблатт и Кушнер потратили полтора года на ее написание. Вполне можно было усадить за работу любого избирателя партии "Ликуд" или представителя Совета поселений и вышло бы плюс-минус то же самое".



Лига арабских стран 1 февраля 2020 г. отвергает "сделку века"



Пропагандистский туман и интрига, напущенные СМИ США и Израиля по поводу того, что многие страны мира якобы поддерживают сделку, очень быстро растворились. Сначала 1 февраля состоялось чрезвычайное заседание Лиги арабских стран на уровне министров иностранных дел, которые единогласно приняли резолюцию, отклоняющую и осуждающую продукт Кушнера. Они твердо заявили, что границы 1967 г. и столица Палестины в Восточном Иерусалиме должны остаться краеугольным камнем любого мирного решения.



Почему-то, по оценкам печати, это "стало неожиданностью и для США, и для Израиля, которые намеревались договориться с умеренными арабскими режимами"; видимо, они слишком уж доверялись собственной пропаганде. Палестинский лидер М. Аббас объявил о разрыве всех отношений с США и Израилем. ОАЭ, Бахрейн и Оман, чьи послы присутствовали на обнародовании сделки в Вашингтоне, сообщили, что они были втянуты в это обманом, поскольку "попросту не знали, о чем пойдет речь". Затем 3 февраля на саммите в саудовском городе Джидда единогласно отвергла сделку Организация исламского сотрудничества (ОИС), объединяющая, помимо арабских, другие мусульманские страны. ОИС призвала свои 57 государств-членов не содействовать реализации плана Дональда Трампа по Ближнему Востоку.



Встреча ОИС в Джидде



5 февраля, опираясь на недвусмысленно выраженную волю этих форумов, делегации Туниса и Индонезии вынесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции, подчеркивающей "незаконность аннексии любой части оккупированных палестинских территорий" и осуждающей "недавние заявления, призывающие к аннексии Израилем этих территорий".



Проект этой резолюции, распространенный среди членов СБ ООН, натолкнется, конечно, на вето США, но американское вето позволит палестинцам вынести проект на 193-членную Генеральную Ассамблею ООН, где открытое голосование покажет, как приняли мирный план Трампа на международном уровне.



Параллельно М. Аббас обещал представить на рассмотрение Генассамблеи 11 февраля собственный план мирного урегулирования, отражающий позицию палестинцев. Судя по всему, он будет основан на существующих резолюциях ООН и содержать согласие будущей независимой Палестины на свою демилитаризацию, о чем Аббас говорил ранее. В таком виде данный план почти наверняка соберет солидное большинство голосов участников ГА ООН, после чего продвигать "сделку Трампа" станет еще труднее.



Наперекор Трампу: Махмуд Аббас представит собственный мирный план



Очень деликатно, но вполне однозначно повел себя президент России В. Путин, к которому прежде всех других иностранных лидеров прибыл из США в Москву Б. Нетаньяху, чтобы презентовать свою сделку. Российский лидер, ценя проявленное уважение, не стал давать комментариев по поводу аргументов израильского премьера, сведя встречу в основном к помилованию подвернувшейся кстати израильтянки Н. Иссахар. Для Нетаньяху, который ведет предвыборную кампанию, одно это было полезным. Однако по главному вопросу позицию России достаточно ясно выразило министерство иностранных дел: представленный Вашингтоном план противоречит всем международным нормам и резолюциям, несправедлив и неосуществим. Этим выражена и позиция Кремля.



Самое, возможно, печальное для Нетаньяху состоит в том, что громкое шоу, устроенное вокруг "сделки века", не произвело особого впечатления на самих израильтян. Крайне левые против него из-за несправедливого характера, крайне правые не приемлют создание любого палестинского государства, пусть даже до предела урезанного, остальные в массе своей, как и мировое сообщество, не очень верят в осуществимость чего-то подобного. Жители пяти поселений в пустыне Негев, выращивающие, например, 80% израильского урожая помидоров черри, категорически не согласны с передачей их территорий сектору Газа.



Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман называет инициативу Трампа "планом побега Нетаньяху от реальных проблем". "Принять такой большой и сложный план за 33 дня до выборов не может быть ничем иным, как предвыборным трюком, – заявил Либерман. – Обсуждать его наспех, не имея постоянного правительства, действующего парламента и в условиях предвыборной кампании, – это просто профанация".



Опросы, проведенные в последние дни в Израиле, показывают, что после всех бурных акций, предпринятых Нетаньяху, положение партий в преддверии парламентских выборов 2 марта не изменилось. По рейтингу ведомый им "Ликуд" может претендовать по-прежнему лишь на 31 мандат из 120 в кнессете, а лидирует Кахоль Лаван, возглавляемый Бени Ганцем (35 мандатов).



При этом очевидно, что правящую коалицию в будущем израильском парламенте могут составить только эти две пока сильно враждующие партии. Все остальные варианты исключены, и, если эти две партии не договорятся, стране придется идти на четвертые подряд досрочные выборы с тем же примерно результатом, что сейчас. По сути, это станет перманентным внутриполитическим кризисом; заниматься во время кризиса еще и мирным планом будет невозможно.



Судя по всему, как бы отрицательно ни относились друг к другу Нетаньяху и Ганц, им придется договариваться. А единственное, что их пока объединяет, это одобрение "сделки века". Поэтому при всей несостоятельности данного проекта возможное коалиционное "правительство Нетаньяху – Ганца" вынуждено будет приступить к его одностороннему осуществлению, соревнуясь внутри себя, кто более "крут" на данном пути. Добровольно отступить от этого будет не так-то просто любому будущему правительству страны, что негативно скажется на ее стабильности и в отдаленной перспективе.



Строительство очередного израильского поселения на Западном берегу



В настоящий момент, по данным израильтян, по меньшей мере три правительственных чиновника начали рисовать более детальные карты будущих областей, которые должны отойти Израилю. По их заявлениям, карта, включенная в мирный план администрации Трампа, была слишком общей, поэтому они уточняют ее так, чтобы не выселялась никакая израильская община. А достичь этого можно лишь дальнейшим урезанием земель палестинцев.



Нетаньяху не удалось протащить через кнессет решение об аннексии палестинских территорий в первые дни после объявления сделки, когда от нее еще шел информационный шум. Теперь же, когда ее противники консолидировались, сопротивление будет становиться все более жестким как в мире, так и на палестинских территориях.



Тревожная ситуация в Израиле и регионе в целом лишь обострится, а посеянные этим проектом "зубы дракона" неизбежно дадут опасные всходы…