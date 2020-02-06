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Материализация распада Украины, - А.Запольскис
15:00 07.02.2020

Материализация распада Украины

Процесс территориального распада Украины уже точно перешел из теоретических прогнозов в конкретную практическую область. И речь идет только о сроках и формах дальнейшего развития событий. Еще, разве что, о количестве независимых осколков, на которые страна распадется в действительности.

АЛЕКСАНДР ЗАПОЛЬСКИС

Вопрос - что с Украиной будет дальше - возник еще до февральского майдана 2014 года. Но тогда он носил преимущественно дискуссионный характер. Предпочитавшие скакать всерьез рассчитывали на море халявы и кружевные трусики. Оппоненты указывали на ошибочность разрушения связей с соседом, обеспечивающим подавляющее большинство сбыта украинской промышленной продукции, особенно ее наиболее высокотехнологичной части.

В Вашингтоне считали этот диспут смешным. Постмайданная Украина предназначалась исключительно для размазывания по гусеницам берущих Киев российских танков. Чтобы превратиться в вечный укор и зримое доказательство опасной агрессивности русских, готовых убивать кого угодно, включая братские народы.

Значит, у НАТО опять появится сакральная цель, а у Соединенных Штатов - достойное пугало для Европы. В том числе для цели ее новой экономической колонизации.

Но что-то пошло не так. Москва из византийского коварства на войну не явилась. Из-за чего так удачно созданного Голема пришлось брать на содержание Вашингтону. С этого момента и началась история тупика, выход из которого Украина, Евросоюз и Соединенные Штаты пытаются найти пятый год подряд.

Хотя уже с весны 2015 года стало понятно - будущего у бандеровского Киева нет. Возникшая там после распада СССР олигархическая республика созидательного потенциала не имеет, существуя лишь ради попила любых доступных ресурсов. Февральский майдан окончательно перевел ее на радикальный националистический фундамент, принципиально несовместимый с официальной морально-этической позицией ее главных западных спонсоров.

Надо уж совсем выжить из ума, чтобы героизировать дивизию СС и рассчитывать на моральную и финансовую помощь нынешней Германии, которую, в том числе и за СС, по сей день пинают все, кому не лень. Или ожидать благорасположения США, в официальной западной истории мир от СС как раз геройски освобождавших.

И уж совсем дело зашло в тупик после накопления Украиной больше 20 млрд долга перед МВФ и 78,24 млрд общего государственного долга. Для страны с номинальным ВВП за 2019 год в 134 млрд и доходной частью бюджета в 34,9 млрд долларов, это сумма не просто огромна, она совершенно неподъемна для экономики.

Имея дефицит бюджета в 3 млрд долларов, быть вынужденной за год выплатить по долгам 1,6 млрд, большая часть из которых ушла лишь на погашение процентов, означает, что выбраться из долговой кабалы мирового капитала у Украины не получится в любом обозримом будущем.

Уже одно это предопределяло неизбежность не просто финансового, а прямого государственного дефолта. Но указание на такую перспективу в диспутах о будущем Киева обычно вызывало едкое неприятие не только со стороны сторонников майдана, но и изрядной части российского экспертного сообщества.

Как это может быть, чтобы в современном мире одно из крупнейших в Европе государств и самораспустилось? Тем более ради очевидного отказа платить по долгам. Вашингтон, Берлин и Париж не позволят. МВФ, ВБ и ЕБРР, наконец! В конце концов, этого не допустит сам Киев. Ведь если украинские регионы разбегутся, то столицей чего останется он сам, и за чей счет взявшие его олигархи продолжат столоваться?

Но таблице умножения без разницы, вы продаете или покупаете. Методичный подрыв экономической базы государства, в конечном итоге, привел киевские власти к признанию неизбежности децентрализации даже вопреки их желанию. Под маркой якобы только административной реформы местного самоуправления Киев не просто отказывается от части полномочий и доходов. Речь идет о начале деградации практической нужности Киева регионам вообще.

Впрочем, о сути происходящего можно бы было продолжить спорить и дальше, но тут уже набатом ударил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, знающий внутреннюю кухню совсем не понаслышке: Украина может распасться на несколько государств.

Это уже сложно назвать пустой говорильней. Особенно в свете поступившего предложения заместителя секретаря СНБО Украины Сергея Кривоноса официально разрешить в стране деятельность частных военных компаний. Что по факту означает начало формирования частных олигархических армий в качестве необходимого силового инструмента будущих самостийных областей, далее элементарно превращающихся в независимые государства.

Ирония происходящего заключается в том, что подобное развитие событий не только является единственным здравым сценарием, но и вполне удовлетворяет Москву. В том числе для прогресса мирного урегулирования на Донбассе. Более того, оно находится в интересах украинского народа, так как провозгласить независимость регионы могут быстро, а переговоры о дальнейшей судьбе бывшего общего долга тянуть весьма продолжительное время.

Если вообще не до бесконечности. К тому же это выводит территории из-под всех соглашений как с Западом, так и с Востоком, а значит, открывает широкое пространство для новых маневров. Так сказать, уже с учетом ранее накопленного опыта.

Стало быть, процесс территориального распада Украины уже точно перешел из теоретических прогнозов в конкретную практическую область. И речь идет только о сроках и формах дальнейшего развития событий. Еще, разве что, о количестве независимых осколков, на которые страна распадется в действительности. Потому что других вариантов у нее уже действительно больше нет.

А то, что долги МВФ некому будет отдавать, так как украинское недогосударство таки распадется на несколько частей, которые со временем отойдут соседям, так кого это будет волновать, кроме господ капиталистов?

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581076800
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