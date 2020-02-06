Золотой ход конем: Россия должна сказать нет "хозяевам денег", - В.Катасонов

15:02 07.02.2020 Золотой ход конем: Россия должна сказать нет "хозяевам денег"



После многолетнего "выдавливания" со стороны США золото, кажется, возвращается в мир денег. Однако России не стоит участвовать в играх "хозяев денег", наше золото должно работать на укрепление экономического потенциала нашей страны и эмансипацию граждан от американского доллара.



Катасонов Валентин



Полвека тому назад началось активное изгнание золота из мира денег. Наиболее знаменательными в этой истории были следующие события. 15 августа 1971 года казначейство США прекратило выполнять свои обязательства по соглашению, достигнутому в 1944 году на международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе. А именно был прекращен размен долларов США на золото из хранилищ Форт-Нокса. А в январе 1976 года на международной валютно-финансовой конференции в Ямайке было принято решение о полной демонетизации золота и переходе от золотодолларового стандарта к бумажному доллару. Золото, которое на протяжении всей истории человечества было деньгами, "разжаловали" в обычный биржевой товар. Но оно не желало сдаваться, и в январе 1980 года его цена подскочила до 875 долларов за тройскую унцию (а в рамках золотодолларового стандарта цена долгие годы поддерживалась на фиксированном уровне 35 долларов). В пересчете на современные доллары (образца 2020 года) цена была в диапазоне от 3 до 4 тысяч долларов. А то и больше.



Возникла серьезная угроза бумажному доллару США, от которого участники рынка стали бежать в "желтый металл". "Хозяевам денег" (главным акционерам Федеральной резервной системы США) как главным бенефициарам бумажно-долларового стандарта пришлось очень сильно напрячься для того, чтобы избавить доллар США от сильного конкурента. В 80-е годы прошлого века им удалось создать тайный золотой картель в составе казначейства США (в подвалах которого хранились золотые запасы Америки), Федерального резервного банка Нью-Йорка, Банка Англии, ряда других Центробанков, крупнейших частных банков Уолл-стрит, Лондонского Сити, Швейцарской конфедерации и др. Картель был тайный и предназначался для игры на понижение золота. За счет чего?



Во-первых, за счет тайного выброса на рынок желтого металла из официальных золотых резервов (при этом сделки оформляются не как продажа металла, а как золотой лизинг или золотые кредиты, что позволяет маскировать утечку металла из резервов).



Во-вторых, за счет активного развития рынка "бумажного золота" (финансовые производные инструменты, привязанные к металлическому золоту).



В-третьих, за счет финансирования активной пропаганды против желтого металла. СМИ, представители экономической "науки", политики стали проводить вербальные интервенции против золота. Тайное соглашение дало свои результаты: в 1999 году цена золота упала до 260 долларов за унцию.



В конце прошлого века тайный картель был легализован. В 1999 году в Вашингтоне ведущими Центробанками Запада (два десятка) было подписано пятилетнее соглашение по золоту. Официально объявлялось, что Центробанки - участники соглашения должны сдерживать свои продажи золота для того, чтобы, мол, не опускать цены на драгоценный металл "ниже плинтуса" и не парализовать полностью добычу желтого металла в мире. На самом деле все было с точностью до наоборот. Графики продаж содержали цифры по каждому Центробанку, и это были не предельные лимиты, а минимальные обязательства (Центробанк за пятилетний период должен продать столько-то тонн металла и не унцией меньше!). В соглашении 1999 года конкретно было сказано, что все Центробанки могли продать не более 2 тысяч тонн за 5-летний период (2000–2004 гг.), или 400 тонн в год. В переводе с эзотерического языка "хозяев денег" это означало: участники соглашения обязаны выбросить на мировой рынок две тысячи тонн драгоценного металла. Во имя поддержания и спасения доллара США.



Крупнейшими продавцами по первому соглашению стали ЦБ Швейцарии (1,17 тысячи тонн), Британии (345 тонн) и Нидерландов (235 тонн). В 2004 году пролонгировали на следующие пять лет, а лимит продаж (на самом деле минимум обязательств) был повышен до 500 тонн в год. В число крупнейших продавцов вошли Франция (572 тонны), ЕЦБ (271 тонна) и Швейцария (380 тонн). Как видим, особым усердием в деле защиты доллара в первые две пятилетки отличилась Швейцария, продав в общей сложности около полутора тысяч тонн драгоценного металла.



С третьим соглашением, подписанным в 2009 году, начались уже проблемы. Оно предусматривало возвращение к годовой норме в 400 тонн. Финансовый кризис 2008–2009 гг. спутал карты участникам договора. Ситуация на рынке золота радикально изменилась: цены взлетели вдвое за три года и впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за унцию. Участники соглашения начали тихо бойкотировать выполнение своих обязательств. Каждый год на рынок в совокупности они выбрасывали лишь по 5-7 тонн.



В четвертом соглашении, подписанном в 2014 году, квоты обязательств и вовсе были отменены. Золото из хранилищ продолжал продавать только Бундесбанк (1,8–4,2 тонны в год), и то лишь для чеканки монет. А некоторые участники соглашения потихоньку стали превращаться из продавцов в покупателей.



С середины прошлого года на мировом рынке золота обозначился серьезный разворот. Вот о нем я и хочу поговорить. В сентябре 2019-го истекало действие четвертого вашингтонского соглашения по золоту. Уже летом эксперты стали гадать: будет ли очередная (пятая) пролонгация? – 99% были уверены, что не будет. Картель Центробанков после финансового кризиса 2008–2009 гг. перестал эффективно сдерживать рост цен на желтый металл. Да и золота в закромах Центробанков – участников соглашения оставалось все меньше. Ряд участников соглашения склонялись к тому, чтобы плыть не против, а по течению. Стало быть, лучше покупать, нежели продавать золото. Оценки экспертов сбылись: соглашение не было пролонгировано. Официальный золотой картель Центробанков прекратил свое существование. Никаких тайных картелей по золоту также не просматривается. Уж если такие в ближайшее время и появятся, то они, я уверен, будут играть уже не на понижение, а на повышение цены золота.



Дополнительными факторами, дующими в паруса цен на золото, являются следующие:



Во-первых, обострение международной ситуации, в воздухе запахло порохом. Я на эту тему особо распространяться не буду. Отмечу лишь, что трейдеры на мировом рынке золота ставят этот фактор на первое место среди всех причин роста спроса на желтый металл (причем физический, а не бумажный). А политики и политологи, в свою очередь, ссылаются на рост спроса на золото как на надежный и проверенный индикатор роста международной напряженности.



Во-вторых, все ведущие Центробанки (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и др.) после неудачных попыток ужесточения денежно-кредитной политики со второй половины прошлого года опять вернулись к либеральной ("голубиной") политике. Она выражается в том, что опять "печатные станки" заработали на полную мощность ("количественные смягчения"), а ключевые ставки опустились почти до нулевого уровня (а кое-где и ниже нуля). Очевидно, что "голубиная" политика ослабляет валюты соответствующих Центробанков и делает золото на их фоне еще более конкурентоспособным инструментом инвестирования.



Теперь о Банке России. Слава богу, в Вашингтонских соглашениях по золоту он не участвовал. А в текущем десятилетии начал активно наращивать золотые резервы. Благо для этого не надо даже выходить на мировой рынок. Ибо Россия имеет мощную золотодобычу. В СМИ постоянно приводятся цифры наращивания золотых резервов Российской Федерации. Отмечу, что минимальная величина была зафиксирована в 1995 году – 262,20 т (здесь и далее по состоянию на 1 января года). В 2011 году (первом году текущего десятилетия) этот показатель составил 788,62 т. В 2014 году была преодолена планка в одну тысячу тонн – 1035,21 т. А вот данные за последние три года (тонн): 2017 г. – 1615,19; 2018 г. – 1838,79; 2019 г. – 2113,36; 2020 г. – 2271,31. Получается, что прирост золотого запаса составил за период 2017-18 гг. 223,36 тонны; за период 2018-19 гг. – 274,57 тонны; за период 2019-20 гг. – 157,95 тонны. Максимальный прирост был в 2018 году. А вот в прошлом, 2019 году он снизился по сравнению с предыдущим годом на 42,2%. Это минимальный показатель с 2013 года.



Примечательно, что в первой половине прошлого года прирост округленно составил 95 тонн, а во второй половине 2019-го – лишь 63 тонны. Если в 2018 году Банк России закупил в резервы 80-85% всего золота, добытого в стране за тот же период времени, то в прошлом году – примерно половину. А если брать лишь вторую половину прошлого года – то закупки составили примерно треть от добычи. Все это достаточно странно. На фоне разворота мирового рынка золота в сторону роста Центробанк РФ начинает снижать свою активность на данном рынке. Золотодобыча в стране стала обретать хорошую форму. И вот теперь главный заказчик и покупатель металла начинает сворачиваться. Золотодобытчики России готовы работать на внутренний рынок. Но тут возникают неожиданные препятствия.



Вчера была обнародована не очень приятная новость. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации драгоценных металлов в слитках с целью "создания альтернативного доллару США средства накопления населения". Об этом говорится в официальном отзыве правительства, одобренном на заседании комиссии. Напомню, что в РФ ставка НДС в размере 20% – самая высокая. А в пояснительной записке к законопроекту, с которой я ознакомился, отмечается: "в то же время во многих странах инвестиционное золото НДС не облагается". Там же указано, что при производстве 307 тонн золота (в 2017 году) частный инвестиционный спрос составил только 4 тонны (1,3% от производства). А вот в Китае при добыче 453,5 тонны золота частный инвестиционный спрос составил около 280 тонн (61% от добычи).



Золото, добываемое в России, должно работать на укрепление ее экономического потенциала и эмансипацию граждан страны от американского доллара. А что мы имеем в настоящее время? В 2018 году почти 95% добытого золота оставалось в стране, на экспорт было направлено всего 16 тонн. А в прошлом году за пределы страны ушло около трети всей добычи драгоценного металла – 100,5 тонны. Необходимо принять меры к тому, чтобы золото оставалось в стране. Сегодня это становится особенно очевидным и актуальным, ведь на мировом рынке начинается ярко выраженный рост цен на золото. До конца года его стоимость будет как минимум 1700 долларов за тройскую унцию. Источник - Царьград

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