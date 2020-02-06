Американский гамбит: демократы начинают и проигрывают, - А.Халдей

15:06 07.02.2020

Американский гамбит: демократы начинают и проигрывают



Все прежние основы мира пришли в негодность, обвал экономики на пороге, ядерное оружие расползается по планете наперегонки с вирусами, а способных провести человечество через эту катастрофу и помочь уцелеть в мире мире есть всего два человека: Владимир Путин и Си Цзиньпин. Сумеет ли Дональд Трамп присоединиться и образовать новую Большую Тройку, которая поделит мир на новых условиях, спасая его от катастрофы, покажет уже самое ближайшее будущее.



АЛЕКСАНДР ХАЛДЕЙ



Поражение демократов в голосовании в Сенате по вопросу импичмента президенту США Дональду Трампу оказалось из серии давно ожидаемых внезапностей, подобно наступлению зимы в ЖКХ. Все знали, что голосование грядет, и что демократы его проиграют, после чего наступит их электоральная катастрофа, но когда это случилось, все крайне удивились.



Особенно удивились власти на Украине, которые попали в неудобное положение: продолжая отказывать Трампу в компромате на Байдена, они теперь уже совершают акт собственного суицида.



Элементарный опыт уличных драк детства подсказывает: никогда не начинай драку, если нет шанса ее выиграть. Ибо поражение в таком случае будет иметь очень далеко идущие последствия. Демократы не просчитали до конца этот вариант и, понимая, что в Сенате их план ждет поражение, которое станет началом их катастрофы на выборах, все-таки полезли в драку, в которой им надавали по ушам, и теперь под вопросом все мировое устройство, архитектура которого десятилетиями возводилась главными функционерами этой партии.



Поражение демократов в битве за импичмент Трампу превращает его в триумфатора задолго до оглашения итогов президентских выборов в США. Электоральный резонанс в Штатах будет очень велик: американская психология требует не присоединяться к терпящим поражение слабакам.



Навязать американскому обществу представителя демократов, который перешибет рейтинг Трампа после его победы в Сенате, будет демонстрацией чуда, по сравнению с которым хождение по воде будет вполне обычным делом. Подобных героев в американском политикуме нет.



Можно с уверенностью сказать, что дата победы Трампа в Сенате станет датой начала всемирно-исторического поражения глобализма, олицетворявшимся американскими неоконсерваторами, тем самым глубинным государством, включавшими в свой состав наиболее ястребиную часть демократов и республиканцев.



Разумеется, поражение глобализма не будет эффектом падающего домино, так как глобализм глубоко укоренен в основе американской экономики. Однако представителям этого течения, идеологией которого является радикальный либерализм, нанесен удар, оправиться от которого они не смогут быстро.



Так как крысы всегда бегут с тонущего корабля, можно сказать уверенно, что теперь у Зеленского нет никаких мотивов продолжать упорствовать в защите Байдена. Делать гадости будущему президенту США для Зеленского равносильно бегу навстречу поезду с криком "Задавлю!". Причем хуже всех придется Порошенко.



Расклад сил ясен, и теперь Трамп должен дожать ситуацию с Байденом до полной победы, и недопустимо замешкавшийся на старте Зеленский должен проявить всю возможную прыть в этом деле, от которого зависит и его личная жизнь, и судьба проекта "Украина".



Если же Трамп получит по Байдену все, что хотел, катастрофа демократов может быть такой оглушительной, что вся двухпартийная американская система получит крен вправо, несовместимый с плавучестью их политического судна.



Допустить такое уже не в интересах хозяев корпораций-спонсоров американских партий, которые, как известно, раскладывают яйца по всем корзинам, и, видя гарантированное поражение демократов, поспешат переметнуться к республиканцам, опрокидывая яхту и бросаясь в последний момент ее выравнивать.



Однако такие противоположные метания и в механике, и в политике влекут сильнейшие инерционные перегрузки, преодолеть которые невозможно без разрушения прочности конструкции.



"Предчувствие гражданской войны" - эту песню Юрия Шевчука начала 90-х вспомнили все, кто наблюдал, как Нэнси Пелоси демонстративно рвала текст речи Трампа перед Конгрессом США после того, как он сошел с трибуны под оглушительные аплодисменты публики.



Осталось еще подойти и плюнуть ему в лицо, что наверняка станет событием ближайшего будущего. На наших глазах американский Конгресс превращается в украинскую Верховную раду.



Несмотря на все попытки купировать провал демократов, его тектонические волны дойдут до самых отдаленных уголков мира, как колебания от мощного ядерного взрыва. Лопнет самое слабое звено глобалистов - Украина, где теперь сдадут Байдена с его головой, чтобы уберечь свои.



Байден проиграл, и теперь его горе побежденного накроет всю демократическую партию и вместе с ней весь глобалистский проект. Как ни странно, сильнее всего поражение демократов ударит по Китаю, которому сейчас и без того нелегко.



Китай поднялся именно на глобалистском проекте, и к проекту автаркии он категорически не готов. Главный конфликт у Китая возник не с Обамой, а с Трампом, и крах демократов с их глобальной системой с центром в Китае загоняет Поднебесную в позицию глухой обороны, а это очень уязвимая позиция для претендента даже на региональную гегемонию. Объективно это усиливает США, и потому помешать Трампу в этом деле означает сработать против интересов США.



Тот, кто в американском истеблишменте начнет эту политику, по сути, развяжет в США открытую гражданскую войну в горячей стадии. Это будет уже не отстрелом президента, покусившегося на права ФРС. Это будет покушением на основы господства американской экономики, и допустить такое не смогут те, кто с удовольствием разорвал бы Трампа на сотню маленьких трампят.



Таким образом, после победы на выборах ничто в мире не сможет помешать Большой сделке между Путиным и Трампом. Теоретически она становится наиболее вероятной, даже учитывая, что в расчетах американских геостратегов 2024 год станет годом самой высокой уязвимости России, и именно под эту дату подгоняют все проекты по отрыву Белоруссии от России.



Трамп в наступлении, это наступление в интересах США, и сбить Трампа с темпа этого наступления означает сработать теперь на врагов США. По сути, Трампу теперь впору перехватывать тему демократов и покатить их как раз на волне обвинений в помощи России. Такой переворот фронта приведет к бегству тех, кто вчера требовал импичмента Трампу за его сделки с Россией. Разгром отступающего противника всегда лучше всего удается, сидя на его плечах.



Для России история с триумфом Трампа создает ситуацию, когда в битве двух врагов один стал побеждать другого. Несомненны более трудные времена, так как теперь Трампа гораздо меньше связывают внутренние проблемы. Однако теперь появляется окно возможностей для переформатирования внутриполитической элиты России, создававшейся, как и украинская, под демократов-глобалистов, что вынуждало Путина сохранять во власти их представителей.



Поражение демократов в Сенате по вопросу импичмента Трампу - это не локальное событие предвыборной склоки двух старых американских партий, а дата начала новой истории, где конфликт двух групп капиталистического проекта выходит на стадию беспрецедентной по остроте эскалации.



Отступать теперь в США никто не может, так как на кону стоит жизнь и судьба. Даже капитал заметался в ситуации, когда разгром демократов недопустим, но при этом он неизбежен. Справится ли глубинное государство с задачей стабилизации - большой вопрос, так как в конфликт вовлечены все представители этого глубинного государства.



Мир меняет кожу, как змея, а это процесс чрезвычайно мучительный. Все прежние основы мира пришли в негодность, обвал экономики на пороге, ядерное оружие расползается по планете наперегонки с вирусами, а способных провести человечество через эту катастрофу и помочь уцелеть в мире есть всего два человека: Владимир Путин и Си Цзиньпин.



Сумеет ли Дональд Трамп присоединиться и образовать новую Большую Тройку, которая поделит мир на новых условиях, спасая его от катастрофы, покажет уже самое ближайшее будущее. Степень неопределенности возрастает беспрецедентно, но одно можно сказать твердо: скучать точно не придется. И если нет другого повода для радости, давайте порадуемся хотя бы этому. Просто американским демократам сейчас точно не до радости, но хорошо ли это, сказать пока не сможет никто.