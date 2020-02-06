 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Врач-первооткрыватель коронавируса Ли Вэньлян умер от коронавируса
15:10 07.02.2020

Доктор из Уханя Ли Вэньлян успел пережить травлю полиции и признание своего героизма

ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ

Совсем недавно КП писала об истории героического доктора из Уханя по имени Ли Вэньлян. Проживая и работая в главном очаге нового коронавируса, молодой человек одним из первых выделил штамм этой заразы и забил тревогу еще в конце декабря - когда до эпидемии было далеко. Но власти ему не поверили, вызывали на профилактические беседы в полицию, просили "не сеять панику". Потом, правда, Верховный суд Китая назвал его полностью невиновным, Ли стал национальным героем.

Увы, душевные переживания подорвали его здоровье, да и длительное соприкосновение со штаммами коронавируса (о смертельной природе которого вначале не знал даже первооткрыватель) не прошло даром. В середине января Вэньлян подхватил болезнь от одной из своих пациенток. 6 февраля китайская газета Global Times сообщила, что героический доктор умер (от того самого коронавируса). Позже издание опубликовало опровержение - мол, доктор жив, но находится в критическом состоянии. В конце концов, печальную весть подтвердили в Центральной больнице Уханя:

"(Ли Вэньлян) ушел от нас в 2.58 в пятницу (21.58 мск в четверг)", - сообщили на странице больницы в соцсети.

Напомним, под Новый год в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия коронавируса нового типа, приведшая к гибели уже 656 человек, перебоям в экономике и карантинным блокадам крупнейших мегаполисов КНР.

Вакцина от "чумы 2020 года" пока не найдена.

Источник - КП
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