Врач-первооткрыватель коронавируса Ли Вэньлян умер от коронавируса

15:10 07.02.2020

Доктор из Уханя Ли Вэньлян успел пережить травлю полиции и признание своего героизма



ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ



Совсем недавно КП писала об истории героического доктора из Уханя по имени Ли Вэньлян. Проживая и работая в главном очаге нового коронавируса, молодой человек одним из первых выделил штамм этой заразы и забил тревогу еще в конце декабря - когда до эпидемии было далеко. Но власти ему не поверили, вызывали на профилактические беседы в полицию, просили "не сеять панику". Потом, правда, Верховный суд Китая назвал его полностью невиновным, Ли стал национальным героем.



Увы, душевные переживания подорвали его здоровье, да и длительное соприкосновение со штаммами коронавируса (о смертельной природе которого вначале не знал даже первооткрыватель) не прошло даром. В середине января Вэньлян подхватил болезнь от одной из своих пациенток. 6 февраля китайская газета Global Times сообщила, что героический доктор умер (от того самого коронавируса). Позже издание опубликовало опровержение - мол, доктор жив, но находится в критическом состоянии. В конце концов, печальную весть подтвердили в Центральной больнице Уханя:



"(Ли Вэньлян) ушел от нас в 2.58 в пятницу (21.58 мск в четверг)", - сообщили на странице больницы в соцсети.



Напомним, под Новый год в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия коронавируса нового типа, приведшая к гибели уже 656 человек, перебоям в экономике и карантинным блокадам крупнейших мегаполисов КНР.



Вакцина от "чумы 2020 года" пока не найдена.