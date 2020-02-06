Бюджет-2020. На что тратятся миллионы, скрытые в госбюджете Таджикистана? - В.Касымбекова

15:13 07.02.2020 Власти Таджикистана хранят "секреты" таджикского госбюджета не хуже, чем свое золото стерег Смауг - огнедышащий дракон Джона Толкиена.



Валентина КАСЫМБЕКОВА



Большая часть данных государственного бюджета, интересующих широкую общественность, в Таджикистане являются секретными. Не то чтобы официально, нам их просто не показывают. Давайте узнаем, что именно скрывают власти.



Финансовые планы на 2020 год довольно оптимистичны: внутренний валовой продукт (ВВП) Таджикистана должен достичь уровня 87,379 млрд. сомони, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году. Реальный рост ВВП составит 7.9% в 2020-2021 годах, на фоне роста мировой экономики на 2% в год.



Доходная часть бюджета должна составить более 26,1 млрд. сомони ($2,6 млрд.) расходная часть – 26,4 млрд. сомони ($2,7 млрд.)



Специалисты Минфина считают, что в ближайшие 2020-2022 годы, доходы будут расти на 9, 2% в год.



Кому увеличили финансирование?



В 2020 году финансирование здравоохранения из республиканского бюджета увеличилось на 12% и достигло 282,17 млн. сомони. Отметим, что это низкий уровень финансирования относительно ВВП.



Финансирование больниц осталось на прошлогоднем уровне, составив 148 млн. сомони. Следовательно, ситуация, когда тяжелобольным людям приходится оплачивать все лечение, медуслуги, лекарства, перевязочные материалы и даже моющие средства для уборки больниц, останется прежней.



Поликлиники получат 6,8 млн. сомони, что 14% больше. А вот "другая деятельность" получит более 81 млн. сомони.



Расходы республиканского бюджета на образование составят 788, 98 млн. сомони против 720,3 млн. прошлогодних; увеличение составит 9,5%. В этой сфере наибольшее ассигнование получит профессиональное образование – 481, 1 млн. сомони. Общее образование получило намного меньше – 195 млн., несмотря на увеличение в 22,6%.



Хорошо профинансирована "другая деятельность", получившая 112, 9 млн., что на 12%, или 12,2 млн., больше прошлогодних.



Расходы госбюджета на социальное страхование также выросли на 4,9%, составив почти 558 млн. сомони. При этом расходы на соцзащиту и соцстрахование немного, на 3,2% и 6,4% увеличены, и составят соответственно 60,2 и 372,9 млн. Расходы этого блока на "другую деятельность" повышены немного менее, на 1,6%, но составляют большую долю средств - около 125 млн. сомони.



В последние годы наибольшие затраты в реальном секторе экономики были направлены в топливно-энергетический комплекс. Однако в текущем году общие расходы на ТЭК уменьшилось на 175 млн, от 4млрд.102 млн. сомонидо 3 млрд. 927 млн.



Но ассигнование из республиканского бюджета будет не только сохранено, но и немного - на 3,4 млн. увеличено, и достигнет 2 млрд. 188 млн. сомони. Это всего на1,7% больше, чем в прошлом году.



Промышленность и строительство получили наибольшую, в 48%, прибавку, и сумма ассигнования составит почти 231 млн. сомони против прошлогодних- 156 млн.



Хотя эта сумма чрезвычайно мала для реализации планов Национальной стратегии развития до 2030 года (НСР-2030). В последнем документе возрождение индустриализации объявлено генеральной линией экономразвития, и подсчитано, что превращение РТ в индустриальную страну потребует огромных средств - $118 млрд.сомони.



То есть, около 11,8 млрд. в год, включая частные, в том числе, внутренние и прямые иностранные инвестиции. Однако выделенные бюджетом 0, 23 млрд., явно не соотносятся с поставленными целями по росту промышленности.



В гражданском бюджете приведена следующая иллюстрация, позволяющая увидеть распределение средств по отраслям.



Трем отраслям – сельскому хозяйству, рыболовству и охоте выделено совместно 171,8 млн., увеличив по сравнению с прошедшим годом ассигнование на 16,5%. И это тоже низкие затраты.



ЖКХ, защита окружающей среды, лесное хозяйство "на троих" получили лишь 87 млн. сомони, прибавка составила всего 8%.Из приведенной иллюстрации видно, что наибольшее финансирование получило ЖКХ.



Как и в прошлые годы, щедро выделены средства на культуру и спорт, получившие прибавку в 50 млн. (14,3%) – в общем -396,3 млн. Из них СМИ получили 144 млн. сомони, культурно-просветительские учреждения – 92,3 млн., мероприятия по физкультуре и спорту – 6,3 млн.



И, как всегда, щедро, с повышением на треть (32,7%), выделены деньги на "другую деятельность в сфере культуры и спорта" - 153 млн. сомони. Можно предположить, что эти средства будут направлены на строительство.



В своем последнем послании парламенту глава страны высказал пожелание: "В каждом селении и населенном пункте, численность семейств, в которых превышает более 100, строить спортивные залы и площадки и способствовать массовому распространению спорта и оздоровлению населения".



Отметим, что в прошлом году в стране было построено 358 спортивных объектов, из них - более 200 в Душанбе.



Вместе с тем, несколько уменьшены расходы на транспорт и коммуникации: с 207 млн. до 195,2 млн. сомони, или на 5,8%. Ниже распределение средств по каждой отрасли.



Сколько потратит власть и управление?



Государственным бюджетом определено потратить на финансирование госорганов власти и управления 1 млрд. 396 млн., что на 72,3 млн. (5,5%) больше, чем в прошлом году. Из республиканского бюджета будет направлено 931,3 млн. сомони.



Отметим, что это традиционно крупные суммы, намного превосходящие финансирование реальных отраслей промышленности и ЖКХ.



Внешнеполитическая деятельность получила небольшую прибавку в 4,5 млн. В целом ассигнования составят 254 млн. сомони.



"Другие госорганы" получат солидный дополнительный куш, составивший 65,6 млн. сомони (24,4%), и всего они потратят в 2020 году 335,1 млн. из бюджета.



На 5% уменьшено финансирование законодательных и исполнительных органов, которое составит 220,9 млн., финансовая и налоговая политика получила 121,27 млн., что также меньше прошлого года на 0,8%.



Фонды непредвиденных расходов и президента



Закон "О государственных финансах" предусматривает включение в объем Республиканского бюджета фонда непредвиденных расходов правительства и резервного фонда президента.



Объем фондов рассчитывается от объема доходов госбюджета: ФНРП не может превышать 0,5%, а РФП - 2%.



В этом году фонд непредвиденных расходов правительства увеличился с прошлогодних 87,5 млн. до 96 млн.сомони, или 9,7%. Резервный фонд президента вырос на 34 млн., увеличившись с 350 млн. в прошлом году до 384 млн. сомони в текущем, или на 9,7%.



Отметим, что резервные фонды есть также у председателей ГБАО, областей, столицы и других городов и районов страны, и составляют 0,5% от объема доходов соответствующего местного бюджета.



Не прозрачный бюджет



Опубликованные на сайте Минфина Закон "О госбюджете на 2020 год" и Гражданский бюджет, как и в прошлые годы предоставляют ограниченный объем информации, и скрывают многие данные, интересующие общественность.



Указание "не для печати" встречается в этом документе 7 раз. По замыслу Минфина, налогоплательщикам не следует знать расходы на оборону, правоохранительные органы, суды и прокуратуру. Если вышеперечисленное как-то можно объяснить вопросами госбезопасности, то совсем непонятно, почему секретными являются другие данные.



Не для налогоплательщиков - статьи в расходах республиканского бюджета по ведомственной и программной классификации; поэтому секретными вот уже как 10 лет стали для рядовых жителей размеры финансирования министерств и ведомств, верхней и нижней палат парламента, Верховного суда, Генпрокуратуры, ЦИК по выборам и референдумам РТ.



Секретными являются пункт 15 статьи 13 (Соотношение налоговых и неналоговых поступлений в республиканский и местные бюджеты); и п.10 статьи 19 (Обязательные платежи в р/б и м/т бюджеты за счет спецсредств бюджетных учреждений и организаций и положения по расходам спецсредств).



И уж совсем досадно налогоплательщикам видеть тайные привилегии. Одна из них - в печально известной ст.15 (пункт 9), которой устанавливаются льготы для отдельных предприятий и организаций. Другая– в ст. 21 (п.2), перечисляющей льготы для военнослужащих, работников правоохранительных органов и других силовых структур. То есть, кто-то пользуется льготами, а налогоплательщикам этого знать не положено.



Многократно критикуемые экспертами и СМИ факты объединения данных по разным отраслям в одну сумму уменьшилось. К сожалению, в том смысле, что теперь их вообще не показывают. Так, если ранее объем налогов от продажи хлопка-волокна и алюминия показывался одной цифрой, то уже несколько лет, как эти данные вообще исчезли из бюджета.



И более 2-х миллиардов на "прочие расходы, не классифицированные по сферам экономики", а соответственно, непонятно куда потраченные деньги налогоплательщиков, вызывают просто недоумение. Отметим, что кроме этих 2 млрд. сомони, есть в Республиканском и госбюджете еще 8 похожих строк бюджета, присутствующих в каждой отрасли, и обозначенных как "другая деятельность, прочие услуги, прочая экономическая деятельность" общей суммой на более 800 млн.



Напомним, что Таджикистан с 2012 года участвует в исследовании индекса открытости бюджета (ИОБ).В 2017 году он набрал до 30 баллов, оставшись в аутсайдерах на фоне даже соседних центрально-азиатскихстран.



Льготники-2020



Ежегодно расширяется статья 15 "Налоговые и таможенные льготы для отдельных предприятий и организаций", предоставляющая освобождение от акцизов, налогам на прибыль, с пользователей автодорог и с владельцев автотранспортных средств, НДС, от таможенной пошлины.



На протяжении 2019 года в эту статью, содержащую 10 пунктов, было добавлено еще три, далее расширяющих список льготополучателей.



Новоявленными льготниками стали: МИД (ввоз паспортов с чипами), ФФТ, "ПойриЭнерджи ЛТД Швейцария" (строительство РГЭС), китайско-таджикская СК "Джунтай-ХатлонСин Силу" и ООТ "Аграрный союз "Водии Заррин", строительство противолавинных коридоров на участке автодороги Душанбе-Худжанд-Чанак, осуществляемое при финансировании Пакистана, а также ряд товаров.



Интересно отметить, что поправки принимались в апреле-декабре, но некоторые льготы вводились задним числом, начиная с января 2019 года.



Отдельные из перечисленных льготников сохранили свои привилегии и в текущем году.



В 2020 году, кроме традиционных льготополучателей, среди которых АООТ "Теплоэлектроцентраль", строительство гостиницы "И.Сомони" в Душанбе. Национальный театр, импорт пшеницы и угля для Мургаба, работы, ввозимые материалы, локомотивы и вагоны ГУП ТЖД и другие, прибавились еще несколько школ.



Это строительство 5 средних образовательных учреждений с обучением на русском языке в гг. Душанбе, Бохтар, Худжанд, Куляб и Турсунзаде, которые будут строиться Российской Федерацией. Отметим, что в предшествующие годы получили льготы при строительстве школ 2 китайские компании, Туркменистан и Узбекистан.



В настоящее время статья 15 насчитывает 13 пунктов, и, не исключено, что она будет расширена до окончания года.



Давно стало нормой получение в свое распоряжение половины средств (50%), полученных от некоторой своей деятельности Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции (за счет выдачи сертификатов) и Службой связи (за счет использования резервных номеров). Аналогичные послабления установлены также для Министерства иностранных дел РТ.



Налоговый комитет и Таможенная служба традиционно, для "стимулирования работников и развития материально-технической базы", получат по 30% средств от общей суммы сокрытых налогов, процентов и штрафов по ним, средств таможенных сборов.



Вместе с тем, Секретариат Комитета по экономике и финансам Маджлиси намояндагон считает, что необходимо более детальное изучение эффективности налоговых льгот с точки зрения их влияния на результаты и на собираемость отдельных налогов. Источник - ASIA-Plus

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581077580

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: Правительству необходимо поставить во главу угла своей работы вопросы модернизации инфраструктуры

- Нурлан Нигматулин принял посла Греции в Казахстане Адам-Георгиоса Адамидиса

- Кадровые перестановки

- Законодательные поправки по противодействию коррупции презентованы в Мажилисе

- О реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов

- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на защиту прав потребителей

- В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы

- В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы по разработке подходов по переходу к концепции "Слышащего государства"

- Контрабандные товары на 1 млрд 700 млн тенге конфискованы в доход государства

