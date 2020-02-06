|16:08 Донецкую Народную Республику возглавит россиянин экс вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков
15:56 Турция захватила сирийский аэропорт Тафтаназ
15:13 Бюджет-2020. На что тратятся миллионы, скрытые в госбюджете Таджикистана? - В.Касымбекова
15:10 Врач-первооткрыватель коронавируса Ли Вэньлян умер от коронавируса
15:06 Американский гамбит: демократы начинают и проигрывают, - А.Халдей
15:02 Золотой ход конем: Россия должна сказать нет "хозяевам денег", - В.Катасонов
15:00 Материализация распада Украины, - А.Запольскис
14:56 "Сделка века" Трамп-Евреям умирает, не начав жить, но оставляет зубы дракона, - Д.Седов
13:45 Коронавирус и Китай – стресс-тест для государства и общества, - В.Пироженко
13:44 Эпидемия коронавируса перерастает в инфодемию, - Д.Седов
13:25 Ученые "расшифровали" раковые клетки и обещают революцию в лечении, - ВВС
12:09 У нефти глаза велики. ОПЕК пытается лечить рынок от китайской паники, - В.Ядуха
12:07 Мирзиеев отменил визит в Москву из-за сомнений по ЕАЭС
11:50 МинТаджтруда: Зарплата в Таджикистане выросла на 9%, задолженности по ней – на 92% (no commеnt)
11:44 "Меценатом года" в России стал узб-казахский олигарх Патох Шодиев. Спонсировал гастроли Кабуки (кому оно надо?)
11:30 Готовность к худшему. Взгляд на вирус изнутри Китая, - А.Габуев
11:25 Многопаспортийная система. Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного
10:47 Пловом клянись... Мирзиеев приказал срочно найти "патриотичных кандидатов" для учебы за границей
10:39 Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию, - Д.Бавырин
10:37 АмерСенаторы сами поднимают вопрос о возвращении Аляски в "родную гавань", - П.Акопов
10:26 Национальную борьбу "казах курес" включают в программу школ Казахстана (вместо химика и арихметика?)
10:22 Амеры утверждают, что ликвидировали Касема ар-Райми - лидера "аравийской группировки Аль-Каеды"
09:34 Мирзиеев приказал искоренить коррупцию на узб-таможне
09:16 В Казахстане новый верховный муфтий - Наурызбай кажы Таганулы (в миру Утпенов)
09:14 Немецкие крайне правые прорвались в большую политику. "Альтернативы для Германии" нет, Зиг...
08:33 Дело об импичменте закрыто. . . открываем новое? - В.Овчинский
07:35 "Мемориал" призвал власти Кыргызстана расследовать случаи фальсификации материалов в отношении правозащитников
07:28 Science: Космогония. Может ли обитаемая планета вращаться вокруг черной дыры?
01:01 Загон улицы: кто успокоит митингующих в Ираке
00:26 Покоритель Хивы и первый начальник Джизакского уезда полковник Виктор Рыбушкин. Забытые солдаты Империи-15
00:16 Пекин и Вашингтон обвиняют друг друга в создании коронавируса
00:11 Зачем Дмитрий Донской ставил свое клеймо на монетах Золотой Орды
00:05 Эрдоган перехитрил "Газпром": "Турецкий поток" постигла судьба "Северного потока-2", - "СП"
00:03 Россия блокирует новое сокращение нефтедобычи. Участники соглашения ОПЕК+ занялись перетягиванием каната
00:02 В драке на сессии УкрРады до кровавой юшки уделали Юлю Тимошенко
00:01 Либерализм с нечеловеческим лицом, - М.Хазин
00:00 Иранцев готовят к смене верховного лидера. Усиление "ястребов" связали с транзитом власти, - И.Субботин
|Турция захватила сирийский аэропорт Тафтаназ
15:56 07.02.2020
Вертолетный аэропорт Тафтаназ на востоке Идлиба заняла турецкая армия, 6 февраля сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.По информации источника, Турция развернула в Тафтаназе строительство наблюдательного пункта. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что кроме Тафтаназа, турецкие войска заняли селения Бинниш и Маарат Мысрин.
По словам дипломатов, Турция таким образом вместе с Израилем защищает террористов и мешает сирийской армии наступать в Идлибе и Алеппо. Под особой защитой находятся халифатисты из "Джабхат Ан-Нусры" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почеркнул сирийский МИД.