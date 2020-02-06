Турция захватила сирийский аэропорт Тафтаназ

15:56 07.02.2020

Вертолетный аэропорт Тафтаназ на востоке Идлиба заняла турецкая армия, 6 февраля сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.По информации источника, Турция развернула в Тафтаназе строительство наблюдательного пункта. Министерство иностранных дел Сирии заявило, что кроме Тафтаназа, турецкие войска заняли селения Бинниш и Маарат Мысрин.



По словам дипломатов, Турция таким образом вместе с Израилем защищает террористов и мешает сирийской армии наступать в Идлибе и Алеппо. Под особой защитой находятся халифатисты из "Джабхат Ан-Нусры" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почеркнул сирийский МИД.