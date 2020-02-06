В вертолето-катастрофе погиб один самых богатых депутатов РосГосДумы А.Хайруллин

19:00 07.02.2020

Депутат Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане



© Фото с сайта duma.gov.ru

Депутат и предприниматель Айрат Хайруллин был на борту вертолета, который ранее сегодня разбился в районе города Лаишево в Татарстане. Он погиб, сообщает РБК со ссылкой на источник.



По его данным, пилот вертолета и еще один пассажир ранены.



Известие о крушении вертолета Bell 407 в Татарстане появилось вечером в пятницу, 7 февраля. СМИ сообщали, что вертолет принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину. Также сообщалось, что воздушное судно вылетело с территории завода "Красный восток" и направлялось в поселок Матюшино.



После инцидента Татарская транспортная прокуратура начала проверку выполнения законодательства о безопасности полетов.



Напомним, что Айрат Хайруллин был заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, членом фракции "Единая Россия", сооснователь розничной сети "Эдельвейс". Он также входил в список ста самых богатых чиновников и депутатов России по версии Forbes.