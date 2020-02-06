КазЮГ. Массовое межнацпобоище (казахи-дунгане) в Масанчи

20:58 07.02.2020

Видео массовой драки в селе Масанчи опубликовали в Сети

Силами полиции конфликт был локализован, ситуация находится под контролем.



В социальных сетях Instagram распространяют видео драки в селе Масанчи Жамбылской области, передает zakon.kz.

Видео было опубликовано на странице "kris_p_brothers_official". На кадрах видна бегущая толпа, а также слышны крики.



В пресс-службе ДП Жамбылской области прокомментировали инцидент.

Так, по информации ведомства, между жителями села произошла групповая драка. Силами полиции конфликт был локализован, ситуация находится под контролем.



Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство). Устанавливаются зачинщики и участники конфликта, - говорится в сообщении.



В Департаменте полиции Жамбылской области попросили граждан доверять только официальной информации и не распространять слухи и фейковые сообщения.

Также в ДП предупредили, что за распространение недостоверной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры предусмотрена уголовная ответственность.



видео тут -

https://www.zakon.kz/5006427-video-massovoy-draki-v-sele-masanchi.html?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io



Ситуация взята под контроль - Токаев о массовой драке в Масанчи

Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности - Президент.



Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Кордайском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.



В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности, - написал он в Twitter.



В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности.

- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) February 7, 2020

Видеозапись инцидента распространили в социальных сетях.