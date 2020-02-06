Газовые войны-2020: США сделали все, чтобы выкинуть "Газпром" из Европы

00:36 08.02.2020

Поставки газа в первый месяц года упали катастрофически



София Сачивко

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Сергей Пикин

Сергей Правосудов



Европейские страны наращивают закупки сжиженного газа. По данным ежемесячного "Мониторинга" школы "Сколково", в январе этого года импорт СПГ составил 10 млрд куб. м, впервые сравнявшись с поставками "Газпрома".



Поставки "Газпрома" в Европу в первый месяц этого года упали катастрофически, констатируют аналитики "Сколково". Если в январе 2019 г. в Европу "Газпромом" было поставлено свыше 15 млрд куб. м газа, то СПГ лишь 7,7 млрд. За прошедший год российский экспорт упал на 33%, а поставки СПГ выросли на 30%.



На европейском рынке отмечается избыток газа, а цены "пробивают" дно. На биржевых площадках в Европе цены за тысячу кубометром составляют сейчас около $ 120, что близко к рентабельности для российского монополиста. Поставки "Газпрома" по долгосрочным контрактам сократились, так как цены по ним значительно выше спотового рынка. В январе компания продавала большие объемы на электронных торгах.



При этом рекордными темпами растет добыча газа в США, и согласно прогнозу Минэнерго в 2020 г. экспорт американского СПГ составит порядка 67 млрд куб. м, а в 2021 г. - около 80 млрд куб. м, говорится в мониторинге. Однако эксперты отмечают, что цены находятся под сильнейшим давлением и "если цены на газ в Европе упадут ниже $ 100, то можно ожидать сокращения поставок спотового СПГ на европейские рынки".



"Поставщики будут, прежде всего, стараться выполнять „премиальные" долгосрочные контракты. „Газпром" же будет вынужден поставлять при любой цене, поскольку по контрактам обязан выполнять заявки потребителей", - считают аналитики.



По их мнению, это может отрегулировать цены в сторону повышения. Вместе с тем, есть вероятность продолжения "войны всех против всех" за доли и объемы на газовых рынках.



"В таком случае, регулирование может произойти только со стороны спроса", - говорится в докладе.



Тем временем, США не оставляют попыток полностью заблокировать "Северный поток - 2" и готовы ввести против проекта новые санкции. На сей раз они могут коснутся уже инвесторов проекта и компаний, которые будут принимать российский газ.



На резкий рост поставок СПГ в Европу влияет ценовая конъюнктура, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.



- СПГ - это товар, который привязан к спотовым рынкам, то есть текущему моменту, а у "Газпрома" часть контрактов долгосрочные, привязаны к корзине нефтепродуктов, а она менее гибкая. Покупатели хотят большей гибкости, особенно когда падают цены.



В прошлом году цены на газ сильно упали, в этом году продолжают падать. С точки зрения момента СПГ получается для покупателя более выгоден. Но Россия также участвует в рынке СПГ, наряду с Катаром, США. Мы в тройке лидеров.



"СП": - Как это может сказаться на рентабельности поставок "Газпрома"?



- В этом году цены будут падать и дальше. Думаю, мы увидим цены порядка $ 100 за тысячу кубов. Могут и ниже упасть.



Можем увидеть такой парадокс, что поставки внутри страны окажутся для "Газпрома" выгоднее, чем за рубеж.



"СП": - Так может это неплохо?



- Спрос-то внутри страны не растет.



"СП": - США планируют вводить очередные санкции против "Северного потока - 2". Не приведет ли это к отказу европейцев от проекта и тем самым ситуация для "Газпрома" может стать колоссально убыточной?



- От проекта уже не откажутся. Германия "за" проект, и мы абсолютно точно построим "Северный поток - 2". Можно говорить о сроках - в середине года, в конце года. Это не вопрос пуска, а вопрос времени и весьма небольшого.



Санкции - пока некий миф. Это очень серьезное вмешательство во внутренние дела Евросоюза. Когда в августе 2018 года принимались санкции в отношении "Северного потока -2", именно под давлением ЕС их решено было вводить не прямым текстом, а решением президента США, что он до сих пор не сделал и несколько раз говорил, что делать этого не собирается. Санкции были внесены в военный бюджет, который Дональд Трамп не мог не подписать.



"СП": - Но поставки СПГ все равно растут. Так как это отразится на российских поставках?



- Десять лет назад цены в Европе были и по 450?500 долларов за тысячу кубов. Сейчас они в 4?5 раз ниже. Ценовая конъюнктура была разная. Конечно, сейчас СПГ в мире очень много, и объемы нарастают. Будет конкуренция.



Плюс газа, который идет по трубопроводу, он всегда придет вовремя, потребители всегда могут на него рассчитывать. А танкеры с СПГ зависят от погоды, например. Но сейчас СПГ конкурирует с трубопроводным газом, хотя изначально планировалось это построить по-другому, но факт налицо.



Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов предполагает, что на ситуацию влияют два фактора.



- Были опасения из-за транзита через Украину. А из-за того, что еще и теплая зима, много газа закачали в подземные хранилища, то спотовые цены сильно упали. Партии СПГ по спотовым ценам европейские покупатели с удовольствием покупают. Там есть и российский СПГ.



Большинство объемов "Газпрома" идет по контрактам с нефтяной привязкой и там цена выше, чем на спотовых площадках.



Второе также связано с опасениями за украинский транзит. Просачивалась информация, что "Газпром" подписал с рядом партнеров (договоры - ред.), что не через украинские пункты сдачи пойдет газ, а через "Северный поток", через Белоруссию. А сейчас назад откручивают, потому что контракт подписан и проблем нет. Поэтому получился провал - объем транзита через Украину сократился в январе. Но сейчас пересматривают контракты и возвращаются к старым пунктам сдачи.



"СП": - Климатологи говорят о глобальной потеплении, зимы могут быть с каждым годом все теплее. То есть потребность в газе может и дальше быть не такой высокой как в предыдущие годы. Будет ли рентабелен "Северный поток - 2"? НЕ приведет ли это к колоссальным убыткам "Газпрома"?



- Если посмотреть на статистику поставок "Газпрома", то в последние годы они неуклонно растут. Только в прошлом году было небольшое снижение. Доля "Газпрома" на европейском рынке растет, несмотря на все их заявления о том, что им не нравится российский газ, они не хотят российского доминирования и прочее.



Связано это с несколькими вещами. Первое - сокращение собственной добычи в Европе, и она будет и дальше снижаться, потому что больших собственных запасов нет. Кроме того, в Европе выводят атомные электростанции, плюс решили выводить угольные. Это надо чем-то замещать. Частично возобновляемой энергетикой, но не 100-процентно. К тому же возобновляемой энергетике необходимо дублирование: если Солнце не светит и ветер не дует, то нужно срочно откуда-то брать электричество. И тогда наиболее комфортно и экономически эффективно вводить газовые станции.



Что касается потеплений, то есть и точка зрения, что нас накрывают глобальные похолодания. Просто наиболее активно это будет идти сперва на территории США, Канады, а потом придет в Европу. Это вопрос временной перспективы. Сложно прогнозировать климатические изменения.



"СП": - А в ближайшие год, что может повлиять на цены?



- Большие запасы и теплая зима, плюс большой объем СПГ на рынке давят на цены вниз.



Кроме того, обычно быстро росло потребление газа в Китае, а сейчас из-за коронавируса, закрытия транспортных маршрутов там проблемы с ростом потребления. Соответственно в ближайший год цены будут низкими. Все будет зависеть от следующей зимы: если она будет теплой, то это будет серьезный удар. При нынешних спотовых ценах говорить о том, что кто-то поставляет с прибылью … Наверное, только Катар, потому что у него реально очень низкая себестоимость. Американский газ идет в убыток. Даже говорят о том, что российский СПГ с Ямала по нынешним ценам идет в убыток.



Если цены упадут ниже $ 100,то и у "Газпрома" будут проблемы, хотя у него на сегодняшний день наиболее хорошие показатели в плане себестоимости. "Газпром" подстрахован долгосрочными контрактами, привязанными к нефти. И сейчас он продает газ дороже, чем на биржевых площадках. Те, кто продает по биржевым, имеют большие проблемы, они несут убытки. Соответственно инвестиций в новые проекты не будет, как минимум, они будут сильно сокращены. Значит сократится предложение. При этом поскольку цены на газ низкие, то растет спрос, потому что эффективнее жечь дешевый газ, чем уголь или альтернативные варианты. Постепенно спрос и предложение приведут к какому-то порядку.