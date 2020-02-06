В Бишкеке идет очередное сборище разбойных ротозеев - "Народный Курултай"

09:09 08.02.2020

8 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

В Бишкеке проходит народный курултай с Азимбеком Бекназаровым



В Бишкеке проходит народный курултай. По словам организаторов, в нем принимают участие патриотические силы и представители политических партий.

В повестке курултая три вопроса:

- проведение конституционной реформы и работа месторождений в народных интересах;

- судебная реформа и борьба с коррупцией;

- отчет общественной комиссии по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.



Отметим, посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров ранее заявлял, что уедет в Куала-Лумпур только после проведения народного курултая.



8 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



На народном курултае призывают не голосовать за партии коррупционеров



На народном курултае призывают не голосовать за те партии, чьи кандидаты были замешаны в продаже месторождений иностранным инвесторам. Об этом заявил гражданский активист Айбек Бусурманкулов.

Участники курултая настаивают на необходимости конституционной реформы.

"У нас нет механизма импичмента. Если даже президент не работает, мы не можем отправить его в отставку. Это касается и депутатов, мы их выбираем, но отзывать их не можем. Поэтому нам необходимо внести в Конституцию институт курултая, который обеспечит народную власть", - отметил Айбек Бусурманкулов.

Он выразил надежду на то, что парламент поддержит законопроект о проведении референдума.

Кроме этого, гражданский активист предлагает на парламентских выборах не голосовать за тех политиков, чьи имена были замешаны в коррупции.

"Я предлагаю не поддерживать те политические силы, которые были замешаны в незаконной продаже лицензий и заключении соглашений по месторождениям не в интересах народа", - сказал он.