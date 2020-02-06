8 человек погибли в дунгано-казахском побоище в Масанчи

09:18 08.02.2020

Восемь человек погибли в результате беспорядков в Кордайском районе

Более 40 пострадали.



Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев выступил с сообщением на брифинге, передает zakon.kz.



В полицию пришло сообщение о массовой драке жителей в количестве 70 человек. Были люди, которые снимали драку на видео и распространяли все по интернету. 8 человек погибли, более 40 пострадали, - сказал министр.



Пострадали, в том числе, сотрудники полиции.

По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.



В настоящее время ситуация в Кордайском районе Жамбылской области стабилизирована, - сказал Тургумбаев.