 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.02.2020
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8 человек погибли в дунгано-казахском побоище в Масанчи
09:18 08.02.2020

Восемь человек погибли в результате беспорядков в Кордайском районе
Более 40 пострадали.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев выступил с сообщением на брифинге, передает zakon.kz.

В полицию пришло сообщение о массовой драке жителей в количестве 70 человек. Были люди, которые снимали драку на видео и распространяли все по интернету. 8 человек погибли, более 40 пострадали, - сказал министр.

Пострадали, в том числе, сотрудники полиции.
По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья.

В настоящее время ситуация в Кордайском районе Жамбылской области стабилизирована, - сказал Тургумбаев.

Источник - zakon.kz
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