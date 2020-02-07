Муфтият Кыргызстана признал алкоголем национальный напиток бозо. Кумыс под запрет не попал

09:41 08.02.2020

Духовное управление мусульман Кыргызстана выступило против употребления национального напитка бозо, сообщает Kloop.

Как пояснили в муфтияте, хотя официально изданной фатвы (фетвы) по этому вопросу нет, у мусульман есть устный запрет на употребление алкоголя. А по мнению муфтиев, бозо является слабоалкогольным напитком.

Бозо – густой ферментированный напиток, который готовится методом брожения на основе проса, пшена или кукурузы. При длительном брожении содержание спирта в бозо может достигать 4-6%.



Аналогичный процент спирта содержится в кумысе, который готовится методом брожения из кобыльего молока. Но в духовном управлении мусульман Кыргызстана заявили, что кумыс не является опьяняющим напитком, и поэтому его, в отличие от бозо, пить не запрещается.

"Всем известно, что бозо – грех. При этом кумыс не является грехом", – пояснили в ДУМК.



Замдиректора Центра наркологии Татьяна Борисова при этом считает, что бозо не относится к слабоалкогольным напиткам, и, чтобы почувствовать от него хотя бы слабое опьянение, "нужно выпить целое ведро". Зато стакан кумыса, по утверждению нарколога, "равен кружке пива" и заметно влияет на состояние человека. В частности после употребления кумыса не рекомендуется управлять автомобилем.



Год назад совет улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана принял три фатвы по поводу сетевого маркетинга, пластических операций и вакцинации. Аналогичные рекомендации верующим муфтияты выпускают и в других странах.