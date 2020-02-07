 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что происходит в Курдае. Токаев поигрался в нацпата и получил...
09:50 08.02.2020

Конфликт в Кордайском районе: восемь человек погибли, 40 пострадали

видео тут -
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20200208/12775354/Konflikt-v-Kordayskom-rayone-vosem-chelovek-pogibli-40-postradali.html

Всего в массовых беспорядках участвовали около четырехсот человек. Есть пострадавшие среди стражей порядка. В настоящее время задержаны 47 участников конфликта. Нанесен значительный материальный ущерб
НУР-СУЛТАН, 8 фев - Sputnik. В массовых беспорядках, происходивших сегодня ночью в селах Масанчи погибли восемь человек, еще 40 пострадали, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.
Всего в драке участвовали 70 чел из села Масанчи, еще 300 человек присоединились из других сел.
Конфликт в Кордайском районе: что известно сейчас
Хронология конфликта по версии МВД
7 февраля в 19 часов в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, что на окраине села Масанчи Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, между которыми из хулиганских побуждений началась групповая драка.

На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД. Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки.
В результате из соседних населенных пунктов прибыли еще около 300 человек.
В село Масанчи с целью обеспечения общественного порядка были направлены дополнительные силы полиции. Участниками драки было оказано активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям.

Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие. Позже конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр.
По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блок-посты. В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, восемь человек от полученных травм скончались.
При исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и предотвращения незаконных действий различные травмы получили также сотрудники полиции, в том числе два огнестрельные ранения.
В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

В настоящее время на месте происшествия проводится осмотр. Создана следственно-оперативная группа, на место выехали мой заместитель и первый замгенпрокурора.
Конфликт был локализован, 47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья.
Досудебное расследование ведется по статье 272 (организация и участие в массовых беспорядках) и 99 (убийство) УК РК.
Бытовой конфликт переведен в межэтническую плоскость - Абаев
"Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным в том числе благодаря провокаторам, которые призывали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость", - заявил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Генеральный прокурор взял ход следствия на личный контроль, заявил заместитель генерального прокурора Булат Дембаев.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с официальным заявлением, в котором поручил создать правительственную комиссию для разрешения ситуации под руководством вице-премьера Бердибека Сапарбаева. Он выразил соболезнования семьям погибших в ходе беспорядков и распорядился помочь с организацией похорон.
Беспорядки в Кордайском районе на юге Казахстана
Конфликт и групповая драка между местными жителями произошли в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области. Они начались днем в пятницу, 7 февраля, и продолжились ночью 8 февраля.
Первоначально полиция Жамбылской области сообщила о том, что в пятницу в 14.10, сотрудниками полиции при патрулировании села Сортобе Кордайского района по причине несоответствия стандарту номера была остановлена автомашина марки Honda Odyssey. При проверке документов также выяснились другие административные правонарушения.
Водитель попытался скрыться, стражи порядка догнали его во дворе дома. Нарушитель и его родственники избили полицейских и забросали их машину камнями.
Двое из нападавших задержаны. Им грозит крупный штраф или три года колонии.
Полицейских избили, машину забросали камнями.
Вечером того же дня появилась информация о массовой драке на юге Казахстана – снова в том же регионе, Жамбылской области, но уже в селе Масанчи.
Позже президент Касым-Жомарт Токаев сделал первое заявление в Твиттере.
"Произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль", - заявил Токаев.

​Ночью председатель ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров заявил, что в селе Масанчи Кордайского района началась стрельба и поджоги домов.
Появились первые сообщения о пострадавших. В районной больнице Кордайского района сообщили, что медики оказывают помощь пострадавшим. Их число не уточнялось.
Что происходит в Алматы
Вечером 7 февраля через мессенджеры распространялись сообщения с призывами устроить беспорядки на барахолке 8 февраля, с 10.00.

Источник - ru.sputniknews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581144600
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