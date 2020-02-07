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Афганская судьба подполковника Зайца: предатель или нет..?
15:10 08.02.2020

Предатель или нет?

Самый высокопоставленный пропавший без вести военнослужащий в Афганистане - начальник разведки 201-й мотострелковой дивизии, подполковник Николай Заяц. По версии: во время одной из операций он расстрелял двух сотрудников афганской службы безопасности ХАД. Офицера отстранили от должности, началось расследование, (его понизили в должности до начальника разведки 122 полка). Используя опыт работы с агентурой и, не дожидаясь итогов разбирательства - он дезертировал, угнал БРДМ и отправился на нем в расположение противника.

В своих мемуарах бывший начальник разведки 201-й дивизии, а ныне профессор кафедры разведки Национального университета обороны Украины Николай Кузьмин утверждает, что Заяц не только сотрудничал - он руководил некоторыми операциями противника. А "шлепнули" его, когда советские войска блокировали зону, где находился предатель. "Зайца несколько раз пытались вывезти в горы, но не получилось, - пишет Кузьмин. - Стало ясно, что его захват нашими - дело времени. Совет главарей решил, что раз вывести его невозможно, а он уже почти 1,5 месяца был у них, видел многих главарей, их базы и схроны, то целесообразно его ликвидировать, как нежелательного свидетеля. Его вывели на берег р. Кундуз, застрелили, тело раздели догола и бросили в реку".

Пояснения одного из очевидцев:

Разведывательная рота полка в полном составе во главе с Зайцем вышла на засаду. В качестве проводника взяли пленного душмана из местных жителей того района, который отбывал наказание в местной тюрьме. Он сообщил о прохождении в ту ночь каравана с оружием. Данные были настолько важными, что "духа" сопровождал офицер ХАД в звании майора. Вышли ночью в проливной дождь.

Дальше рассказываю словами самого Зайца "

...прошли километров 10, я решил сориентироваться по карте. Остановил колонну, вместе с афганцами отошли за бархан метров на 50, чтобы определить направление по компасу. Смотрю я на карту, вдруг вижу, что пленный душман напал на офицера ХАД и пытается вырвать у него автомат. Я инстинктивно дал очередь по "духу", но упали оба. Смотрю, оба мертвые...."

Командир взвода и солдаты, бывшие свидетелями этого показали, что, после того как Заяц с афганцами ушел за бархан, вскоре они услышали выстрелы. Прибежав туда, они увидели, что афганцы лежат мертвые, а Заяц стоит рядом с автоматом в руках. Все это было более или менее похоже на правду, хотя кое-где возникают вопросы.

Но вот дальше идет вообще несуразное. Заяц приказывает взять автомат хадовца, они бросают трупы убитых в степи и возвращаются в полк. Там он докладывает командиру полка о том, что афганцы оказались предателями, хотели убить его, но он их опередил и застрелил наповал обоих.

Командир полка подполковник Иван Васильевич Зубко не стал особо в этом разбираться, случаев измены афганцев было немало, он так и доложил утром командиру дивизии. Вопрос казалось, был исчерпан, но в середине дня в полк приехал советский советник ХАД с афганскими офицерами-хадовцами и поинтересовались, где душман и сопровождающий его офицер. Они не вернулись утром, что с ними ?

Версии Зайца они однозначно не поверили, советник потребовал от командира полка привезти трупы, вызвал афганского врача, который освидетельствовал их. Потом он допросил офицеров и солдат роты, и четко доказал, что Заяц совершил умышленное убийство двух человек.

Пояснения сотрудника:

Не все так просто с судьбой подполковника Н.Зайца. К сожалению, трагично ушел из жизни Николай Кузьмин, в совместном расследовании с которым мы могли бы назвать Зайца, совершившим преступление, но не предателем. Сотрудники ХАДа, в первую очередь, родственники расстрелянных им афганцев, угрожали ему, что они уничтожат его при первом же выходе подразделений полка на боевые. Советское командование, вместо того, чтобы арестовать и откомандировать Зайца в Союз, держали его в штабе полка. В день выхода полка на боевые выстраивалась колонна. К штабному БРДМ подошел подполковник, которого солдаты хорошо знали. Он спросил у водителя, полностью ли он заправил машину, а затем попросил водителя освободить ему место для контроля готовности. Водитель уступил место, а Заяц, сказав, что проедет кружочек, двинулся на БРДМ. После отсутствия БРДМ больше времени, которого было достаточно для контроля, солдат сообщил командирам и была поднята тревога. Кузьмин по карте показывал, до какой развилки доехал Заяц, предполагая, что он рвался к границе СССР, но перепутал поворот на дорогу к ней с тупиком, дорогой, которая была занесена песком. Дальше он "сел" и через местных детей обратился за помощью к местным жителям... Позже было установлено розыскными мероприятиями, что Заяц был расстрелян захватившей его бандой за отказ от сотрудничества с ними.

Еще одно пояснение:

В конце февраля 1984 г. Моя Кундзская эскадрилий Ми 8 участвовала в Файзабадской операции. За день сделали 5 ходок с десантом. 3 нашу десантуру и 2 царандой. Духи нас ждали, площадки десантирования сильно обстреливали. Сбили экипаж майора Алехина, все к счастью живы, только правому летчику Володе Бабкину оторвало ногу. Наш десант пошел вперед и понес большие потери, а царандой остался на месте десантирования. В результате операция захлебнулась, мы понесли большие потери. И вот тогда подполковник Заяц на разборе вспылил из-за того что афганцы не пошли в бой и в перепалке застрелил двух царандоевцев. Один из них оказался родственником Бабрака Кармаль. Зайца арестовали и посадили на губу в Кундузе. Там ему сообщили что светит вышка. Бойцы открыли камеру и подготовили БРДМ. Его цель была прорваться в Союз. Но в районе Амударьи машина застряла в болоте и он начал пробираться в Союз пешком. Дальше к нам в Кундуз прибыли большие генералы с Генштаба. Начались активные поиски его. Заставили искать его на предельно малой высоте. В результате мы еще и Ми 24 потеряли, экипаж погиб. Много тогда нарыли. Даже нашли останки подполковника, который пропал без вести еще в 1980г. Через 5 дней поиски свернули, я улетел на очередную операцию и все как-то забылось. Но в нашей среде никто не говорил что он предатель и все искренне хотели чтобы добрался до Союза.

Еще один комментарий достойный внимания:

В 83-84 гг. в Мазари-Шариф ст.оперативным советником был мой отец...это км 70 от Ташкургане,где стоял 122. Этот вопрос обсуждался неоднократно, и до моего отъезда и после...я ведь тоже из 201. Совершив преступление первоначально, в последствии было совершено еще более тяжкое... Для ориентирования на карте за барханы не ходят! Туда ведут когда нет ожидаемого результата! И это делают только бестолковые самодуры...и карьеристы. Я сам неоднократно по той дороге ездил. Там нечего путать! Другое дело- на дороге стоят посты! На афганские можно ему было плевать, на советских объяснить,как он катается ОДИН в БРДМ- невозможно! До погранцов на границе сворачивать не надо никуда!!!Операция по его ПОИСКУ и ЗАДЕРЖАНИЮ была сопряжена с потерями! Не только советские военнослужащие гибли...гибли и афганцы!Вопрос УНИЧТОЖЕНИЯ рассматривался только при невозможности задержания... Сведения,которыми распологал ДЕЗИРТИР являлись военной и государственной тайной...через короткое время стал понятен маршрут его движения! Однозначно не в Советский Союз.Тела не нашли, но из нескольких независимых источников, разной ведомственной принадлежности, была получена информация об его УНИЧТОЖЕНИИ... словия,при которых басмота пошла на это БЫЛИ СОЗДАНЫ Командованием и Аппаратом советников. Редчайшая ситуация,когда все действовали сообща,забыв и о согласованиях в Кабуле, и о ведомственных разногласиях! В ТО ВРЕМЯ и ТАМ- все и все ПОНИМАЛИ! Война есть война... На всех войнах и во всех армиях есть предатели. Обелять их незачем. Другое дело,что НЕОПРОВЕРЖИМЫХ доказательства его гибели получить не удалось. Не удалось и допросить ПРЕСТУПНИКА, установленным Законом порядком. Кто то скажет после этого,что советские войска творили в Афганистане беззаконие? А совершенные военнослужащими преступления оставались безнаказанными? А то, как разведчики иногда поступают с пленными - ВРАГОМ- регламентируется немного другими документами...там многое будет непонятно не просто людям, а даже военнослужащим...не стоит эти документы обсуждать широко! Кому надо-знают...этим Заяц и руководствовался.. А те были не враги...это были союзники в войне...

Интересен момент, что, оказавшись п/полковник Заяц живым, он был бы амнистирован в 1989 году. На Втором съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года было принято Постановление о политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан - в нем декларировалось, что вторжение в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения. За этим последовала АМНИСТИЯ ВСЕМ, совершившим преступления в Афганистане в период 1979-89 гг. Парадокс, но это факт. Хотелось бы добавить: до указанного происшествия с Зайцем по похожим преступлениям были приведены в исполнение исключительные меры наказания по ряду эпизодов. П/полковнику Зайцу было чего опасаться. Официальная информация звучала в начале повествования, но естественно есть и иные мнения очевидцев, которые я опубликовал. До сих пор подполковник Заяц Николай Леонидович числится пропавшим без вести.

Источник - Евгений Барханов
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581163800
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