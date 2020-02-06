Как царица Томирис вогнала депутатов Казмажилиса в патриотический раж…

15:58 08.02.2020 На официальном сайте мажилиса парламента РК мы обнаружили любопытный депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина, озаглавленный так: "О необходимости увековечения великих событий в истории народа". Откровенно говоря, он нас несколько озадачил. Мы решили обнародовать текст запроса, а заодно высказать некоторые соображения по поводу его содержания.

Вот что написали депутаты:

"Уважаемый Аскар Узакпаевич!

В отечественной истории немало ярких примеров самоотверженной защиты народом своей родной земли, в их числе – значимые события всемирного масштаба. В этой связи в первую очередь можно привести сражение между великим правителем Киром и массагетами. Это событие вошло во всемирную историю, нашло отражение во многих художественных произведениях, сценических постановках. Широко известна повесть Болата Жандарбекова "Томирис". Недавно вышел в свет фильм "Томирис", снятый киностудией "Казахфильм". Мы хотим сказать о значимости этого сражения в истории страны, его роли в формировании национального самосознания, воспитании патриотизма.

Отец истории Геродот, оставивший подробное описание этой битвы, произошедшей в 530 году до нашей эры, пишет: "Наконец, массагеты одолели. Почти все персидское войско пало на поле битвы, погиб и сам Кир. Царствовал же он полных 29 лет. А Томирис наполнила винный мех человеческой кровью и затем велела отыскать среди павших тело Кира. Когда труп Кира нашли, царица велела всунуть его голову в мех. Затем, издеваясь над покойником, она стала приговаривать так: "Ты все же погубил меня, хотя я осталась в живых и одолела тебя в битве, так как хитростью захватил моего сына. Поэтому-то вот теперь я, как и грозила тебе, напою тебя кровью". (Геродот. История. Книга первая. Часть 214). Данная сцена запечатлена кистью великого Рубенса в его картине "Царица Томирис перед головой Кира".

Полагаем, что эту битву можно отнести в разряд событий, изменивших историю мира. Почему? Потому что Кир (правильнее будет Куруш), до этого покоривший всю Переднюю Азию, Малую Азию, Мидию, царство Лидия, Вавилонию, Месопотамию, Сирию, Палестину и Финикию, после вышеупомянутого похода намеревался начать захватническую войну с Египтом и позже завладеть одна за другой странами Европы. Кир ставил своей целью прибрать к рукам все богатство и золото, о которых ходили легенды в бескрайней степи саков. Известно, что древнегреческий историк Страбон о саках писал так: "У них серебра нет, железа мало, но меди и золота много". Если бы в той битве с массагетами Кир не потерпел поражение, политическая карта мира того времени сложилась бы по-другому и многие народы были бы порабощены жестоким правителем. Полагаем, что этот великий подвиг наших предков на пути к свободе и независимости должен занять свое достойное место в нашей истории, повествоваться в школьных учебниках и через труды специалистов-исследователей широко распространяться на разных языках мира. Не будет излишним увековечение памяти – установление монумента, посвященного этому выдающемуся событию в истории Великой степи.

Как мы можем предположить, где проходила эта битва?

Многие авторитетные ученые склоняются к версии, что сражение состоялось в прибрежье Сырдарьи. Приведем примеры из доступных нам исследований на русском языке. Так, В.В.Струве пишет: "Событие произошло в середине Амударьи и Сырдарьи, в районе Аральского моря"; А.Ш.Шишов отмечает: "Персидская армия дошла до реки Яксарт"; Б.В.Соколов подчеркивает: "...в Средней Азии продвинулись до реки Яксарт (Сырдарья). Там в 529 году Кир был убит в стычке со скифским племенем массагетов"; К.Рыжов пишет: "Во время битвы на восточном берегу Аму-Дарьи Куруш потерпел полное поражение и погиб сам"... Видный писатель Анес Сарай считает, что битва проходила на прибрежье Амударьи, в местечке Узбой, расположенном в русле высохшей реки на территории Туркменистана, которая простиралась от низменности Сарыкамыс до Каспийского моря. Академик Б.Г.Гафуров в книге "Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история" отмечает: "Наконец, есть сообщение, что Кир воевал в "равнинах даев". Между тем Страбон писал, что скифы, обитавшие от Каспийского моря и далее, называются дайцами.

Уважаемый Аскар Узакпаевич!

В словах академика Б.Г.Гафурова "Разгром Кира массагетами в конце июля – начале августа 530 года до нашей эры – первая точно установленная дата в истории народов Средней Азии" есть большой и глубокий смысл. В 2020-м этой битве, которая состоялась в 530 году до нашей эры, исполняется 2550 лет.

На основании вышеизложенного просим Вас поручить проведение научно-исследовательских работ по определению приблизительного региона сражения, где был разбит и уничтожен великий правитель Кир. В случае принятия специалистами историками единого решения полагаем необходимым решить вопрос установления в районе магистральной дороги памятника, посвященного подвигу и мужеству наших отважных предков, без выделения средств из государственного бюджета.

Просим рассмотреть данный вопрос и, в связи с необходимостью его детального изучения с научной точки зрения, просим дать ответ в течение 3-х месяцев.

С уважением, депутаты, избранные от Ассамблеи народа Казахстана в Мажилис Парламента Республики Казахстан:

С. Абдрахманов

В. Божко

Н. Жумадильдаева

Р. Ким

Н. Микаелян

А. Мурадов

Ш. Нурумов

Ю. Тимощенко

Ш. Хахазов;

депутаты Мажилиса, члены фракции партии "Нұр Отан":

Н. Дулатбеков

Б. Жилкишиев"

Что нужно им в веках далеких?

Столь пафосный текст на историческую тему, да еще оформленный как депутатский запрос, вызывает весьма противоречивые чувства. Неужели нашим уважаемым депутатам больше нечем заняться, кроме как сомнительными историческими изысканиями? Стремление покопаться в прошлом как-то незаметно и подспудно становится в нашем обществе чем-то вроде общенациональной забавы. Ладно, еще можно как-то понять, когда этим занимаются обыватели – люди тешат свое самолюбие, выдавая на-гора откровенно сумасбродные идеи и концепции. Например, приписывая к собственно казахской истории "гражданство" Аттилы, хана Аспаруха или того же Чингисхана. Но ведь в данном случае речь идет о депутатах мажилиса - людях, принимающих законы, по которым потом живет наше общество. А значит, обязанных просчитывать, как "их слово отзовется".

Ну, хорошо, можно допустить, что в плане гуманитарного образования у подписантов имеются серьезные пробелы и потому не все из них понимают, что к истории Казахстана массагеты имеют, скажем так, несколько опосредованное отношение. Но в такой ситуации было бы нелишним проконсультироваться у профессиональных исследователей из исторического цеха, дабы не попасть впросак. Однако кто ж сегодня прислушивается к мнению ученых? У нас и без них все прекрасно разбираются в истории, насмотревшись псевдоисторических фильмов и начитавшись псевдонаучных трудов, коими заполнены полки книжных магазинов.

Таким образом, наши депутаты одним махом разрешили все научные споры о происхождении массагетов, и теперь ни у кого не должно быть сомнений в том, что они являются даже не прототюрками, а именно протоказахами. А то, что в научных кругах вокруг них по сей день идут дискуссии, мажилисменов нисколько не смущает. Как и то, что еще со времен античности летописцы относили массагетов к ираноязычной группе населения. Тем самым депутаты льют воду на мельницу "историков"-дилетантов, коих в последние годы развелось великое множество и которые, внося сумятицу в умы казахстанцев, подрывают доверие к подлинной исторической науке. А поскольку последняя является одной из несущих конструкций того, что называется государственной идеологией, данная проблема приобретает особую остроту.

В этой связи возникает вполне закономерный вопрос: а не пришло ли время набраться мужества и честно признать, что за три десятилетия независимости мы так и не смогли сделать одну очень принципиальную и важную вещь, а именно – концептуально переосмыслить базовые вехи собственной истории. К примеру, процессы, связанные с вхождением в состав Российской империи, колонизацией Казахстана, восстанием 1916 года, событиями гражданской войны на нашей территории… А наиболее остро стоит вопрос об Ашаршылыке, которому до сих пор не дана ни политическая, ни правовая оценка. Но при этом мы гордо заявляем, что Казахстан – суверенное государство, субъект международного права и т.д. и т.п. Не смахивает ли такая позиция на позу известной птицы, прячущей голову в песок?

В то же время несколько странной выглядит наша устремленность в древнюю и средневековую историю – она сродни клинической упертости. Достаточно вспомнить, с каким вдохновением мы смакуем то, что происходило в эпоху казахско-джунгарских войн. Конечно, нельзя отрицать важность этого периода нашей истории, но стоит ли так зацикливаться только на нем?

Возвращаясь к письму народных избранников, хотелось бы понять, а каков смысл предлагаемой ими инициативы? Чем она может обогатить нашу собственную историю, полотно которой зияет огромными прорехами?

К этому можно добавить соображения сугубо практического свойства. Не секрет, что сегодня наша страна и наше общество переживают сложные времена. Во многих сегментах экономики все острее ощущается нехватка финансовых средств, явно пробуксовывает социальная политика. На самом высоком уровне звучат призывы к экономии бюджетных средств, рекомендуется решительно отказываться от необязательных трат. Конечно, авторы письма могут сослаться на содержащуюся в нем фразу "без выделения средств из государственного бюджета". Но в таком случае зачем они обращаются к премьер-министру? Сами бы и занялись поисками средств, необходимых на реализацию собственного замысла, не отвлекая внимание правительства…



Комментарий в тему

Канат Ускенбай, кандидат исторических наук:

- Почему-то наши уважаемые депутаты считают, что в отечественной истории это сражение является первоочередным событием (причем всемирного масштаба) и входит в число наиболее ярких примеров самоотверженной защиты народом своей земли. Это, конечно же, не соответствует тем историческим фактам, о которых мы знаем из различных источников той эпохи. В долгосрочной перспективе персы не проиграли, а саки не победили. Персидская империя Кира и его преемников продолжала существовать и расширяться. Саки (массагеты и другие) впоследствии признали ее власть и в числе прочих подданных персидского царя платили дань, о чем наглядно свидетельствуют надписи и рисунки, высеченные на камне.

Но откуда депутаты мажилиса взяли информацию, которой они оперируют? Может, мы что-то пропустили? Может, не услышали или не прочитали о каких-то новых научных открытиях казахстанских ученых? Вряд ли.

Авторы запроса опираются на "многие художественные произведения, сценические постановки, повесть Болата Жандарбекова "Томирис", фильм "Томирис", снятый киностудией "Казахфильм". И на этом основании рассуждают "о значимости сражения в истории страны, о его роли в формировании национального самосознания, воспитании патриотизма".



Уважаемые парламентарии! Можно ли на основе вымышленной истории и мифов сформировать здоровое национальное самосознание и воспитать патриотизм? Что будет с молодым поколением, воспитанным на таких мифах, завтра, когда ему раскроют глаза на реальную историю? А это произойдет, потому что книг и различной информации на данную тему в мире действительно много, и наша молодежь может читать на английском – в отличие от депутатов, которым, судя по их словам, доступны только исследования на русском языке. О наших учебниках по истории крайне нелестно отзываются все, и в том числе вы сами. Дети берут сведения из интернета, из других книг и уверены в том, что в школьных учебниках много грубых ошибок. Даже сами их горе-авторы говорят о своих "ляпах"!



По сути вашего запроса. Вы уверены, что Кир погиб и что его голову получила Томирис? Я бы не был столь категоричен. Это всего лишь красивая легенда, не более того. Скифский рассказ Геродота ученые всего мира изучают уже несколько столетий, и до сих пор многие вопросы далеки от своего разрешения. Ваши рассуждения о причинах войны, о возможном развитии событий в случае победы персов, о намерении завоевать Европу носят всего лишь эмпирический характер и не имеют ничего общего с реальной историей. Взяв за основу лишь одно событие-легенду, вы решили, что Кир был жестоким завоевателем. Однако в истории Ирана, Среднего и Ближнего Востока, в истории всего древнего мира его роль оценивается, скажем так, несколько иначе.



Вы говорите о великом подвиге наших предков саков, но кто доказал, что современные казахи являются потомками ранних кочевников, живших на территории Казахстана, Средней Азии и Восточной Европы? Их индоиранский язык и европеоидный облик говорят о другом. Может, есть данные генетики, о которой сейчас все говорят? Или все доводы построены на типе их хозяйственной деятельности? В принципе, это серьезный вопрос для всей отечественной исторической науки. Как рассматривать этногенез и этнические процессы в Казахстане? Раньше говорили об автохтонной теории этногенеза, теперь все больше говорят о миграционной теории. Но позвольте заняться поисками ответов на эти вопросы профессиональным историкам.

Вы говорите о неких "специалистах-исследователях", "специалистах-историках" в Казахстане, которым "нужно поручить проведение научно-исследовательских работ по определению приблизительного региона сражения, где был разбит и уничтожен великий правитель Кир". Однако вы не называете никого, кроме писателя Жандарбекова и "видного писателя Анеса Сарая". Есть ли в современной исторической науке Казахстана специалисты? Имеются в виду не археологи, а именно историки. К сожалению, я не знаю. Вы говорите о "необходимости детального изучения с научной точки зрения" места сражения. Это выглядит как усмешка, если учесть современное состояние этой самой научной точки зрения.



Исходя из всего выше мною сказанного и не сказанного, считаю (если позволите) нецелесообразным проведение каких-либо исследований в этом направлении и установление какого-либо монумента. А вот что целесообразно (с моей точки зрения как рядового избирателя) – так это обратить внимание на действительно актуальные проблемы и исторической науки, и науки Казахстана в целом.



Автор: Кенже ТАТИЛЯ

6.02.2020 Источник - camonitor.kz

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