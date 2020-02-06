Колчак, "Алаш-Орда" и национальный вопрос: как это было…, - Ж.Асылбеков

16:01 08.02.2020

Ровно 100 лет назад, 7 февраля 1920-го, в Иркутске был расстрелян Александр Колчак, которого все Белое движение ранее признало Верховным правителем России. С этим именем тесно связана и судьба "Алаш-Орды", которую сегодня принято называть предтечей независимости Казахстана, хотя не все согласны с такой точкой зрения. О том, почему "Алаш" выбрал в политические союзники правительство Колчака, о взаимоотношениях между ними мы беседуем с историком Болатом Асановым.

- Придя к власти, большевики издали "Декларацию прав народов России", которая обещала национальным окраинам право на самоопределение, вплоть до образования самостоятельных государств. И многие – народы Прибалтики, Закавказья, финны, украинцы – этим воспользовались. Тогда как Белое движение принципиально придерживалось лозунга "Россия единая и неделимая", выступая даже против создания автономий. Почему тогда "Алаш", будучи вроде бы национально-освободительным движением, встал на сторону белых?



- Скорее, он занял антибольшевистскую позицию. А что касается казахской автономии, то движение "Алаш" упустило историческую возможность провозгласить ее на 2-м Общеказахском съезде в Оренбурге (5-13 декабря 1917 г.) или же объединиться, что было бы наиболее логичным, с Туркестанской автономией, войдя в ее состав. "Провозглашение казахской автономии так и не состоялось, хотя попытки предпринимались весной 1918 года", - пишет доктор исторических наук Салават Исхаков в книге "Российские мусульмане и революция. Весна 1917 г. – лето 1918 г." (издательство "Социально-политическая мысль", М., 2004, с.415.).

Напомню, что ранее, в ноябре 1917-го, были провозглашены Башкирская и Туркестанская автономии. Но, как выяснилось уже в ходе гражданской войны, альтернативы ленинской национальной политике, благодаря которой позже осуществился цивилизационный прорыв "окраинных" народов бывшей Российской империи, просто не существовало. Старорежимное мировоззрение белых, игнорировавших национальный вопрос, совершенно не отвечало запросам великой эпохи перемен.

"Лозунг Деникина "Россия будет великой, единой, неделимой" не оставлял никакой надежды инородцам, стремившимся к автономии и независимости", - писал французский историк и советолог Николя Верт в книге "История советского государства. 1900-1991" (перевод с французского языка, издательство "Прогресс-Академия", М., 1995, с.146).

- Каким было отношение лично Колчака и его правительства к национальному вопросу? Отличалось ли оно от позиции Деникина? Намерен ли был Колчак хоть в какой-то степени предоставить самостоятельность "окраинным" народам, в частности, казахам?

- Трудно сказать. Обратимся к фактам. После переворота, который произошел 18 ноября 1918 года в городе Омске, главный его бенефициар Колчак, наделивший себя всеми властными полномочиями, начинает принимать решения, в том числе и по делам национальностей, причем без учета мнений представителей этих народов и текущего момента. Доктор исторических наук Андрей Ганин в своей книге "Атаман А.И.Дутов" (ЗАО "Центрполиграф", М., 2006, с.285) пишет: "Противоречия резко усилились после обнародования 21 ноября приказа Колчака о ликвидации казахского и башкирского правительств и о роспуске Башкирского корпуса".

- Видело ли правительство Колчака в "Алаш-Орде" реального и потенциально сильного союзника, способного помочь ему в борьбе с большевиками? Участвовали ли воинские формирования "Алаша" в боях на стороне Белого движения?

- Здесь я бы хотел привести фрагмент из секретной записки генерала (атамана Оренбургского казачества) Александра Дутова на имя Виктора Пепеляева, министра внутренних дел в правительстве Колчака. Она датирована 29 мая 1919 года, и в ней сообщается следующее: "Все киргизские формирования воинских частей надо признать желательными только при условии формирования на русской территории в значительном удалении от степи, под руководством русских офицеров и при полном невмешательстве Алаш-Орды в жизнь полков. Бывшие до сего времени формирования этого условия не придерживались, и мне пришлось разоружить оба полка. Кроме грабежа своего населения и помощи враждующим родам, ничего эти полки не дали. Во всяком случае, нужно учесть, что мы ничем не ограждены от нанесения нам ударов со стороны инородцев, и могут возникнуть большие неприятности". (Из книги Андрея Ганина "Атаман А.И.Дутов", с. 354). Полагаю, что здесь содержится ответ на ваш вопрос.

- Как казахское население тех мест относилось к армии Колчака? Кого оно больше поддерживало – "белых", включая "Алаш-Орду", или большевиков? Или было политически пассивным?

- Думаю, что казахские аулы просто старались откочевывать, предвидя встречу с любыми вооруженными людьми.

- Когда "Алаш" порвал с Колчаком, и чем это было вызвано?

- Вы имеете в виду "порвал окончательно"? Это произошло сразу же после разгрома колчаковцев, окончания боевых действий в нашем регионе и соответственно возвращения большевиков. То есть, в конце 1919 года. Альтернативы признанию советской власти "всерьез и надолго" уже не было.

- История не знает сослагательного наклонения, но тем не менее… Допустим чисто теоретически, что Белое движение одержало бы победу, а Колчак как его лидер стал бы уже настоящим Верховным правителем. Какая судьба ждала бы в этом случае Российскую империю и казахский народ?

- Для начала нужно понять, какими интересами руководствовался сам Колчак. И здесь будет нелишним привести отрывок из воспоминаний бывшего министра-председателя Временного правительства Александра Керенского: "Переворот в Омске был совершен спустя неделю после окончательной капитуляции Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Османской империи, противостоявших Антанте в ходе первой мировой войны – прим. ред.), которые 11 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий. Эту неделю английское правительство могло бы использовать для того, чтобы удержать генерала Нокса от осуществления запланированного переворота и в конечном счете признать Директорию (Временное всероссийское правительство, образованное 23 сентября 1918 года и объединившее антибольшевистские силы – прим. ред.). Однако этого оно не сделало… Мое убеждение в том, что английское правительство могло бы предотвратить свержение Директории, было позднее подкреплено официальным свидетельством Уинстона Черчилля, военного министра в кабинете Ллойда Джорджа. Выступая 6 июня 1919 года в Палате общин, он заявил: "Колчака создали мы". … Цель была достигнута: места для России не нашлось ни в Совете "десяти", ни на самой мирной конференции (имеется в виду Парижская конференция, созванная по итогам первой мировой войны странами-победительницами – прим. ред.). И для этого приводилась подходящая мотивировка - в России не было правительства, получившего признание стран-победительниц". (Керенский А.Ф. "Россия на историческом повороте. Мемуары", перевод с английского языка, "Республика", М., 1993, с.357).

Поэтому здесь трудно предполагать, каким курсом следовал бы Колчак в случае своего прихода к власти – пробританским или еще каким. Но в любом случае участь казахского народа при адмирале была бы просто хуже, если не сказать больше, чем при Ленине. Впрочем, это все-таки вопрос из области допущений и упрощений…

- Болат Каришалович, как вы относитесь к некой героизации Колчака в современной России? Действительно ли это выдающаяся историческая фигура? Или речь идет о чем-то вроде очередного мифа?

- Если говорить в целом о героях гражданской войны со стороны белых, то, прежде всего, следует вспомнить Ледяной поход Добровольческой армии под командованием генерала от инфантерии Лавра Корнилова (после его гибели под Екатеринодаром в марте 1918 года на пост командующего заступил его заместитель генерал-лейтенант Деникин). Этот беспримерный подвиг небольшого (численностью около 4 тысяч человек) формирования, состоявшего из генералов, офицеров, казаков, юнкеров, сестер милосердия, студентов и даже гимназистов, всколыхнул всю Россию. Вот они-то и были настоящими героями белого движения. Да и в целом гражданская война, ее подлинный размах – это в основном юг России. Многие профессиональные военные, а также гражданские лица со всей страны хлынули в ряды Добровольческой армии.

Кстати, советские школьные учебники истории в разделе "гражданская война" почти все внимание уделяли боевым действиям на юге России, Северном Кавказе и Украине, а об остальных, например, армиях Юденича, Колчака, Дутова, Семенова и других, упоминали совсем немного. Если не сказать вскользь.

Героизация же Колчака, начало которой положил фильм "Адмирал", как мне кажется, напрямую связана с поисками национального героя. Само по себе это в общем-то хорошо. Однако прежде чем выдвигать какую-то фигуру на постамент истории, неплохо было бы для начала справиться у специалистов, историков, архивистов. Ведь ответ на вопрос "кто он, адмирал Колчак?" на самом деле до сих пор хранится в архивах. Как сообщила газета "Коммерсант" (№49 от 21 марта 2019 года), "ФСБ рассекретила дело Александра Колчака, но исследователи получить его не смогут".

Автор: Жандос Асылбеков

6.02.2020