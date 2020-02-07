Рекордную партию гашиша - 274 кг! задержали в Кыргызстане

16:13 08.02.2020

08 февраля 2020, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА



Сотрудники МВД и ГКНБ изъяли крупнейшую за последние несколько лет партию гашиша и метамфетамина. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Уточняется, что в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий пресечена деятельность международной наркогруппировки.



"Из незаконного оборота изъяты 274 килограмма гашиша и 3,5 килограмма метамфетамина. Задержаны организаторы наркоканала. Устанавливается причастность других лиц к международному каналу поставок наркотических средств", - добавили в СБНОН.