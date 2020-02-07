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|В Таиланде солдат убил 12 человек и около 20 взял в заложники в ТЦ
16:32 08.02.2020
Александр Саможнев
По меньшей мере, двенадцать человек стали жертвами стрельбы возле торгового центра в городе Накхонратчасима (Корат) на востоке Таиланда, сообщает газета The Mirror.
По последним данным, стрелок не задержан, он скрывается на четвертом этаже в здании торгового центра и держит там двадцать заложников. Армейское руководство сообщило, что до этого военный расстрелял командира и двоих сослуживцев. Затем на захваченной автомашине приехал в центр города.
Томич устроил стрельбу, чтобы напугать коммунальщиков
Периодически стрелок выкладывает в социальных сетях фото-и видезаписи расстрела толпы. На снимках солдат одет в военную форму и шлем. Он заявил, что "измотан" стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем. На съемке видно, как убийца открывает огонь по людям, после чего они в панике разбегаются. Таиландский спецназ готовится к штурму торгового центра.