 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Разбор полетов в Кордае поручили матерому трайбалисту вице-премьеру Сапарбаеву
16:38 08.02.2020

Аксакалы Кордайского района назвали причины беспорядков
Правительственная комиссия прибыла на место.

По поручению Президента Казахстана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым прибыла в Жамбылскую область, передает zakon.kz.
В селе Кордай вице-премьер посетил больницу, пообщался с жителями, пострадавшими в ходе групповой драки. В медучреждения госпитализированы 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. Пять пациентов переведены по линии санитарной авиации в Алматы и один пациент в больницу Тараза. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Всего за медицинскую помощь обратилось 127 человек, из них после осмотра 84 человека отпущены домой.
В ходе беседы с аксакалами района Бердибек Сапарбаев спросил об основных причинах произошедшего конфликта.

Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля, - обратился житель села Сортобе Арли Мусаров.

Вице-премьер подчеркнул, что для обеспечения стабильности в районе по поручению Главы государства специально прибыла Правительственная комиссия.

Мы просим вас как аксакалов, имеющих авторитет в обществе, разъяснить жителям, что мы приехали для объективного выяснения обстоятельств. Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе, - подчеркнул Сапарбаев.

В Кордайском районе Правительственная комиссия ознакомится в текущей ситуацией в населенных пунктах Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе, проведет ряд встреч с местными жителями, семьями погибших в ходе инцидента, навестит пострадавших, осмотрит жилые дома, социальные и коммерческие объекты.

Также на местах будут приняты оперативные меры по решению вопросов социально-экономического и гуманитарного характера. Совместно с акиматом области будет оказана помощь в организации похорон погибших, оценке ущерба и восстановлении пострадавшей собственности.

Источник - zakon.kz
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