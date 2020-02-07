УкрПрезидент Зеленский теряет сторонников и влияние, - А.Каневский

17:29 08.02.2020

Снижение доверия к украинскому президенту – предвестник грядущих политических бурь

Зеленский при выборе между "делать" и "не делать" всегда выберет последнее

Данные последних социологических опросов показали значительное снижение рейтингов Зеленского и его партии. Под силу ли новоявленным "слугам народа" удержать Украину от политического дробления?

Согласно исследованию, проведенному Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, по отношению к Зеленскому мнения опрошенных распределились следующим образом:

20,5% – не доверяют совсем;

18,8% – скорее не доверяют;

28,7% – скорее доверяют;

20,7% – полностью доверяют;

11,3% – затруднились с ответом.

У Зеленского по-прежнему положительный баланс доверия, но ему не доверяют 39,3% граждан, а доверяют всего на 10% больше (49,4%). И впервые рейтинг президента опустился ниже отметки 50%.

О падении можно говорить, отталкиваясь от результата, с которым Зеленский победил на выборах, – для расколотой страны результат был запредельным. Объединило избирателей в поддержку Зеленского неприятие прежних руководителей и сейчас людям тяжело расставаться с надеждами, которые кажутся последними.

Однако Зеленский, заняв место Порошенко, не делает ничего, что могло было бы вызвать одобрение людей. Продолжаются война в Донбассе и дискриминация русского языка, потихоньку вышли на свободу посаженные чиновные воры, а в плане исторических фальшивок нынешний президент превзошел предшественника. И уж точно никаких успехов в экономике.

По некоторым данным, результаты опросов вызвали нервозность в окружении президента. Сами результаты были значительно скорректированы, и было решено срочно сделать нечто "приятное народу". И сделали: внесли на голосование в Раду законопроект о сокращении количества нардепов с 450 до 300 человек с переходом к сугубо пропорциональной системе голосования. Посчитали, что это должно понравиться всем.



Однако голосование в Раде обнаружило проблему – постепенную утрату Зеленским контроля над собственной фракцией. За закон проголосовали только 197 "слуг" из 250. Добирать голоса до нужных 226 пришлось за счет "Оппозиционной платформы", хотя раньше Виктор Медведчук был для Зеленского persona non grata.

Рассмотрение поправок в конституцию проходило на фоне слухов о том, что они готовятся под предстоящие осенью досрочные парламентские выборы, задуманные у Зеленского для улучшения "качества" его фракции в Раде (полностью пропорциональная система дает для этого дополнительные возможности). Судя по последним опросам центра СОЦИС, при сокращении депутатов до 300 и голосовании исключительно по пропорциональной системе у Зеленского будет 175 мандатов при 151, необходимом для результативного голосования. Правда, для многих из нынешнего состава фракции "слуг" в Раде, набранных с бору по сосенке, это означает, что "карета вновь превратится в тыкву" и уже навсегда: не успев набрать политический вес и "отоварить" статус нардепа, они отправятся туда, откуда вышли.



Однако внеочередные выборы маловероятны. В разочаровании Зеленским "процесс пошел", и крайне сомнительно, что трюки с сокращением числа депутатов повернут его вспять. Людей волнуют более насущные вещи, а тут Зеленскому и К0 предъявить народу нечего.

Зеленский не из тех политиков, что способны на обострение. При выборе между "делать" и "не делать" он всегда выберет последнее. Резких шагов от него ждать не стоит. Времена комфортабельного "турбо-режима" в Раде прошли, теперь для принятия каждого важного решения голоса придется "искать". Возможный роспуск Рады станет при этом просто жупелом, с помощью которого будет поддерживаться определенный уровень дисциплины "слуг народа". Однако многие быстро поймут эфемерность угрозы роспуска парламента и будут смело вести свою игру в интересах того или иного олигархического клана. Процесс разбазаривания Украины пойдет дальше.

Новизна ситуации лишь в том, что нынешний президент, первый и единственный в истории Украины, располагающий абсолютным большинством в парламенте, в силу своего низкого политического веса будет играть куда меньшую роль, чем его предшественники. Роль "смотрящего" в зоне олигархических интересов ему не по плечу. И тогда внутренние конфликты неизбежно превратятся в игру без правил, у которой есть только одно завершение – острый, разрушительный внутриполитический кризис.

Возвращаясь к социологии, заметим, что если у Зеленского и "Слуги народа" рейтинги заметно упали, то у их оппонентов они не выросли, лишь показатели "Оппозиционной платформы" несколько подросли. "Старым" по-прежнему не верят, но "уходить некуда" – этим и объясняется сохранение достаточно высоких показателей поддержки Зеленского.



Куда повернет масса избирателей, когда она окончательно разочаруется в Зеленском? Кто заполнит вакуум? Ставить эти вопросы и искать ответы на них надо уже сейчас.

А пока ясно лишь, что, перепробовав все и не найдя на горизонте лидеров, способных вывести страну из кризиса, украинский избиратель начинает все более скептически относиться к самой идее украинской государственности.



Антон КАНЕВСКИЙ | 07.02.2020