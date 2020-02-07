Финской защитнице мигрантов и ЛГБТ Сане Оваска отрезал голову ее друг Хасан

18:09 08.02.2020

Защитнице мигрантов и ЛГБТ отрезал голову ее друг Хасан.



Болгарское информационное агентство "Блиц" со ссылкой на финские СМИ сообщило, что убита известная активистка, которая боролась за права мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества Сана Оваска.

Соседи погибшей в городе Хамеенлинна обнаружили целую лужу крови под ее дверью и сообщили об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов внутри квартиры обнаружили труп Сани Оваска с отрезанной головой.

Оваска была известна тем, что активно участвовала в различных мероприятиях в поддержку мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества, а также постоянно защищала их в социальных сетях. На своей странице в Facebook она написала, что белые мужчины - дерьмо. Вероятно, поэтому она и сожительствовала с мигрантом по имени Хасан, который прибыл в Финляндию в 2015 году и со дня на день должен быть получить право на убежище в этой стране.



Неделю назад толерантные молодые люди поссорились и расстались. После этого Хасан посетил Сани Оваска, отрезал ей голову, а после этого покончил жизнь самоубийством.



То, что мигранты из арабских стран в разы превосходят по убийствам на душу населения коренное население в Финляндии, - общеизвестный факт. Передовые позиции по изнасилованиям тоже у мигрантов. Финское интернет-издание Suomen Uutiset обратило внимание на эту статистику.



"Известно, что иностранцы в изобилии представлены в статистике изнасилований. Почти половина подозреваемых в изнасиловании - иностранные граждане. В основном иракцы и афганцы. Количество изнасилований, совершенных африканцами, в 12 раз выше, чем среди коренного населения, - говорится в тексте одного из материалов. - У тех, кто родился на Ближнем Востоке и в Северной Африке, - в 13 раз выше. Однако многие сексуальные преступления даже не доходят до полиции. Интеграция мигрантов не удалась".



Колонка Владимира Тулина