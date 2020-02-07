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Селом бить: с чем связан конфликт на юге Казахстана, - "Известия"
18:36 08.02.2020

В результате столкновения погибли восемь человек

Ксения Логинова

На юге Казахстана произошла массовая драка. Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения. В том числе и огнестрельные. Зачинщики конфликта стреляли в полицейских, а также кидали в них металлические предметы и камни. Власти уверяют, что причиной произошедшего стал бытовой конфликт. Однако учитывая, что в этом районе проживают дунгане, в соцсетях пишут, что конфликт межнациональный. Что стало причиной такой бойни и что ожидать дальше, разбирались "Известия".
Встретили с камнями и арматурой

Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт

7 февраля, на часах 14:10, сотрудники дорожной полиции в селе Сортобе, расположенном на юге Казахстана, останавливают машину марки Honda Odyssey. В ходе проверки выясняется, что водитель неоднократно "совершал административные правонарушения". Полицейские требуют, чтобы водитель проехал с ними в участок. Однако вместо этого он прыгает в машину, пытаясь скрыться. Полицейские бросаются в погоню.
Машина останавливается около одного из домов. Водитель скрылся там. Стражей порядка встречают его родственники. В их руках камни и металлические предметы. Полицейских сильно избили, повреждения получила и служебная машина.
"Составлен административный протокол по статьям 590 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" и 230 "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании"", - примерно так описывают в пресс-службе департамента полиции произошедшее в селе Сортобе. Двоих нападавших задержали, им грозит крупный штраф или три года колонии.

Фото: соцсети

Этот инцидент, скорее всего, не привлек бы к себе столь повышенного внимания, если бы спустя пару часов в находящемся в паре километров селе Масанчи не произошел еще один конфликт, вылившийся в настоящую бойню.

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Соцсети разжигают
Его причины пока выясняются. Выдвигаются разные версии произошедшего. По одной из них, драку спровоцировал конфликт, в результате которого пострадал 82-летний местный житель. В настоящее время он находится в больнице. Доподлинно известно одно: вечером в селе началась драка, в которой, по словам очевидцев, участвовали "агрессивно настроенные местные жители".
Таких масштабов конфликт достиг после того, как драку стали снимать на видео и выкладывать в мессенджеры и соцсети, - после этого из соседних населенных пунктов прибыли еще порядка 300 человек. По словам полицейских, "провокаторы конфликта через соцсети призывали граждан к противозаконным действиям".
В результате погибли восемь человек. "40 участников [массовой драки] получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое - огнестрельные ранения", - об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. Полицейские задержали 47 человек.

Стражи порядка долгое время не могли взять ситуацию под контроль. Участники конфликта стреляли в них, бросали в них камни и металлические предметы. В 5:30 в село вошли военные.
В ходе беспорядков повреждены и сожжены порядка 30 домов, свыше 20 машин и десятка магазинов.
Позже конфликт перекинулся на села Аухатты и Булан-Батыр. По периметру населенных пунктов выставили блок-посты.

Версии произошедшего

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Полицейские утверждают, что конфликт исчерпан. "Драка локализована, все под контролем, ищут зачинщиков и участников", - говорится в официальной заявлении местного департамента полиции.
Существуют разные версии произошедшего. Авторы telegram-каналов в соцсетях утверждают, что причиной стал межэтнический конфликт между казахстанской молодежью и дунганской.
Масанчи называют неофициальной столицей дунган Казахстана. Всего здесь проживают 13 тыс. жителей, из них 90% - представители дунганской диаспоры, по 5% - русские и казахи.
Дунгане переселились в этот район [Масанчи и Сортобе] в XIX веке из Китая из-за преследований со стороны Циньской династии.
Официальные власти заявляют, что причиной массовой драки в Жамбылской области на юге Казахстана стал бытовой конфликт. "Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость. Сейчас предприняты все меры для стабилизации положения", - сообщил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев.

Произошедшее прокомментировал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, это "конфликт между местными жителями, которым воспользовались провокаторы".

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Стражи порядка просят "не распространять недостоверную информацию и фейковые сообщения - за это предусмотрена уголовная ответственность". Однако местные жители уверены, что нынешний конфликт носит вовсе не бытовой, а межэтнический характер. В частности, такой точки зрения придерживается глава Ассоциации дунган Казахстана Хусей Дауров, дом которого находится в Сортобе. По его словам, ночью в Масанчи молодые люди подожгли десятки домов, была слышна стрельба, они избивали местных жителей, а полиция не могла взять ситуацию под контроль.

"Они тут машины жгут, Дом культуры, магазины, центр - все разбили. У нас тут 40 полицейских машин, приехали две большие грузовые машины с ОМОНом, перекрыты дороги, казахстанцы вооруженные ходят. Казахстанцы с дунгами сцепились, в Масанчи здесь все перегромили, два дома до сих пор горят, сирены воют, такой шум стоит. Местные жители боятся выйти на улицу. Въезды перекрыты. Все оцеплено", - рассказала "Известиям" одна из жительниц села Масанчи о том, что происходит днем 8 февраля.
Местные жители встретились с представителями местных властей. Они требуют, чтобы освободили задержанных участников беспорядков.

Тем временем в соцсетях звучат призывы "громить рынки", сообщается о том, что "дунгане бегут в Киргизию через границу", а также о том, что власти Казахстана "закрыли границу". Официально эта информация не подтверждается. В погранслужбе сообщили, что "пункты пропуска работают в штатном режиме, увеличения или уменьшения потока граждан не наблюдается". Также известно, что в регионе пока не стали вводить режим чрезвычайной ситуации.
По словам профессора Казахстанско-Немецкого университета Рустама Бурнашева, в этом районе народы проживали довольно мирно, ранее не было никаких серьезных столкновений.

"Этот конфликт не имеет какой-либо исторической глубины, также нельзя сказать, что он системный. С моей точки зрения, он довольно локальный и не должен предполагать каких-то глобальных изменений для страны. При этом конфликты всегда говорят о том, что накопились какие-то вопросы, которые надо решать", - рассказал эксперт "Известиям".

Источник - известия
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