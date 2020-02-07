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Казахстан. Беспорядки в Кордайском районе. Что же произошло?Казахстан. Беспорядки в Кордайском районе. Что же произошло?
19:02 08.02.2020

Происшествия и расследования

По меньшей мере 8 человек погибли в результате массовых беспорядков на межэтнической почве, произошедших в Казахстане близ границы с Кыргызстаном...

По меньшей мере 8 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате массовых беспорядков, произошедших в Кордайском районе Казахстана вечером 7 февраля.

Конфликт произошел между местными жителями, двумя этническими группами – казахами и дунганами.

Охваченные беспорядками села расположены в непосредственной близости границы с Кыргызстаном. С кыргызским городом Токмок их разделяет река Чу.

Что же произошло?

Официальная версия – драка местных жителей, бытовой конфликт.

"В Кордайском районе произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности", - написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев через несколько часов после начала конфликта.

Такой же версии держатся правоохранительные органы.

В реальности этот бытовой конфликт перерос в локальный конфликт на межнациональной почве, сотни семей вынуждены были бежать в соседний Кыргызстан.

Достоверных сведений о причинах пока нет, но в соцсетях распространяется следующая версия. Из-за конфликта на дороге в село Сортобе, населенное преимущественно дунганами, разбираться приехала дорожная полиция. Завязалась потасовка, полицейских избили.

Осторожно, ненормативная лексика:

Это сняли на камеры телефонов, запись разошлась по мессенджерам и соцсетям. Среди казахской части населения начали звучать призывы собираться. В соседнем селе Масанчи собрались десятки мужчин, завязалась драка, а уже вечером начались погромы. Такая же картина наблюдалась в селах Аукатты и Булар-Батыр.

В Масанчи практически 90% населения составляют дунгане, погромы коснулись собственности – поджигались дома, кафе и магазины, били окна домов, громили автомашины. Судя по многочисленным видео, которые распространялись в первые часы конфликта, выстрелы из огнестрельного оружия звучали с обеих сторон.

"В ходе массовых беспорядков несколько десятков человек получили огнестрельные ранения и телесные повреждения. 8 человек от полученных травм, к сожалению, скончались", - сообщил на следующий день министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль только под утро субботы.

Власти обвинили в случившемся провокаторов, которые перевели бытовую конфликт в межнациональный.

Кыргызстан принял беженцев

Сразу же после начала конфликта пограничники Кыргызстана усилили охрану границы и перешли на усиленный вариант несения службы.

Села Аукатты, Булар-Батыр, Сортобе и Масанчи расположены вдоль границы с Кыргызстаном. Сортобе граничит с городом Токмок, остальные села в радиусе 7-8 километров. Эти села и Токмок разделяет река Чу и два пограничных КПП "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмок-автодорожный".

В нижней зоне граничащих с Казахстаном Чуйского и Иссык-Атинского районов дунгане проживают компактно. И у них тесные связи с дунганами по ту сторону границы.

Через некоторое время на КПП стали прибывать сельчане, решившие временно покинуть охваченные конфликтом места, большинство из них – женщины и дети.

Дунганская диаспора обратилась к кыргызстанцам с просьбой о помощи тем, кто переходит границу.

Кыргызстан не стал закрывать границу и граждане соседнего государства продолжают переходить КПП. Здесь же добровольцы оказывают помощь – всем раздают воду и продукты питания.

Минздрав Кыргызстана утром 8 февраля сообщил, что в больницы Токмока обратились 18 человек, которые пострадали во время беспорядков, в их числе 17 граждан Казахстана и 1 кыргызстанец. О характере ранений не сообщалось…

Почему это произошло

Причины того, что бытовой конфликт внезапно перерос в масштабные беспорядки на межнациональной почве, одинаковы как для Казахстана, так и для Кыргызстана. Здесь и вопросы распределения земель, воды, демография, расслоение общества на более богатых и бедных, маргинализация. Не обходится и без коррупции среди местных властей. Население растет, земли не хватает.

Дунгане занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, часть плодородных земель в этих районах принадлежат им. Для работы на полях нужны много рук, и дунгане нанимают работников из числа казахов и кыргызов.

К этому в последние годы добавилась еще и контрабанда. Если у местного населения раньше превалировала торговля ширпотребом, то сейчас основную долю составляет контрабанда бензина и солярки. И тут пригодились связи по обе стороны границы.

Дунгане преуспевают в торговле, сельском хозяйстве, некоторые - в контрабанде. Кому-то это не нравится и они используют любой повод для усиления волны недовольства. Недовольство копится годами и в один день выливается в конфликт.

На территории Кыргызстана такие стычки случаются. Одним из последних нашумевших случаев – события в селе Искра несколько лет назад. Бытовая ссора подростков, обе стороны позвали своих старших, те – остальных, что едва не переросла в массовые беспорядки. Жертв нет.

Но в том случае последствия удалось вовремя затушить, а причины остались…

Источник - АКИpress
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