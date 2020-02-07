Трамп и Нетаньяху: сделка глобальных мошенников, - С.Кожемякин

19:05 08.02.2020 Трамп и Нетаньяху: сделка глобальных мошенников



Обнародованный "мирный план" оказался беззастенчивым сговором реакционных кругов США и Израиля. Палестинский и еврейский народы, чьими интересами они прикрывают свои авантюры, искусственно стравливаются, а конфликт входит в новую фазу обострения.



Кривое зеркало



Исследуя природу капитализма, Карл Маркс писал, что товарно-денежные отношения выступают не только всеобщей формой хозяйственной деятельности, но и подчиняют себе все стороны общественного бытия. Деньги становятся абсолютным мерилом. Через их призму преломляются чувства и ценности, они представляют собой "мир навыворот, смешение и подмену всех природных и человеческих качеств". Для иллюстрации этого Маркс цитирует пьесу Шекспира "Тимон Афинский":



Тут золота довольно для того,

Чтоб сделать все чернейшее - белейшим,

Все гнусное - прекрасным, всякий грех -

Правдивостью, все низкое - высоким…



Кроме того, этот "плут сверкающий" благословляет проклятое и окружает почетом разбойников, "сажая их высоко, на скамьи сенаторов".



Кривое зеркало капитала хорошо видно в международных отношениях. Под громкие разговоры о мире и демократии правящие классы сеют раздор между народами и религиями. А сами, раздув вражду, подсчитывают барыши. Классическим примером лицемерия является "мирный план" Дональда Трампа, или, как его еще называют, "сделка века". Он был обнародован 28 января в Белом доме на брифинге президента США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Ни один представитель Палестинской национальной администрации в Вашингтоне не присутствовал. Уже сам по себе этот факт говорит о многом.



Впрочем, ожидать чего-то другого было наивно. Трамп даже не пытался предстать в роли объективного арбитра и сразу принял сторону одного из участников конфликта. Этим участником был даже не Израиль как таковой, поскольку там есть разные взгляды на проблему, а крайне правый лагерь во главе с Нетаньяху.



По отношению к Палестинской автономии израильское правительство занимает агрессивно-дискриминационную позицию. Активизировав расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, оно только за прошлый год выдало разрешения на строительство 8,3 тыс. единиц жилья - в полтора раза больше, чем годом ранее. В январе к ним добавились еще 2 тыс. Еврейское население Западного берега превысило 400 тыс. человек, а с учетом Восточного Иерусалима достигло 700 тыс. Это полностью противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, согласно которым поселенческая практика на оккупированных территориях "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".



Палестинцам на их собственных землях отведена роль людей второго сорта. Особенно это касается "зоны C". Занимая 60 процентов Западного берега, она находится под полным гражданским и военным контролем Израиля. Коренное арабское население отсюда изгоняется. За 2016-2018 годы было издано 2147 распоряжений о сносе домов палестинцев, а из 1485 заявок на строительство одобрена 21. И это при том, что в "зоне С" сосредоточены основные водные и сельскохозяйственные ресурсы Палестины. Без них она лишена продовольственной безопасности и зависит от импорта продуктов первой необходимости.



Против автономии ведется политика террора. Свыше 300 жителей сектора Газа погибли и 9 тыс. получили огнестрельные ранения во время "Великого марша возвращения". Так называется мирная акция, начавшаяся весной 2018 года. В ходе нее жители протестуют против блокады анклава и оккупации остальных палестинских земель. "Стрелять, чтобы убивать" - такое пожелание израильским солдатам дал министр обороны Нафтали Беннет.



Заговор века



В этих условиях кабинет Нетаньяху взял курс на аннексию почти всей "зоны С". "Распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину призвано обеспечить безопасность Израиля", - заявил премьер. Он добавил, что не допустит упразднения ни одного незаконного еврейского поселения, так как "это наша земля".



Администрация Трампа оказала Нетаньяху не только дипломатическую поддержку - она фактически легализовала экспансию. Сначала США признали Иерусалим "единой и неделимой" столицей Израиля и перенесли туда свое посольство. Затем Вашингтон поддержал суверенитет Тель-Авива над захваченными у Сирии Голанскими высотами. Наконец, в конце прошлого года госсекретарь США Майк Помпео признал законность поселений, дав "зеленый свет" планам аннексии. На это же указывали неоднократные утечки "мирного плана". Напомним, главными авторами документа стали зять Трампа и его старший советник Джаред Кушнер, посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.



Эти шаги окончательно подорвали процесс урегулирования. Как заявили в Палестинской администрации, Нетаньяху в союзе с Белым домом уничтожил все перспективы по возобновлению переговоров.



Опубликование "сделки века", таким образом, не стало сенсацией, хотя некоторые ее положения по своей несправедливости превосходят все утечки. Юрисдикция Израиля распространяется на большую часть "зоны С" и весь Иерусалим. Так называемое Государство Палестина будет представлять собой группу анклавов, разделенных еврейскими поселенческими блоками. Слова Трампа о палестинской столице в Восточном Иерусалиме - не более чем популистская пустышка. Их опровергло его собственное уточнение, что административный центр будет находиться за пределами разделительной стены, выстроенной Израилем вокруг Иерусалима.



Все палестинские земли должны быть демилитаризованы и лишены собственных силовых структур. Контроль над воздушным пространством и границей остается за Израилем. Ставится крест на возвращении почти 3 млн беженцев. Одну из самых важных в палестино-израильском конфликте проблем предложено решать странам, принявшим вынужденных переселенцев. Это прежде всего Иордания, Ливан и Сирия.



Нетаньяху не скрывал удовлетворения. "Сегодня в Белом доме у нас есть лучший друг, - обратился он к Трампу. - Вы, господин президент, признаете, что у Израиля должен быть суверенитет над Иорданской долиной и другими стратегическими зонами".



Чтобы подсластить пилюлю, Палестине обещают инвестиции в размере 50 млрд долл. Деньги якобы пойдут на такие грандиозные проекты, как подземный тоннель между Западным берегом и сектором Газа и комплекс высокотехнологичных производств в пустыне Негев. Но кто, когда и в каком объеме выделит средства, неизвестно. Согласно плану, их источником станут арабские страны, хотя ни одна из них не дала даже предварительного согласия.



Но и эти призрачные подачки Палестина получит, только если согласится на остальные условия и официально признает Израиль. В случае отказа Тель-Авив грозит односторонней аннексией. Ее ярым поборником является Нафтали Беннет, 30 января объявивший о создании спецкомиссии в составе представителей правительства, армии и спецслужб.



В Палестине восприняли проект как издевательство. "Наши права не продаются и не являются предметом торга. Ваша сделка - заговор, и он не сработает. Палестина не станет на колени", - заявил глава Палестинской администрации Махмуд Аббас. Сразу после выступления Трампа он и руководитель движения ХАМАС Исмаил Хания провели первые за много лет переговоры. Главы прежде враждовавших фракций договорились объединить усилия для противодействия американо-израильскому плану.



1 февраля Аббас объявил о прекращении любых отношений с США и Израилем.



Услуга за услугу



"Сделка века" не решает ни одной из копившихся десятилетиями проблем. Цель у нее другая - укрепить позиции реакционного крыла во главе с Нетаньяху. Как подметило одно израильское издание, премьеру и его партии "Ликуд" не грозит исчезновение, пока значительная часть граждан придерживается правых взглядов. Будучи искушенным политическим игроком, Нетаньяху не надеется на изменчивые общественные настроения, а конструирует их сам. Рецепт таков: с помощью вспышки насилия спровоцировать антипалестинскую истерию и выступить в роли бескомпромиссного защитника страны.



Выборам и другим важным событиям, требующим высокого рейтинга, традиционно предшествует обострение обстановки. Например, перед выборами 2013 года Израиль провел в секторе Газа операцию "Облачный столп". Ее жертвами стали свыше 100 человек, включая 24 ребенка.



Но постепенно топорные методы стали давать сбои. По итогам выборов в апреле прошлого года "Ликуд" не смог сформировать коалицию парламентского большинства и создать правительство. Внеочередные выборы в сентябре стали для Нетаньяху еще менее удачными. Теперь жителям предстоит прийти на участки 2 марта.



Другим ударом по репутации премьера стали уголовные дела. Его обвиняют в получении взяток от крупных бизнесменов и медиа-корпораций в обмен на создание для них благоприятных условий.



Усилия Нетаньяху сосредоточились на двух направлениях, которые политик для пущего эффекта постарался переплести. Во-первых, он решил предстать в образе "собирателя земель", попутно использовав неизбежную эскалацию для повышения рейтинга. Объявление "сделки" произошло в тот самый день, когда парламент должен был проголосовать за создание специальной комиссии. В ее задачи входило предоставление премьеру судебного иммунитета.



Задача облегчалась тем, что Нетаньяху нуждается в услугах Трампа не меньше, чем Трамп - в содействии Нетаньяху. Перед президентскими выборами президенту США как воздух нужно благоволение еврейского лобби и еврейской общины. Кроме того, на Израиль ориентируются многочисленные секты "евангельских христиан", объединяющих почти четверть населения США. В общем, как метко выразился руководитель левой израильской коалиции ХАДАШ Айман Уда, "истинная сделка века - это попытка обвиняемого в коррупции премьера и находящегося в процессе импичмента президента спасти друг друга с помощью опасных авантюр".



Во-вторых, Нетаньяху пытается расколоть оппозицию. Первое место по итогам сентябрьских выборов занял альянс "Кахоль Лаван" во главе с бывшим начальником генштаба Бени Ганцем. И хотя ему тоже не удалось собрать коалицию большинства, это может получиться в случае поддержки со стороны "Объединенного списка". Блок в составе арабских и левых партий (в том числе коммунистов) получил 13 мест и теперь претендует на увеличение мандатов. По словам Уды, альянс поддержит Ганца, если тот возьмет на себя смелость стать новым Ицхаком Рабином. Напомним, при этом премьер-министре произошел запуск мирного процесса и была создана Палестинская национальная администрация.



Напуганный объединением оппозиции, Нетаньяху атаковал ее далеко за рамками политкорректности. "Арабы хотят уничтожить всех нас, - беснуется он. - Такое правительство угрожает существованию Израиля, его создание будут праздновать в Тегеране, Газе и Рамалле (административный центр Палестинской автономии), как празднуют каждый теракт".



Продавливание "сделки" привело к тому, что все политические силы вынуждены были высказать свое отношение. И если "Объединенный список" сразу отверг план, то "Кахоль Лаван", боясь потерять националистически настроенных избирателей, фактически его поддержал. Искусство Нетаньяху как мастера интриги проявилось и в том, что Ганц был приглашен в США на церемонию презентации.



Схожий сценарий использован в истории с Хебой Язбак. Депутат парламента от "Объединенного списка" заявила, что "международное право позволяет находящимся под оккупацией народам бороться за свое освобождение". И хотя Язбак уточнила, что выступает против насилия, правые партии обвинили ее в поддержке терроризма и потребовали от Центризбиркома снять ее с предвыборной гонки. Представители альянса "Кахоль Лаван" (израильский ЦИК формируется парламентскими фракциями) поддержали иски, и 29 января депутат была дисквалифицирована. "Партия Ганца повернула в крайне-правый лагерь", - прокомментировал ситуацию ее коллега коммунист Офер Кассиф.



Так что поводов для радостной эйфории Нетаньяху хватает. В день объявления "сделки" он театральным жестом отказался от неприкосновенности. Обвинения тут же были переданы в суд, но премьер явно рассчитывает на его благосклонность. За спасение полномочий Нетаньяху народами Израиля и Палестины может быть заплачена страшная цена. Впрочем, останавливало ли это когда-нибудь капитал и его прислужников?



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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