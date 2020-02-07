Тайский спецназ не может найти расстрелявшего 20 человек в ТЦ капрала Тхомму

23:17 08.02.2020

Спецназ не нашел расстрелявшего 20 человек в ТЦ в Таиланде



Сотрудники правоохранительных органов не нашли капрала Чакрахана Тхомму после исследования всех четырех этажей в ТЦ, где ранее злоумышленник взял заложников, сообщает газета Khaosod.

Силовики продолжать выводить людей из здания. Предполагается, что стрелок может скрываться в подвале здания.

Всего жертвами стрельбы стали 20 человек, свыше 30 человек ранены.