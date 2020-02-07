Самоценный регион. США поборются за Центральную Азию с Россией и Китаем, - "Къ"

00:44 09.02.2020

Госдепартамент США в среду представил новую американскую стратегию по Центральной Азии. Из документа и устных пояснений американских дипломатов следует, что Вашингтон готов соперничать за влияние на этот регион с Москвой и Пекином. США хотели бы, чтобы государства Центральной Азии выступали единым блоком и укрепляли связи не с Россией и Китаем, а с Афганистаном и Пакистаном. Впрочем, сама стратегия мало что говорит о конкретных планах Вашингтона на этот регион. Москву куда больше беспокоят практические шаги США.



Директор отдела Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Лайза Кертис сказала, что над новой стратегией работали год. Она рассчитана на пять лет (2020–2025) и призвана заменить аналогичный документ 2015 года, составленный еще при администрации Барака Обамы. Революционных изменений в подходах нет, но есть важные нюансы: так, в новой стратегии подчеркивается, что Центральная Азия теперь рассматривается американскими властями как геостратегически важный регион вне зависимости от присутствия США в Афганистане. Ранее пять центральноазиатских государств становились более или, наоборот, менее интересными для Вашингтона в зависимости от объемов транзита контингентов и грузов в Афганистан и наличия или отсутствия проблем на других транзитных маршрутах в эту страну (например, через Пакистан). Отныне США считают Центральную Азию самоценным регионом.



При этом Лайза Кертис открыто сказала, что США готовы соперничать за него с Россией и Китаем, но силы свои оценивают трезво. "У России всегда было колоссальное влияние на этот регион, и мы не ожидаем, что это изменится, и не пытаемся с этим сравниться,- заявила она.- Но мы хотим быть представленными в этом регионе, предоставить альтернативы его странам. Мы хотим продолжать защищать, настолько, насколько мы можем, способность этих стран оставаться суверенными и независимыми".



Кто именно угрожает суверенитету и независимости государств Центральной Азии, в письменной части стратегии не указано и не говорилось в устных пояснениях, но контекст не оставляет сомнений: это Россия, Китай и в некоторой степени Иран.



США же, как подчеркивается в документе, с момента образования новых государств в начале 1990-х "неустанно поддерживали безопасность, развитие и процветание каждой из пяти стран региона" и теперь готовы приложить все усилия, "чтобы Центральная Азия свободно следовала своим политическим, экономическим и военным интересам с разными партнерами и на своих собственных условиях". "Стабильность и безопасность в Центральной Азии напрямую влияет на успешность усилий США по борьбе с терроризмом, поддержке мира в регионе, обеспечении энергетической безопасности и экономического процветания в регионе и за его пределами",- сказано в стратегии.

В документе утверждается, что США уже вложили в регион много денег: $9 млрд прямой помощи на государственном уровне, $31 млрд частных инвестиций и более $50 млрд в виде кредитов и технической помощи от международных структур с участием США (Всемирного банка, Международного валютного фонда и ряда других организаций). Отдельно отмечается, что США вложили более $90 млн в укрепление границ центральноазиатских государств, провели 200 военных учений и повысили квалификацию более 2,6 тыс. пограничников. А 40 тыс. школьников, студентов, специалистов и госслужащих из стран региона прошли стажировку или обучение в США.

В целом новая стратегия скорее похожа на рекламный проспект того, что американцы уже делают в регионе, и содержит крайне мало информации о том, что они намереваются делать там в будущем.



Направление мысли, впрочем, понятно: США хотели бы ослабить связи центральноазиатских государств с Россией и Китаем и сформировать из них единый блок, экономически и энергетически ориентированный на юг - интеграцию с Афганистаном и Пакистаном. В стратегии подчеркивается важность реализации таких проектов, как CASA-1000 (в рамках которого излишки электроэнергии из Киргизии и Таджикистана должны поставляться в Афганистан и Пакистан) и "Лазуритовый коридор" (который призван увеличить объем торговли между Центральной Азией, Кавказом и Европой).



Источники "Ъ" в госструктурах РФ, ознакомившиеся с документом, говорят, что ожидали большего, поскольку власти США свою эту стратегию анонсировали еще несколько месяцев назад, пообещав нечто прорывное. Один из собеседников "Ъ" предположил, что это лишь декларативная открытая часть, а есть секретная основная (в стратегии об этом не сказано). Другой сказал, что "этот документ ни о чем".



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При этом российские власти всерьез озабочены практическими шагами и планами США в регионе, особенно в сфере безопасности. На днях стало известно, что в казахском Усть-Каменогорске при участии Министерства обороны США будет создан антикризисный учебный центр, где будут обучать специалистов по защите ядерных объектов. Кроме того, как уже сообщал "Ъ", США обсуждают с государствами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном и Узбекистаном, возможность транзитных перелетов через их воздушное пространство американской боевой, разведывательной и иной военной авиации, направляющейся в Афганистан и из него (см. "Ъ" от 3 февраля). В Москве полагают, что американцы при помощи подобных проектов и договоренностей хотят закрепиться в регионе, с тем чтобы использовать его для сдерживания России и Китая. Новым соперникам в Центральной Азии Россия не рада.

Елена Черненко

7.02.2020