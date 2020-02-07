 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.02.2020
01:11  "Маска" или "бетперде"? Русизмы в казахском языке, - Н.Даутбек-кызы
00:50  Рахмон радикально (на 90%) перетряхнул судебный корпус Таджикистана
00:47  На юге Казахстана произошло массовое побоище со стрельбой, - "МК"
00:44  Самоценный регион. США поборются за Центральную Азию с Россией и Китаем, - "Къ"
Суббота, 08.02.2020
23:20  Все 8 погибших в Курдае - дунгане
23:17  Тайский спецназ не может найти расстрелявшего 20 человек в ТЦ капрала Тхомму
19:45  Толпы дунган и уйгуров штурмуют кыргызскую границу, уходя из Казахстана

19:10  Ошибки Назарбаева привели к массовым беспорядкам в Казахстане, - "Взгляд"
19:09  Достоевский о капитализме вообще и российском в особенности, - В.Катасонов
19:05  Трамп и Нетаньяху: сделка глобальных мошенников, - С.Кожемякин
19:02  Казахстан. Беспорядки в Кордайском районе. Что же произошло?
18:36  Селом бить: с чем связан конфликт на юге Казахстана, - "Известия"
18:27  УкрБандеровцы захватили прах советского разведчика Николая Кузнецова (ими же и убитого в 1944-м)
18:09  Финской защитнице мигрантов и ЛГБТ Сане Оваска отрезал голову ее друг Хасан
17:29  УкрПрезидент Зеленский теряет сторонников и влияние, - А.Каневский
16:38  Разбор полетов в Кордае поручили матерому трайбалисту вице-премьеру Сапарбаеву
16:32  В Таиланде солдат убил 12 человек и около 20 взял в заложники в ТЦ
16:13  Рекордную партию гашиша - 274 кг! задержали в Кыргызстане
16:01  Колчак, "Алаш-Орда" и национальный вопрос: как это было…, - Ж.Асылбеков
15:58  Как царица Томирис вогнала депутатов Казмажилиса в патриотический раж…
15:10  Афганская судьба подполковника Зайца: предатель или нет..?
13:25  Курдай на оба ваших Дома. Что происходит в ЦентрАзии. Ч. 1, - В.Хлюпин
09:50  Что происходит в Курдае. Токаев поигрался в нацпата и получил...
09:41  Муфтият Кыргызстана признал алкоголем национальный напиток бозо. Кумыс под запрет не попал
09:18  8 человек погибли в дунгано-казахском побоище в Масанчи
09:09  В Бишкеке идет очередное сборище разбойных ротозеев - "Народный Курултай"
00:39  Происхождение термина "сарт" в тюркских и монгольском языках
00:36  Газовые войны-2020: США сделали все, чтобы выкинуть "Газпром" из Европы
Пятница, 07.02.2020
22:53  Аркадаг назначил сына Сердара министром промышленности Туркменистана
20:58  КазЮГ. Массовое межнацпобоище (казахи-дунгане) в Масанчи
19:00  В вертолето-катастрофе погиб один самых богатых депутатов РосГосДумы А.Хайруллин
16:08  Донецкую Народную Республику возглавит россиянин экс вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков
15:56  Турецкие фантомасы захватили сирийский аэропорт Тафтаназ
15:13  Бюджет-2020. На что тратятся миллионы, скрытые в госбюджете Таджикистана? - В.Касымбекова
15:10  Врач-первооткрыватель коронавируса Ли Вэньлян умер от коронавируса
15:06  Американский гамбит: демократы начинают и проигрывают, - А.Халдей
15:02  Золотой ход конем: Россия должна сказать нет "хозяевам денег", - В.Катасонов
15:00  Материализация распада Украины, - А.Запольскис
14:56  "Сделка века" Трамп-Евреям умирает, не начав жить, но оставляет зубы дракона, - Д.Седов
13:45  Коронавирус и Китай – стресс-тест для государства и общества, - В.Пироженко
13:44  Эпидемия коронавируса перерастает в инфодемию, - Д.Седов
13:25  Ученые "расшифровали" раковые клетки и обещают революцию в лечении, - ВВС
12:09  У нефти глаза велики. ОПЕК пытается лечить рынок от китайской паники, - В.Ядуха
12:07  Помпео отшептал. Мирзиеев отменил визит в Москву из-за сомнений по ЕАЭС
11:50  МинТаджтруда: Зарплата в Таджикистане выросла на 9%, задолженности по ней – на 92% (no commеnt)
11:44  "Меценатом года" в России стал узб-казахский олигарх Патох Шодиев. Спонсировал гастроли Кабуки (кому оно надо?)
11:30  Готовность к худшему. Взгляд на вирус изнутри Китая, - А.Габуев
11:25  Многопаспортийная система. Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного
10:47  Пловом клянись... Мирзиеев приказал срочно найти "патриотичных кандидатов" для учебы за границей
10:39  Преклонение перед США сопутствует нищете и насилию, - Д.Бавырин
10:37  АмерСенаторы сами поднимают вопрос о возвращении Аляски в "родную гавань", - П.Акопов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Самоценный регион. США поборются за Центральную Азию с Россией и Китаем, - "Къ"
00:44 09.02.2020

Госдепартамент США в среду представил новую американскую стратегию по Центральной Азии. Из документа и устных пояснений американских дипломатов следует, что Вашингтон готов соперничать за влияние на этот регион с Москвой и Пекином. США хотели бы, чтобы государства Центральной Азии выступали единым блоком и укрепляли связи не с Россией и Китаем, а с Афганистаном и Пакистаном. Впрочем, сама стратегия мало что говорит о конкретных планах Вашингтона на этот регион. Москву куда больше беспокоят практические шаги США.

Директор отдела Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Лайза Кертис сказала, что над новой стратегией работали год. Она рассчитана на пять лет (2020–2025) и призвана заменить аналогичный документ 2015 года, составленный еще при администрации Барака Обамы. Революционных изменений в подходах нет, но есть важные нюансы: так, в новой стратегии подчеркивается, что Центральная Азия теперь рассматривается американскими властями как геостратегически важный регион вне зависимости от присутствия США в Афганистане. Ранее пять центральноазиатских государств становились более или, наоборот, менее интересными для Вашингтона в зависимости от объемов транзита контингентов и грузов в Афганистан и наличия или отсутствия проблем на других транзитных маршрутах в эту страну (например, через Пакистан). Отныне США считают Центральную Азию самоценным регионом.

При этом Лайза Кертис открыто сказала, что США готовы соперничать за него с Россией и Китаем, но силы свои оценивают трезво. "У России всегда было колоссальное влияние на этот регион, и мы не ожидаем, что это изменится, и не пытаемся с этим сравниться,- заявила она.- Но мы хотим быть представленными в этом регионе, предоставить альтернативы его странам. Мы хотим продолжать защищать, настолько, насколько мы можем, способность этих стран оставаться суверенными и независимыми".

Кто именно угрожает суверенитету и независимости государств Центральной Азии, в письменной части стратегии не указано и не говорилось в устных пояснениях, но контекст не оставляет сомнений: это Россия, Китай и в некоторой степени Иран.

США же, как подчеркивается в документе, с момента образования новых государств в начале 1990-х "неустанно поддерживали безопасность, развитие и процветание каждой из пяти стран региона" и теперь готовы приложить все усилия, "чтобы Центральная Азия свободно следовала своим политическим, экономическим и военным интересам с разными партнерами и на своих собственных условиях". "Стабильность и безопасность в Центральной Азии напрямую влияет на успешность усилий США по борьбе с терроризмом, поддержке мира в регионе, обеспечении энергетической безопасности и экономического процветания в регионе и за его пределами",- сказано в стратегии.
В документе утверждается, что США уже вложили в регион много денег: $9 млрд прямой помощи на государственном уровне, $31 млрд частных инвестиций и более $50 млрд в виде кредитов и технической помощи от международных структур с участием США (Всемирного банка, Международного валютного фонда и ряда других организаций). Отдельно отмечается, что США вложили более $90 млн в укрепление границ центральноазиатских государств, провели 200 военных учений и повысили квалификацию более 2,6 тыс. пограничников. А 40 тыс. школьников, студентов, специалистов и госслужащих из стран региона прошли стажировку или обучение в США.
В целом новая стратегия скорее похожа на рекламный проспект того, что американцы уже делают в регионе, и содержит крайне мало информации о том, что они намереваются делать там в будущем.

Направление мысли, впрочем, понятно: США хотели бы ослабить связи центральноазиатских государств с Россией и Китаем и сформировать из них единый блок, экономически и энергетически ориентированный на юг - интеграцию с Афганистаном и Пакистаном. В стратегии подчеркивается важность реализации таких проектов, как CASA-1000 (в рамках которого излишки электроэнергии из Киргизии и Таджикистана должны поставляться в Афганистан и Пакистан) и "Лазуритовый коридор" (который призван увеличить объем торговли между Центральной Азией, Кавказом и Европой).

Источники "Ъ" в госструктурах РФ, ознакомившиеся с документом, говорят, что ожидали большего, поскольку власти США свою эту стратегию анонсировали еще несколько месяцев назад, пообещав нечто прорывное. Один из собеседников "Ъ" предположил, что это лишь декларативная открытая часть, а есть секретная основная (в стратегии об этом не сказано). Другой сказал, что "этот документ ни о чем".

Как госсекретарь Помпео заявил о претензиях США на постсоветское пространство
При этом российские власти всерьез озабочены практическими шагами и планами США в регионе, особенно в сфере безопасности. На днях стало известно, что в казахском Усть-Каменогорске при участии Министерства обороны США будет создан антикризисный учебный центр, где будут обучать специалистов по защите ядерных объектов. Кроме того, как уже сообщал "Ъ", США обсуждают с государствами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном и Узбекистаном, возможность транзитных перелетов через их воздушное пространство американской боевой, разведывательной и иной военной авиации, направляющейся в Афганистан и из него (см. "Ъ" от 3 февраля). В Москве полагают, что американцы при помощи подобных проектов и договоренностей хотят закрепиться в регионе, с тем чтобы использовать его для сдерживания России и Китая. Новым соперникам в Центральной Азии Россия не рада.
Елена Черненко
7.02.2020

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581198240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Правительству необходимо поставить во главу угла своей работы вопросы модернизации инфраструктуры
- Нурлан Нигматулин принял посла Греции в Казахстане Адам-Георгиоса Адамидиса
- Кадровые перестановки
- Законодательные поправки по противодействию коррупции презентованы в Мажилисе
- О реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на защиту прав потребителей
- В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы
- В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы по разработке подходов по переходу к концепции "Слышащего государства"
- Контрабандные товары на 1 млрд 700 млн тенге конфискованы в доход государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  