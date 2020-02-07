На юге Казахстана произошло массовое побоище со стрельбой, - "МК"

00:47 09.02.2020

На юге Казахстана в селах Сортобе и Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошли массовые беспорядки. После того, как полиция попыталась остановить автомобиль там начались нападения на полицейских. В массовых драках погибли 8 человек. Дело дошло до президента страны.



В селах Сортобе и Масанчи Кордайского района Жамбылской области РК произошли нападение на полицейских и массовая драка, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным областного департамента полиции, днем 7 февраля правоохранители остановили в Сортобе автомобиль Honda Odyssey. Когда при проверке полицейские выявили административные нарушения, водитель дал по газам. Обнаружили нарушителя у его дома. Однако пройти полицейским не дали родственники водителя, которые оказали стражам порядка сопротивление. Полицейских избили, а их служебный автомобиль закидали камнями. Позже двух участников нападения на полицейских задержали.



Через некоторое время началась массовая драка между местными жителями в соседнем селе Масанчи. Туда были направлены усиленными силы полиции. Правоохранители смогли локализовать конфликт Сейчас устанавливаются зачинщики и участники.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил на брифинге, что в ходе массовых беспорядков восемь человек погибли, 40 участников драки получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. По сведения Тургумбаева, двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения, еще несколько полицейских пострадали.



"В настоящее время 47 человек задержаны и доставлены в отдел полиции, у них изъяты два охотничьих ружья", - сказал Тургумбаев.

Дело дошло и до президента Казахстана Касыма-Жомара Токаева. Он заявил, что ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Глава страны считает, что ситуацией попытались воспользоваться провокаторы. При этом Токаев заверил, что сейчас ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Токаев также поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе и выяснить основные причины конфликта.



"Комитет национальной безопасности, Генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", - отметил Токаев.

Села Сортобе и Масанчи находятся недалеко от киргизского города Токмока.



Остап Жуков