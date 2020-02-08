 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.02.2020
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Рахмон радикально (на 90%) перетряхнул судебный корпус Таджикистана
00:50 09.02.2020

Десятки судей в Таджикистане сняты с должностей и назначены в другие суды

В судебной системе Таджикистана произошли кадровые рокировки: более 90% судей страны были сняты с занимаемых должностей и назначены в суды других районов или пошли на повышение.
Кроме того, по данным пресс-службы президента РТ, свыше 50 выпускников юрфаков после годичной практики получили работу в судах страны.

Кадровые рокировки в судебной системе происходят на фоне критических замечаний главы государства, сделанных в конце прошлого года по поводу того, что 25 судей страны уличены в коррупционных преступлениях.
Власти не комментируют необходимость в кадровых рокировках. Пресс-служба президента сообщила 7 февраля, что на встрече с будущими судьями Эмомали Рахмон призвал их к честности и порядочности в своей профессиональной деятельности.

"Причастность судей и работников аппаратов судей к коррупционным преступлениям является самым серьезным недопущением и вызывает озабоченность", - подчеркнул он.
Впрочем, те же самые назидания и напутствия будущим судьям президент давал в ноябре 2019 года. А уже через месяц со взяткой были задержаны двое судей города Гулистон Согдийской области.
Азизмухаммад Холмухаммадзода, член Комитета по законодательству и правам человека в нижней палате таджикского парламента, сказал 7 февраля, что коррупция распространена во всех странах мира и Таджикистан – не исключение.

Ойнихол Бобоназарова, глава неправительственной организации "Перспектива+" и экс-кандидат в президенты Таджикистана, считает, что даже если сменить весь состав судей в стране, проблема коррупции не решится. Потому что, по ее мнению, "проблема кроется в государственной системе". "Когда корни коррупции проросли и в прокуратуре, и в милиции, то они проросли и в судебной системе. Судьи получают мизерную зарплату, и чтобы выжить и обеспечить свои семьи они вынуждены погрязнуть в коррупции", - считает собеседница.
Рахматилло Зоиров, глава Социал-демократической партии Таджикистана и кандидат в депутаты парламента, сказал, что по его наблюдениям при рассмотрении большинства дел судьи прибегают к коррупционным действиям.
"Коррупция проявляется во взаимодействии граждан с государственными служащими – представителями прокуратуры, милиции или суда. Коррупция – это не только деньги, но и получаемые взамен услуги и подарки", - говорит Зоиров.

В новом рейтинге Международного экономического форума Таджикистан входит в число 20 самых коррумпированных стран мира. Власти признают коррупцию в стране, но говорят, что ситуация не так плоха, как описывают исследователи.

Судьи в Таджикистане имеют право на неприкосновенность, они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления.
В Таджикистане насчитывается более 450 судей, однако правозащитные и международные организации заявляют, что судебная система в стране зависит от исполнительной власти и не является независимой.

Только в 2018 году около десяти сотрудников судов в стране были уволены со своих должностей по причине несоблюдения закона при рассмотрении дел и действий, подрывающих честь и достоинство судьи.

8.02.2020
Искандар Фируз

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581198600
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