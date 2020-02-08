Афганский спецназ уничтожил резидента разведки "Талибана"

08:54 09.02.2020

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

8.02.2020



Эмблема 201-го корпуса Афганской национальной армии

Афганские коммандос из 201-го корпуса национальной армии Selab уничтожили крупную группировку боевиков в восточной провинции Нангархар. В числе убитых террористов оказались не только афганские талибы, но и джихадисты из двух пакистанских группировок, в том числе связанной с "Исламским государством" (ИГ, организация запрещена в РФ).



Как сообщили представители командования 201-го корпуса Афганской национальной армии (АНА), бойцы спецназа вчера ликвидировали более 20 боевиков в районе Лалпур (провинция Нангархар). В ходе спецоперации афганские коммандос уничтожили два укрытия экстремистов, захватили много оружия, транспортные средства и боеприпасы.



Как выяснилось позже, лишь некоторые из убитых террористов были афганцами и принадлежали к движению "Талибан" (запрещено в РФ). Остальные боевики входили в состав запрещенных в РФ пакистанских джихадистских группировок "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) и "Джамиат-уль-Ахрар" (ДуА), которые действовали на афганской территории.



Судя по всему, боевики афганского "Талибана" и пакистанские джихадисты координировали свои операции в районе Лалпур. Это тем более интересно, что "Джамиат-уль-Ахрар" является группировкой, тесно связанной с "Исламским государством" - главным конкурентом талибов на региональном джихадистском рынке.

Напомним, что ДуА была создана в августе 2014 года после раскола в пакистанском "Талибане", а спустя месяц, в сентябре, ее лидеры принесли присягу тогдашнему "халифу" ИГ Абу Бакру аль-Багдади. И вот, спустя несколько лет, боевики афганского "Талибана", ТТП и "Джамиат-уль-Ахрар" действуют вместе против афганских сил безопасности в провинции Нангархар.



"Ответ на вопрос, как вроде бы конкурирующим группировкам террористов удается на практике воевать вместе против афганской армии, очевидно, следует искать в недрах Межведомственной разведки Пакистана (ISI), чьи оперативники не один год опекают и афганских и пакистанских талибов, и некоторые группировки ИГ", - прокомментировали "НГ" ситуацию компетентные кабульские эксперты.



Следует отметить, что в ходе недавней операции афганских силовиков в районе Лалпур вместе с боевиками трех террористических группировок был убит некий Байтулла, который являлся шефом (резидентом) местного отделения разведки "Талибана". Вполне вероятно, что именно через него пакистанские спецслужбы осуществляли управление лалпурскими террористами.