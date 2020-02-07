 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.02.2020
12:30  Сколько лет Бишкеку - 1500 или..? - А.Тузов
12:28  В Узбекистане помилован заключенный, отсидевший 20 лет "за распространение листовок"
12:25  Курдай. Классический нац-погром при полном попустительстве властей, - РО
12:22  Отъем квартир в Узбекистане. Три "притона" – три прихлопа
12:00  Начальник Ташкента и Зеравшанского округа полковник Мануил Пукалов. Забытые солдаты Империи-16
11:54  За дачу взятки офицеру КНБ задержаны замминистра транспорта Киргизии Ногойбаев и глава Госагентства автотранспорта Бекмуратов
10:58  Трамп и неоконы – структура влияния. По следам убийства генерала Касема Сулеймани, - В.Малышев

10:43  25 пострадавших в результате беспорядков в Масанчи привезут из Кыргызстана
10:39  Бэйцзин жибао: История развития селфи
10:31  За медпомощью обратились 165 курдайцев, крайне тяжелых - 8
10:28  Курдай. Все началось с дорожного конфликта 5/02. Казахи мобилизовались рассылкой в соцсетях, полиция - ехала, но не доехала...
10:26  Число жертв Курдайских погромов выросло до 10
08:54  Афганский спецназ уничтожил резидента разведки "Талибана"
01:11  "Маска" или "бетперде"? Русизмы в казахском языке, - Н.Даутбек-кызы
00:50  Рахмон радикально (на 90%) перетряхнул судебный корпус Таджикистана
00:47  На юге Казахстана произошло массовое побоище со стрельбой, - "МК"
00:44  Самоценный регион. США поборются за Центральную Азию с Россией и Китаем, - "Къ"
Суббота, 08.02.2020
23:20  Все 8 погибших в Курдае - дунгане
23:17  Тайский спецназ не может найти расстрелявшего 20 человек в ТЦ капрала Тхомму
19:45  Толпы дунган и уйгуров штурмуют кыргызскую границу, уходя из Казахстана
19:10  Ошибки Назарбаева привели к массовым беспорядкам в Казахстане, - "Взгляд"
19:09  Достоевский о капитализме вообще и российском в особенности, - В.Катасонов
19:05  Трамп и Нетаньяху: сделка глобальных мошенников, - С.Кожемякин
19:02  Казахстан. Беспорядки в Кордайском районе. Что же произошло?
18:36  Селом бить: с чем связан конфликт на юге Казахстана, - "Известия"
18:27  УкрБандеровцы захватили прах советского разведчика Николая Кузнецова (ими же и убитого в 1944-м)
18:09  Финской защитнице мигрантов и ЛГБТ Сане Оваска отрезал голову ее друг Хасан
17:29  УкрПрезидент Зеленский теряет сторонников и влияние, - А.Каневский
16:38  Разбор полетов в Кордае поручили матерому трайбалисту вице-премьеру Сапарбаеву
16:32  В Таиланде солдат убил 12 человек и около 20 взял в заложники в ТЦ
16:13  Рекордную партию гашиша - 274 кг! задержали в Кыргызстане
16:01  Колчак, "Алаш-Орда" и национальный вопрос: как это было…, - Ж.Асылбеков
15:58  Как царица Томирис вогнала депутатов Казмажилиса в патриотический раж…
15:10  Афганская судьба подполковника Зайца: предатель или нет..?
13:25  Курдай на оба ваших Дома. Что происходит в ЦентрАзии. Ч. 1, - В.Хлюпин
09:50  Что происходит в Курдае. Токаев поигрался в нацпата и получил...
09:41  Муфтият Кыргызстана признал алкоголем национальный напиток бозо. Кумыс под запрет не попал
09:18  8 человек погибли в дунгано-казахском побоище в Масанчи
09:09  В Бишкеке идет очередное сборище разбойных ротозеев - "Народный Курултай"
00:39  Происхождение термина "сарт" в тюркских и монгольском языках
00:36  Газовые войны-2020: США сделали все, чтобы выкинуть "Газпром" из Европы
Пятница, 07.02.2020
22:53  Аркадаг назначил сына Сердара министром промышленности Туркменистана
20:58  КазЮГ. Массовое межнацпобоище (казахи-дунгане) в Масанчи
19:00  В вертолето-катастрофе погиб один самых богатых депутатов РосГосДумы А.Хайруллин
16:08  Донецкую Народную Республику возглавит россиянин экс вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков
15:56  Турецкие фантомасы захватили сирийский аэропорт Тафтаназ
15:13  Бюджет-2020. На что тратятся миллионы, скрытые в госбюджете Таджикистана? - В.Касымбекова
15:10  Врач-первооткрыватель коронавируса Ли Вэньлян умер от коронавируса
15:06  Американский гамбит: демократы начинают и проигрывают, - А.Халдей
15:02  Золотой ход конем: Россия должна сказать нет "хозяевам денег", - В.Катасонов
15:00  Материализация распада Украины, - А.Запольскис
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Число жертв Курдайских погромов выросло до 10
10:26 09.02.2020

Выросло число жертв беспорядков в Кордайском районе
Нынешнее состояние других пострадавших, медики пока не сообщают.

Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области возросло до 10 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.
Об этом сообщили в специально созданном оперативном штабе.
В центральную больницу Кордайского района были доставлены большинство пострадавших. На данный момент там находятся 27 человек, многие из которых получили огнестрельные ранения.
Нынешнее состояние пострадавших, медики пока не сообщают. Врачи находятся на обходе.

Источник - 24.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581233160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Правительству необходимо поставить во главу угла своей работы вопросы модернизации инфраструктуры
- Нурлан Нигматулин принял посла Греции в Казахстане Адам-Георгиоса Адамидиса
- Кадровые перестановки
- Законодательные поправки по противодействию коррупции презентованы в Мажилисе
- О реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на защиту прав потребителей
- В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы
- В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы по разработке подходов по переходу к концепции "Слышащего государства"
- Контрабандные товары на 1 млрд 700 млн тенге конфискованы в доход государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  