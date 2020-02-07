Курдай. Все началось с дорожного конфликта 5/02. Казахи мобилизовались рассылкой в соцсетях, полиция - ехала, но не доехала...

10:28 09.02.2020

Все началось с дорожного конфликта - МВД

Дорожный конфликт, из-за которого все началось, случился 5 февраля.



В кулуарах СЦК замминистра внутренних дел Алексей Калайчиди сообщил о том, что причиной беспорядков стал конфликт на дороге, передает zakon.kz.



Калайчиди спросили, почему в село не направили силовиков раньше, когда глава ассоциации дунган писал в Фэйсбуке о том, что местные жители просят прибыть полицию раньше.

Официально жесткая рассылка в соцсетях пошла только 7-го числа. Если бы она была 6-го, то мобилизация началась бы 6-го числа. Мы приняли те меры, которые предусмотрены законом, то есть участников конфликта задержали, дело уголовное возбудили, кого нужно было задержать – задержали. И когда ситуация обострилась, стали прибывать сотрудники из ближайших районов. Почему долго, но тут понятно. Смотрите, от областного центра Масанчи находится в порядка 370 км. Самолетом не прилетишь, а автотранспортом доехать нужно время, - пояснил Калайчиди.



Какая-то часть людей посчитала необходимым принять участие в конфликте после рассылки.

По словам замминистра, дорожный конфликт, из-за которого все началось, случился 5 февраля.

Дорожный конфликт, одни ехали по дороге прямо - трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжали из дома на дорогу. Конфликт - кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству, - сказал спикер.



7 февраля начались беспорядки, потому что в соцсетях пошла рассылка, и молодежь поддалась на провокацию.