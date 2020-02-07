За медпомощью обратились 165 курдайцев, крайне тяжелых - 8

10:31 09.02.2020

За медпомощью обратились 165 человек - Ляззат Актаева

Из числа госпитализированных у 8 человек крайне тяжелое состояние.



Вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева рассказала о состоянии здоровья пострадавших от беспорядков в Кордайском районе, сообщает zakon.kz.

На 9 февраля за медпомощью обратились 165 человек. Из них по месту происшествия обратились 140, в медорганизации Кыргызстана - 25 человек.



Амбулаторная помощь оказана 115 пострадавшим. То есть это помощь, которая не требует круглосуточного наблюдения. Из числа госпитализированных стабильно тяжелое у 30 человек, крайне тяжелое у 8. Количество погибших 8, двое скончались уже в больницах, - сообщила вице-министр.



По ее словам, после оперативных вмешательств они умерли от множественных повреждений органов брюшной полости.

Примерно в 19:00 7 февраля среди местных жителей Кордайского района на бытовой почве произошла драка. Прибыли сотрудники полиции, провокаторы снимали конфликт и с различными комментариями рассылали в соцсети. В Масанчи были направлены дополнительные силы полиции. Агрессивно настроенная молодежь отказывалась подчиняться, оказывала сопротивление, в том числе с использованием огнестрельного оружия, поджигали дома. Прибыли сотрудники Нацгвардии.

В результате погибли 10 человек, 43 госпитализированы. Сейчас в больнице 39 человек.