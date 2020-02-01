Бэйцзин жибао: История развития селфи

10:39 09.02.2020 Селфи стало популярно в эпоху интернета, когда изображение начало преобладать над текстом, отмечает издание. Но на самом деле его история начинается намного раньше. Первыми автопортретами можно считать наскальные изображения, сделанные первобытным человеком.



Еще в Древней Греции на фронтоне храма Аполлона было начертано изречение: "Познай самого себя". Кто я? Какой я человек? Как я выгляжу в глазах окружающих? Это вопросы, неизбежно возникающие в жизни каждого человека. Рассматривание самого себя при съемке "селфи" - это своего рода взаимодействие между тем, как мы себя видим, и тем, как нас видят другие.

Селфи стало популярно в эпоху интернета, но оно вовсе не является порождением этой эпохи. Люди всегда были увлечены собой, но раньше ввиду ограниченности технических средств привилегией наблюдать таким образом за самим собой могли обладать лишь немногие. После эпохи Возрождения художники, имеющие технические преимущества, начали вносить в искусство автопортрет. С появлением фотографии у обычных людей появилась возможность запечатлевать самих себя. После этого бурное развитие цифровых камер и мобильных телефонов, имеющих камеры высокого разрешения, а также ускорение обмена информацией в интернете, вызвали большую популярность селфи.

Привилегия аристократов - портреты правителей



В греческой мифологии был прекрасный юноша по имени Нарцисс. Когда он родился, его родители получили наставление: "Нельзя допустить, чтобы мальчик увидел свое отражение". Однако, когда Нарциссу было 16 лет, он гулял в лесу и случайно увидел свое отражение в чистой, словно зеркало, реке. Юноша никак не мог перестать наглядеться на себя и в конечном итоге упал в воду, а на берегу вместо него вырос цветок - нарцисс.

История про Нарцисса - это метафора человеческого самовосприятия. Люди наблюдают за предметами и явлениями, и обмениваются информацией с другими, чтобы понять окружающий мир. Наряду с этим, они также изучают свое собственное внешнее проявление, демонстрируют себя окружающим различными способами и определяют себя через реакции других людей. В 1902 году американский социолог Чарльз Хортон Кули в книге "Человеческая природа и социальный порядок" отметил: "Мы стараемся мысленно представить себе, как другой человек отнесется к нашему поведению и внешнему виду, и тем самым смотрим на себя со стороны". Возможно это и является скрытой силой популярности селфи.



Самосозерцание зародилось в тот момент, когда человек начал познавать себя. Первобытный человек, вернувшись с охоты с богатой добычей, рисовал себя с помощью цветной глины при свете костра в пещере, возможно, этим он хотел показать свою силу или зафиксировать в памяти момент успеха. Эти примитивные фрески можно считать самыми ранними автопортретами человека. Таким образом, селфи имеет длительную историю. В то время, когда человечество еще не овладело техникой фотографии, гравированные изображения на камне являлись ранней формой селфи.

До XVI века только аристократы могли нанимать художников, чтобы запечатлеть свой образ. Хотя они не сами писали свои портреты, они платили за это художникам, поэтому именно их предпочтения, а не художников, определяли направление живописи. Портреты правителей в эпоху монархии были предназначены не только для сохранения в истории, но и для демонстрации их авторитета. Людовик XIV, король Франции, называл себя Королем-Солнце. На известной картине Людовик XIV изображен с золотым венцом на голове в облике Аполлона. Королева Елизавета I оставила после себя сотни портретов, но многие из них были созданы на один манер - королеву всегда изображали с белоснежной кожей и серьезным выражением лица. На самом деле лицо Елизаветы было в шрамах из-за оспы, а зубы разрушены из-за пристрастия к сладкому. По сравнению с реальными людьми ее портреты были явно приукрашены.



В Китае портреты, наиболее похожие на современные селфи, впервые появились во время правления Юнчжэна (1723-1735). Такие портреты восходят к эпохе Южных династий, и обычно изображалась веселая жизнь императорской семьи. Император Юнчжэн был абсолютным хозяином своих портретов. Они не только демонстрируют императорскую власть, но и имеют скрытую поэтичную сторону. Эти особенности были обнаружены на картинах еще до вступления Юнчжэна на престол, примером служит картина на шелке "Сельская идилия Иньчжэня" (Иньчжэнь - личное имя Юнчжэна). На ней император стоит с зонтиком на краю поля и руководит фермерами, собирающими урожай. В более позднем "Сборнике портретов Юнчжэна" (собранном в музее Гугуна) он то охотится на тигров, одетый в европейский костюм и западный парик, то в одиночестве ловит рыбу, стоя в холодной реке, то стреляет из лука босиком, то спокойно сидит, наслаждаясь лучами заходящего солнца, то играет на лютне и поет… Сейчас довольно много интернет-знаменитостей и блогеров делают подобные "постановочные фотографии".



Благо для художников - автопортреты

У обычных людей редко были собственные портреты, аристократы же обзаводились ими благодаря мастерству живописцев. А как насчет самих художников? В 1656 году испанский живописец Диего Веласкес косвенно выразил преимущества художника в своей репрезентативной работе "Менины". В процессе создания картины для "маленькой принцессы" Веласкес умело интегрировал в произведение сцену, где он сам занимается живописью. Веласкес стоит перед рамой с кисточкой в руке. Соответственно, когда зритель касается взглядом рамы, в поле зрения непроизвольно попадает фигура живописца. Это было своего рода небольшой визуальной игрой художника.

Мало кто из художников может отказаться от привилегии автопортрета, так же как современные люди вряд ли откажутся от использования фронтальной камеры смартфонов для съемки селфи. Раньше никто не обращал внимания на автопортреты живописцев. Художники время от времени втайне рисовали их для себя в целях самолюбования. Но со времен эпохи Возрождения искусство постепенно завоевало уважение людей, и портреты живописцев заняли свое место под солнцем. Наиболее представительный автопортрет, отражающий дух Ренессанса, - "Туринский автопортрет", приписываемый Леонардо да Винчи. На нем мастер изобразил себя в преклонном возрасте - плотно сжатые губы, глубокие глаза и гладкие линии бороды создают образ мудреца. Самое большое количество автопортретов было обнаружено у голландского художника Рембрандта ван Рейна. С 14 до 63 лет им было создано более 100 автопортретов, охватывающих его бурную молодость, гордый средний возраст и унылую старость. На картинах можно проследить, как менялась кожа Рембрандта - от гладкой и блестящей до морщинистой, а также одежда, которая сменилась с королевских костюмов на рваные рубашки из грубой ткани. Неизменным остается его упорное стремление к искусству. Самый странный автопортрет принадлежит Ван Гогу. В стадии своего помешательства на искусстве художник изобразил себя с отрезанным ухом, выразив тем самым свое сильное самосознание.



Виже-Лебрен - известная французская художница, работавшая в направлении неоклассицизма. В 1779 году она была приглашена в Версальский дворец, чтобы нарисовать портрет королевы Марии-Антуанетты. В отличие от традиционных королевских портретов, на картине Лебрен королева больше похожа на обычную благородную девушку, одетую просто и слегка небрежно. Но самым реалистичным портретом этой художницы является автопортрет с дочерью, где она стоит лицом к зрителям и держит ребенка на руках. Выражение ее лица доброе и естественное, как на современных фотографиях матери и ребенка. Лебрен создала множество автопортретов, на которых она обнимает свою дочь, преподает для студентов и рисует в студии. Это своего рода автобиография женщины на смене эпох.

Свет фотографии: настоящее селфи становится возможным



В 1826 году после 8 часов ожидания экспозиции в Бургундии (Франция) Джозефу Ньепсу наконец удалось проявить пейзаж за окном его чердака на пластине из сплава свинца и олова, дав рождение первой фотографии в истории человечества. Чтобы "поймать" изображение, Ньепс потратил более 20 лет на исследования. Он назвал такую технику фотосъемки "солнечное письмо", но отказался раскрыть ее миру. Поэтому изобретателем фотографии считается его партнер Луи Дагерр. На основе изобретения Ньепса Дагерр использовал пары ртути для улучшения внешнего вида изображения и качества экспонируемой медной пластины, а также сократил время экспозиции с 8 часов до 30 минут. Вскоре после смерти Ньепса на заседании Французской академии наук и Академии художеств в августе 1839 года "серебряная пластинка Дагерра" была официально представлена миру, и с тех пор фотография стала неотъемлемой частью жизни людей.

Английское слово "фотография" пришло из Греции

Слово "photograph" состоит из "phos" и "graphos", означающие "свет" и "писать". Соответственно, "фотография" - это замена кисти для рисования на использование света для фиксирования момента в вечности. Изобретение фотографии поразило людей и изменило их взгляд на мир. Наиболее типичным примером является снимок Земли под названием "Голубой шар", сделанный астронавтом Джеком Шмидтом на космическом корабле "Аполлон" в 1972 году. Эта фотография открыла позволила человечеству взглянуть под другим углом мир: впервые мы можем увидеть планету, на которой живем, в своем первозданном виде и восхититься ее округлостью, спокойствием и совершенством.

Почти одновременно с появлением фотографии люди не только начали использовать фотоаппарат для наблюдения за окружающим миром и получения изображений, но и пытались удовлетворить любопытство в том, как они сами выглядели перед объективом. Фотографирование самого себя возникло практически тогда же, когда и была изобретена фотография. Первые, кто освоил "селфи", были художники. Например, французский фотограф Ипполит Байар, который был конкурентом Дагерра, представил позитивный фотопроцесс Французской Академии Наук еще в мае 1839 года, но из-за неудачного стечения обстоятельств Дагерр опередил его. После этого в знак протеста Байар создал "Автопортрет в виде утопленника". На фотографии он лежит голый по пояс в воде и играет роль утопленника. Его глаза закрыты, а руки почернели. Одно время все думали, что он действительно умер. Таким образом, хотя Байер и упустил титул первого изобретателя фотографии, но он сохранил свое имя как первый фотограф, запечатлевший самого себя.



Почти все ранние фотографы, которые когда-либо занимались фотографированием самого себя, жаловались на сложности. Фотографическое оборудование, изобретенное Дагерром, весило 50 кг, а 30-минутная экспозиция означает, что для того, чтобы сфотографировать самого себя, нужно стоять лицом к камере неподвижно более получаса. Неудивительно, что Байар для своей фотографии выбрал образ "псевдо-мертвеца", было гораздо проще закрыть глаза и поспать часок. В противоположность этому, когда французский фотограф, журналист и писатель Надар сфотографировал себя в зеркале и отправил снимок своим друзьям в 1865 году, он не мог не описать трудный процесс, стоящий за этой фотографией: "Я наблюдал в зеркале за тем, как создается этот снимок. У меня тряслись руки. Эта фотография далась мне с трудом". Самое первое селфи в Китае было сделано в 1901 году госпожой Сунь Суйсиньци, преподавателем по зрительному восприятию. Это была первая фотография самого себя за сто лет истории ее семьи. Создание этого изображения также было большой проблемой. Сунь Суйсиньци изготовила свое собственное оборудование и потратила больше суток на повторные эксперименты, чтобы получить удовлетворяющий ее результат. Очевидно, что раньше для того, чтобы сделать селфи, нужно было приложить немало усилий.



Через пять лет после смерти Дагерра, отца фотографии, родился Джордж Истмен. Его семья была бедной, но он с детства увлекался фотографией. После совершеннолетия он устроился на работу в банк и все свое свободное время и деньги посвящал исследованию фотографии. В возрасте 27 лет Истмен изобрел первую роликовую фотопленку и основал свою собственную компанию по производству этой пленки. В возрасте 34 лет Истмен создал камеру Brownie, которая стоила всего один доллар (цена фотографической аппаратуры Дагерра - 400 франков). Когда ему было 35 лет, компания Eastman сменила свое название на Eastman Kodak, которая позже стала знаменитой компанией Kodak. Эта компания представила широкой публике технологию моментальных снимков. Маленькие и недорогие камеры стали повседневным предметом широкого потребления, вследствие чего стали появляться селфи и обычных людей. Люди начали пробовать фотографировать себя, глядя на себя в зеркале. Позже пленка была заменена на более дешевую фотобумагу, но кардинальное изменение произошло после изобретения цифровой камеры, которое негативно отразилось на компании Kodak.

В 1988 году на выставке в Кельне внимание публики привлекла цифровая камера DS-1P, совместно разработанная компаниями Fujifilm и Toshiba. Это первая цифровая камера в истории человечества. Ее появление означало переход от традиционной технологии создания фотографии при помощи галогенида серебра к новой электронной технологии формирования изображения. В результате основа существования компании Kodak - роликовая фотопленка как носитель информации - была уничтожена цифровыми технологиями. Эволюционировало не только хранение изображений, но и визуализация, передача и даже редактирование. Раньше для создания фотографии был необходим целый набор громоздкого и дорогостоящего оборудования. Наступление цифровой эпохи имеет эпохальное значение для истории селфи. Цифровой фотоаппарат стал лучшим другом любителей этого направления - больше не надо тратить пленку впустую, если снимок получился неудачным. Теперь требуется лишь посмотреть на дисплей фотоаппарата и удалить. Это и экономит деньги, и может защитить вашу личную жизнь. Функция задержки спуска затвора освобождает руки фотографа в процессе фотографирования самого себя. Навсегда исчезли мучения, связанные с белыми пятнами на фотографии, отражающимися от зеркала. Кроме того, изобретение беспроводного пульта дистанционного управления еще больше расширило возможности любителей селфи. Появились различные вспомогательные функции для создания автопортретов, такие как стабилизация изображения, автоматическое украшение лица и другие. Благодаря развитию технологий фотографии, теперь и обычные люди могут легко сфотографировать себя. Теперь автопортрет не является привилегией исключительно аристократов и художников, он окончательно стал частью повседневной жизни обычных людей.



В 1973 году сотрудник компании Motorola Мартин Купер, стоя на улице Нью-Йорка, совершил звонок по сотовому телефону, форма которого напоминала коробку из двух кирпичей. Это был первый мобильный телефон в мире. В то время Мартин Купер, возможно, не думал о том, как это устройство кардинально изменится через 50 лет: его основные функции не будут ограничены звонками, будут добавлены серфинг в интернете, оплата, игры и, конечно же, создание селфи.



Сегодня более 90% всех селфи в интернете делаются на мобильные устройства. Для большинства людей многофункционального, миниатюрного и простого в использовании мобильного телефона достаточно, чтобы заменить цифровую камеру, не говоря уже о том, что производители мобильных телефонов продолжают совершенствовать камеру. Первым мобильным телефоном, в котором была камера, стал Sharp J-SH04, выпущенный в 2000 году. В задней части этого телефона была встроена CCD-камера с разрешением 110 тысяч пикселей. Рядом с ней, было установлено выпуклое зеркало, которое помогало пользователям видеть и корректировать свои действия при съемке селфи. К 2005 году популярность сети 3G привела к тому, что в мобильные телефоны начали встраивать фронтальные камеры. Фронтальная камера первоначально использовалась для видеозвонков в сети 3G, но вскоре компании обнаружили, что люди чаще используют ее для того, чтобы делать снимки. В результате, камера, которая раньше была вспомогательной функцией, стала важным критерием при выборе мобильных телефонов. Вслед за непрерывным развитием смартфонов, разрешение камер стало состоять из миллионов пикселей, а качество изображения даже превосходит обычный фотоаппарат. В некоторых смартфонах есть функция добавления светофильтров, которая позволяет сделать автоматическую программную обработку кожи и черт лица. Эта функция быстро приобрела популярность среди любителей селфи.



В XXI веке разделение сетевых технологий и непрерывное совершенствование мобильных телефонов повышают спрос на селфи, которое стало популярным трендом и даже мейнстримом. В 2013 году Оксфордский словарь английского языка объявил "selfie" словом года. В этом году пользователями социальных сетей было загружено 184 миллиона селфи. В 2014 году был выпущен iPhone, в который была встроена высокопроизводительная фронтальная камера с автофокусом и вспышкой. В том же году журнал Time назвал автоспуск "одним из 25 лучших изобретений в мире". Одно за другим появляются различные программы для съемки селфи, которые помогают пользователям выравнивать тон кожи лица на фотографиях, отбеливать или осветлять ее и даже увеличивать глаза или накладывать макияж. Это работает очень просто: выбрать фильтр - сфотографировать - украсить фотографию - загрузить. Селфи - это как произведение искусства, которое отражает внутреннее состояние фотографа. Когда обычный человек может в любое время настроить и принять самую красивую позу, использовать программное обеспечение для украшения и создания различных стилей, он становится художником своих собственных образов. Каждое селфи - это своего рода представление, которое фотограф выстраивает так, как хочет, чтобы показать себя другим.



Подобно тому, как первобытные люди рисовали свои собственные грубые контуры на стенах в пещере и ждали восхищения своих собратьев, правители просили художников рисовать портреты, чтобы устрашать мир, а художники брали в руки кисти, чтобы продемонстрировать свои художественные устремления и внутренний мир, обычные люди берут в руки мобильные телефоны для создания и загрузки селфи, точно так же ожидая реакцию других.



Селфи в космосе и эпоха господства изображений

В 2012 году японский космонавт Акихико Хосиде сделал селфи в космосе в скафандре. Хотя его лицо полностью закрыто шлемом и на снимках нет пояснительного текста, отражения Международной космической станции и Земли в щитке его шлема достаточно, чтобы доказать - это селфи является лучшим воплощением века интернета, способствующим обмену информацией в эпоху господства изображений.



Визуальный образ намного богаче текста. Другими словами, бесчисленное количество селфи в сетевом мире также является новым способом передачи информации и социальной коммуникации. Сегодня наш образ существует не только в реальном мире, но и в виртуальном.

Бэйцзин жибао, Китай



Оригинал публикации: 自我凝视：自拍的发展史

Опубликовано 01/02/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581233940

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: Правительству необходимо поставить во главу угла своей работы вопросы модернизации инфраструктуры

- Нурлан Нигматулин принял посла Греции в Казахстане Адам-Георгиоса Адамидиса

- Кадровые перестановки

- Законодательные поправки по противодействию коррупции презентованы в Мажилисе

- О реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов

- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на защиту прав потребителей

- В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы

- В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы по разработке подходов по переходу к концепции "Слышащего государства"

- Контрабандные товары на 1 млрд 700 млн тенге конфискованы в доход государства

