 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп и неоконы – структура влияния. По следам убийства генерала Касема Сулеймани, - В.Малышев
10:58 09.02.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 09.02.2020

Кто же убил командующего спецподразделением иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, погибшего в Ираке от взрыва американской ракеты? Вопрос кажется праздным, ведь Трамп признал, что удар был нанесен по его личному приказу. Однако уже через несколько дней после убийства Сулеймани американские СМИ сообщили, что решение Трампа принято под влиянием неоконов – группы американских неоконсерваторов, лояльных скорее Израилю, чем Америке.

"Трамп, – писала The New York Times, – сказал своему собеседнику по телефону, что был принужден сделать этот жесткий жест в отношении Ирана некоторыми сенаторами-республиканцами, поддержка которых ему как никогда необходима сегодня в борьбе против импичмента". О том же сообщила The Wall Street Journal: "Трамп после атаки признался своим друзьям, что в деле с генералом Сулеймани он был под давлением сенаторов, которые являются его важными сторонниками в предстоящем обсуждении импичмента в сенате".
"Сулеймани не представлял непосредственную угрозу США, а был убит в результате шантажа неоконов, имеющих большое влияние в сенате и шантажировавших президента США импичментом", – подытожила эти сообщения итальянская Il Giornale.
И здесь труднообъяснимое становится объяснимым. Никто ведь не принял всерьез утверждение Трампа, заявившего, что Сулеймани якобы готовил атаки на четыре американских посольства, тем более что это никем и никогда подтверждено не было. По словам главы Пентагона Марка Эспера, он не видел ни одного документа разведки, подтверждающего подготовку такой атаки.
Неоконы (неоконсерваторы), сумевшие "обменять" жизнь Касема Сулеймани на гарантии Трампу против вынесения ему импичмента (5 февраля голосование в сенате по вопросу о злоупотреблении американским президентом властью прошло со счетом 52:48 в пользу президента), сформировались как направление в начале 1970-х годов в рамках Демократической партии. Часть демократов была тогда не согласна с выступлениями большинства этой партии против войны во Вьетнаме.
Основателями неоконсервативного движения считаются Ирвинг Кристол и Норман Подгорец, сформулировавшие свои взгляды в журнале Commentary еще 50-е и 60-е годы прошлого века. США в этой системе взглядов призваны осуществлять в мире "глобальную гуманную гегемонию" в силу абсолютного превосходства своих культурных и общественно-политических ценностей. Эта гегемония должна поддерживаться с помощью "укрепления военного превосходства и прямых военных интервенций" США.

В Республиканской партии неоконы захватили доминирующие высоты в 1990-е годы. Тезис о том, что любая страна в любой точке планеты, проводящая политику, которая противоречит интересам США, должна рассматриваться как угроза "национальным интересам" Америки, является символом веры неоконов.
Неоконы – немногочисленная, но относительно замкнутая и очень влиятельная группа. Многие из них – открытые приверженцы сионизма, в частности Ирвинг и Уильям Кристолы, Норман Подгорец, Макс Бут, Ричард Перл, Пол Вулфовиц, Роберт Каган, Дуглас Фейт, Льюис Либби, Эллиот Абрамс, Джон Болтон.

Кстати, именно Болтон, бывший помощник американского президента США по национальной безопасности, поздравил всех причастных к убийству Сулеймани, выразив надежду, что ликвидация иранского генерала станет "первым шагом к смене режима в Тегеране". И в этом Болтон как ярый представитель течения неоконов полностью отождествил себя с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"*. Данная группировка, отмечало агентство ВВС, приветствовала смерть генерала Касема Сулеймани, назвав его убийство "актом божественного вмешательства, который помогает их делу".

"В 2016 году Дональд Трамп, который тогда был кандидатом в президенты, назвал Барака Обаму "основателем ИГИЛ*". И вот теперь, может быть, м-р Трамп станет не основателем террористической группировки, а ее спасителем", – язвительно писала по поводу красноречивого совпадения интересов Джона Болтона и террористов The New York Times.
Если действительно верны сообщения американских СМИ о том, что решение Трампа об убийстве генерала Касема Сулеймани было принято под влиянием неоконов, то структура и проводники влияния в верхних эшелонах американской политики предстают зловещими.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581235080
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