За дачу взятки офицеру КНБ задержаны замминистра транспорта Киргизии Ногойбаев и глава Госагентства автотранспорта Бекмуратов

11:54 09.02.2020

08 февраля 2020 - Екатерина Улитина



За дачу взятки задержаны заместитель министра транспорта и дорог Женишбек Ногойбаев, а также директор Госагентсва автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбек Бекмуратов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



Сообщается, что Ногойбаев задержан 7 февраля за дачу взятки в размере 10 тысяч долларов сотруднику ГКНБ.

По данным ГКНБ, чиновник Минтранса давал деньги за прекращение уголовного расследования работников, курируемого им Государственного агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог, проходящих фигурантами по ранее зарегистрированным материалам досудебного производства.

В тот же день, за причастность к даче взятки задержан директор Госагентсва автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля "Б.А".

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст. 328 ч.3 (дача взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.