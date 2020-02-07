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Курдай. Классический нац-погром при полном попустительстве властей, - РО
12:25 09.02.2020

Ночной кошмар на юге Казахстана: 8 убитых, 40 раненых. ФОТО

Власти Казахстана сообщили о "стычках" и "конфликте" в нескольких селах Кордайского района Жамбылской области. Есть жертвы. По данным МВД, погибли восемь человек, десятки получили ранения. Причины случившегося не названы.

В ночь на 8 февраля полиция оцепила район, где, как утверждают власти, произошел "конфликт". На автодороге к населенному пункту Масанчи выставлены блокпосты. Корреспондентам Азаттыка удалось добраться до села объездными путями.

Перед их глазами предстала картина ночных погромов: сгоревшие дома, магазины, точки общепита. Некоторые строения все еще тлеют. В воздухе - запах дыма и гари.

На улицах села ходят сотрудники полицейского спецназа. Пожарные и их машины стоят у сгоревших зданий.

Сгорели не только строения, но и автомобили местных жителей.

По словам сельчан, в ночь на субботу полыхали дома и в соседних селах.

В первой половине дня 8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о жертвах событий в Кордайском районе Жамбылской области, которые он назвал "стычками и групповой дракой между местными жителями".

Касым-Жомарт Токаев в заявлении повторил свое вчерашнее утверждение о том, что ситуацией в Кордайском районе "попытались воспользоваться провокаторы". Причины конфликта не названы, в тексте заявления говорится о необходимости их выяснить.

Позже на пресс-конференции в Нур-Султане министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил о восьми погибших в Кордайском районе и о более 40 пострадавших. Он сказал, что вечером в селе Масанчи началась "групповая драка" с участием около 70 человек. К дальнейшей эскалации конфликта, по информации МВД, привели рассылаемые в соцсетях и мессенджерах видео и аудиозаписи.

"Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее на видео, через мессенджеры и социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек", - сказал Тургумбаев.

Собравшиеся оказали сопротивление сотрудникам полиции и отказались выполнять требования силовиков, использовали металлические предметы, камни, огнестрельное оружие, добавил министр. Позже конфликтами были охвачены соседние села Аухатты и Булан-Батыр. По периметру населенных пунктов и подъездов к ним на автодорогах были выставлены блокпосты.

По предварительным данным, озвученным Тургумбаевым, повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

Досудебное расследование ведется по статьям уголовного кодекса "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Убийство", говорят в МВД. 47 человек задержаны, у них изъято два охотничьих ружья.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сказал, что "стычки" начались, вероятно, после "бытового конфликта".

"Это бытовой конфликт. Сейчас идут следственные мероприятия. По их завершению полицейские сообщат вам, что там происходило поминутно. В том числе отвечать на вопрос: кто виноват, почему это произошло", - сказал Абаев, отвечая на вопросы журналистов в Нур-Султане.

НЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ

Жители Масанчи, куда удалось проехать репортерам Азаттыка, сказали, что погромы минувшей ночью были по крайней мере в пяти селах района.

Корреспонденты зашли в дома двух семей в Масанчи, где готовятся к похоронам - члены этих семей погибли в событиях накануне.

По словам жителей, вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в населенные пункты, подожгли дома, магазины, разгромили автомобили, атаковали сельчан.

В пятницу в мессенджерах распространялись видеозаписи, снятые в темное время суток, предположительно, в Кордайском районе, на которых запечатлены агрессивно настроенные люди с палками, кидающие камни, а также охваченные огнем строения, поврежденные автомобили.

Вечером 8 февраля департамент полиции Жамбылской области сообщил о массовой драке в селе Масанчи, добавив, что "конфликт локализован".

Кроме того, в полиции заявили, что днем в пятницу в расположенном рядом с Масанчи селе Сортобе водитель остановленного патрулем автомобиля проигнорировал требования проехать в отделение в связи с выявленными правонарушениями. Предполагаемый нарушитель заехал во двор своего дома, а его родственники оказали физическое сопротивление полицейским, нанесли им телесные повреждения, сказали в департаменте. Два человека задержаны и водворены в изолятор, сообщила полиция, проинформировав о расследовании по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Пока неясно, как инцидент в Сортобе связан с дракой в Масанчи.

Касым-Жомарт Токаев распорядился создать правительственную комиссию "по ликвидации последствий событий" в нескольких населенных пунктах Кордайского района. Руководителем этой комиссии назначен вице-премьер Бердибек Сапарбаев. Токаев добавил, что комиссия своместно с акимом Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших.

"Комитет национальной безопасности, генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", - говорится в заявлении Токаева.

Села Масанчи и Сортобе расположены рядом с границей Кыргызстана. Численность населения села Масанчи, по данным переписи 2009 года, составляла более 13 тысяч с половиной человек. В Сортобе, согласно сведениям той же переписи, проживало более 14 тысяч человек. Значительную часть населения этих сел и нескольких соседних населенных пунктов составляют этнические дунгане.

На крупном рынке в Алматы, которые в народе именуют барахолкой, 8 февраля повысили меры безопасности, выставив наряды полиции. Среди торговцев этого рынка немало этнических дунган.

Пограничная служба Кыргызстана 8 февраля на пунктах пропуска кыргызско-казахстанской границы усилила охрану в связи с событиями в приграничных селах.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581240300
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