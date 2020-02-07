В Узбекистане помилован заключенный, отсидевший 20 лет "за распространение листовок"

12:28 09.02.2020

В УЗБЕКИСТАНЕ ПОМИЛОВАН ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ОТСИДЕВШИЙ 20 ЛЕТ "ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК"



Абдусаттор Кадыров, приговоренный к 21 году тюрьмы за причастность к серии взрывов в Ташкенте в 1999 году, освобожден спустя 20 лет. Он оказался в числе 58 осужденных, совершивших преступления "по неведению" и "чистосердечно раскаявшихся", а потому помилованных указом президента "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", сообщает УзА.



Отмечается, что данный акт милосердия, лишний раз демонстрирующий гуманное отношение государства к своим оступившимся гражданам, не привязан ни к каким государственным праздникам и торжественным датам.



Согласно указу президента, дата подписания которого не уточняется, среди помилованных имеются и две женщины, 41 заключенный освобождается от наказания условно-досрочно, наказание 3 осужденным заменяется более мягким. Помимо этого, в отношении 14 человек сокращаются сроки лишения свободы.



Напомним, 16 февраля 1999 года в разных углах Ташкента произошла серия терактов, в результате которых, по официальным данным, погибли 16 мирных граждан и было ранено свыше ста человек (https://www.fergananews.com/articles/7280).



По следам трагических событий к длительному сроку лишения свободы на основании ст. 159 УК ("Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан") был приговорен 22-летний Абдусаттор Кадыров. Его обвинили в том, что, присоединившись к радикально настроенной группировке, нацеленной дестабилизировать Узбекистан, он "распространял листовки экстремистского содержания".



"В момент, когда меня задержали, я чувствовал себя настоящим героем, - цитирует главное узбекское новостное агентство благодарного 42-летнего Кадырова, "помилованного" через 20 лет президентом Мирзиеевым. - Но очень скоро понял, насколько все это было показным и никчемным. В ходе судебного процесса, видя безмерные страдания своих родителей, жены и детей, их не просыхающие от слез глаза, понял, что эти листовки не стоили того, чтобы причинить безмерное горе моей любимой семье и родным, лишив их будущего. Я был приговорен к 21 году и провел на зоне 20 лет. Пока находился за решеткой, бесцельно растерял не только свою молодость, но и надежды родителей, полагавшихся на меня, как на свою единственную опору, мечты своей жены о [счастливом] будущем, порывы своих [маленьких] детей познать отцовские объятия, их отчаяние и тоску. Все эти годы, мне кажется, мои родные "сидели" на зоне вместе со мной".



"Сколько ни пытались [за эти годы] его родители добиться освобождения единственного сына, ничего не смогли. Хотя его руки не были испачканы в крови, и он сделал соответствующие выводы из собственных заблуждений", - отмечает информагентство.



По словам автора публикации, покаявшихся "заблудших душ", таких, как Абдусаттор, помилованных благодаря указу главы государства, большинство. "Как мы уже отмечали выше, нельзя прощать предателей. Однако нашему милосердному и великодушному народу присуще умение прощать тех, кто совершил ошибку. И этот приоритет свойственен также политике нашего государственного управления", - подчеркивается в публикации.



Следует заметить, что в числе первых 22 осужденных (шестерых из них приговорили к расстрелу) по обвинению в причастности к февральским взрывам 1999 года, был и некий Зайниддин Аскаров, родившийся в 1971 году в городе Намангане. По информации СМИ, он был членом террористического Исламского движения Узбекистана (ИДУ).



Аскарова приговорили в марте 1999 года к 11 годам тюрьмы. От него требовали признания, что во главе произошедших терактов стоял известный оппозиционер, враг покойного ныне диктатора Ислама Каримова - Мухаммад Салих. А 26 ноября 2003 года, на состоявшейся в "Таштюрьме" с участием зарубежных журналистов пресс-конференции, ему удалось сообщить, что о готовящихся взрывах узбекским спецслужбам было известно заранее, и они имели возможность их предотвратить, но не сделали этого "с целью укрепления пошатнувшихся позиций каримовского режима".



Из его сообщения явствовало, что истинными организаторами взрывов в феврале 1999 года была группа молодых парней во главе с Муродиллой Казиевым, сторонников похищенного узбекскими спецслужбами и бесследно исчезнувшего в августе 1995 года из ташкентского аэропорта радикального исламского теолога Абдували кори Мирзаева.



Однако в ноябре 2010 года (в год и месяц освобождения) родные 39-летнего Зайниддина Аскарова получили его бездыханное тело, которое в приказном порядке было "бесшумно" предано земле. По словам журналистов, за полгода до своей смерти Аскаров успел сообщить семье из зоны, что его подвергают жестоким пыткам. Вне всякого сомнения, ему не простили сенсационного заявления, прозвучавшего на той злополучной пресс-конференции в "Таштюрьме" 7 лет назад.



Эта смерть, как и множество других, так и осталась нерасследованной.



Соб. инф.